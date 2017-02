Die meisten Insurtechs sind klassische Versicherungsmakler

13.2.2017 – Digitalisierungsbudgets deutscher Versicherer fließen überwiegend in die Gestaltung der Schnittstelle zum Kunden. Der Anteil der IT-Kosten in Leben wird in den nächsten fünf Jahren schätzungsweise von 3,8 Prozent auf 5,5 Prozent steigen, in Komposit von 3,7 auf 4,1 Prozent. Die Investitionen in deutsche Insurtechs erhöhten sich von sieben Millionen Euro im Jahr 2014 auf 27 Millionen Euro in 2015. Die Befragung von Versicherern ergab, dass Peer-to-Peer-Anbieter und Spezialanbieter ein hohes Bedrohungspotenzial besitzen.

Dem Begriff „Digitalisierung“ wohnt inzwischen schon fast etwas Mystisches inne. Dieser erste Satz der Studie „Versicherungen im Zeitalter von Digitalisierung und Cyber“, Teil A „Digitalisierung“, der Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft KPMG (VersicherungsJournal 9.2.2017) weist auf die Absicht der Verfasser hin. Sie zielen auf eine Entmystifizierung durch Zusammenstellung von Fakten und Klärung von Begriffen ab.

Missverständnisse durch unterschiedliche Interpretationen

Markus Heyen (Bild: KPMG)

Wie zuletzt beim Modebegriff „Kommunikationszeitalter“ gibt es für „Digitalisierung“ unterschiedliche Definitionen, Erfahrungen und Assoziationen. Häufig wird dabei nur daran gedacht, welche Tätigkeiten zukünftig mit neuen Verarbeitungs-Technologien effizienter abgewickelt werden könnten. Ein bekanntes Beispiel: Schadenmeldung per App statt per Papier oder Telefon.

„Es wird von Versicherern fast nur an der Schnittstelle zum Kunden investiert“, stellte KPMG-Partner Markus Heyen fest. Damit ist eine wesentliche Ursache für Missverständnisse identifiziert. So ergab eine Branchenumfrage im Jahr 2015: Die wichtigsten Gründe für Projekte sind die Verbesserung der kanalübergreifende Abläufe und der Online-Abläufe für Kunden sowie eine verbesserte Call-Center-und Smartphone-Kommunikation.

Der Begriff kann auch umfassender verstanden werden, nämlich als Transformation von Prozessen, Produkten, Dienstleistungen bis hin zur Transformation von kompletten Geschäftsmodellen/ Institutionen unter Nutzung moderner Informations- und Kommunikations-Technologien. Dies mit dem Ziel, effektiv und effizient Werte zu schaffen (Definition des Kompetenzzentrum Geschäftsmodelle in einer digitalen Welt).

Fakten, Fakten, Fakten

Nach Schätzungen liegt der Anteil der IT-Kosten in Leben bei 3,8 Prozent und in Komposit bei 3,7 Prozent. In drei bis fünf Jahren wird eine deutliche Steigerung auf 5,5 Prozent beziehungsweise 4,1 Prozent erwartet. Laut einer Untersuchung des Institut für Versicherungswirtschaft der Universität Sankt Gallen sind durchschnittlich 41 Prozent der einzelnen Wertschöpfungsschritte automatisiert.

Eine Steigerung auf 70 Prozent bis zum Jahr 2020 sei realistisch. Zu erwarten wäre ein Einsparpotenzial von 14 Prozent der operativen Gesamtkosten. Für KPMG sind 70 Prozent Automatisierung ein Zielwert im Bereich Kundendatenänderung. Andere Zielwerte liegen maximal bei 45 Prozent.

Die Axa Konzern AG gab bekannt, pro Jahr 400 Millionen Euro in Digitalisierung investieren zu wollen (VersicherungsJournal 5.7.2016), Zurich Gruppe Deutschland 260 Millionen Euro und die Allianz Deutschland AG 180 bis 200 Millionen Euro (VersicherungsJournal 19.10.216). Wichtigste Ziele laut verschiedener Umfragen sind Kosteneffizienz, Innovation und Kundenorientierung.

Ansatzpunkte für Digitalisierungs-Maßnahmen

Die deutschen Versicherer setzen bei ihren Digitalisierungs-Maßnahmen unmittelbar an der Schnittstelle zum Kunden/ Vermittler an. Dazu zählen Investitionen in die Online-Präsenz, Apps, Social Media und die Omnikanalfähigkeit.

Ein weiterer Ansatzpunkt ist das Back-End, also die Automatisierung von Abläufen im Hintergrund. KPMG geht davon aus, dass hier die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation sinken wird. Im Extremfall würden Kunden nur noch als Datensatz abgebildet.

Die Studie identifiziert zwei weitere wichtige Ansatzpunkte: die Nutzung beziehungsweise Integration interner und externer Datenquellen sowie die Optimierung der Systemlandschaft als Ganzes. Letzteres scheint dringend erforderlich, da laut Expertenmeinung rund 70 Prozent der bei Versicherern im Einsatz befindlichen Systeme auf einer Technik aus den 1970er und 1980er Jahren basiert.

Besonderes Bedrohungspotenzial

Laut der KPMG-Studie steigen die Investitionen in deutsche Insurtechs. Im Jahr 2014 waren es sieben Millionen Euro, 2015 bereits 27 Millionen Euro. Dieser Trend scheint sich fortzusetzen. KPMG hat die Geschäftsmodelle der unter dem Sammelbegriff „Insurtechs“ subsumierten Unternehmen in vier Kategorien eingeteilt: „Versicherungsverwalter“ haben in Deutschland den größten Anteil am Markt.

Eine zweite Gruppe sind die „Aggregatoren“, denen es primär um den einmaligen Abschluss einer Versicherung geht. „Peer-to-Peer-Anbieter“ organisieren den Zusammenschluss gleichartiger Risiken in speziellen Gruppen oder Pools. Die Gruppe „spezialisierte Anbieter“ konzentriert sich auf Sonderversicherungs-Formen, wie zum Beispiel Kurzreisen oder Brillen.

Nach Meinung von KPMG sind Insurtechs kein temporäres Phänomen. Bislang konnten sie zwar nicht an den Grundfesten traditioneller Versicherer rütteln. Die Befragung von Versicherern ergab jedoch, dass Peer-to-Peer-Anbieter und Spezialanbieter ein hohes Bedrohungspotenzial besitzen.