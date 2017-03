Die Gewinner im letzten Kfz-Wechselgeschäft

14.3.2017 – Zur Hauptfälligkeit 2016 hat die Wechseltätigkeit erneut zugenommen. Der Online-Kanal hat weiter an Bedeutung verloren. Größte Gewinner des Wechselgeschäfts waren Allianz, Allsecur, Direct Line, Huk24 und Huk-Coburg, wie eine aktuelle Yougov-Untersuchung zeigt.

Beim Kfz-Versicherungswechsel zur Hauptfälligkeit am 30. November gab es im vergangenen Jahr wieder eine Steigerung, wie die Yougov Deutschland AG im Rahmen der Studie „Wechseltätigkeit in der Kfz-Versicherung 2016“ – der siebten Auflage der Untersuchung – herausgefunden hat.

Für die Studie wurden rund 2.000 Entscheider und Mitentscheider in Versicherungs-Angelegenheiten mit mindestens einer Kfz-Versicherungspolice befragt. Die Befragung wurde in zwei Wellen durchgeführt (November: Wechselbereitschaft; Dezember: tatsächliche Wechseltätigkeit).

„Aufgrund der Berücksichtigung von Mehrfachverträgen beträgt die Anzahl der gekündigten und gewechselten Verträge 2016 insgesamt 2,68 (2015: 2,31) Millionen“, erläutert Studienleiter Christoph Müller auf Nachfrage des VersicherungsJournals.

Wechseltätigkeit angestiegen

Von den hochgerechnet rund 9,4 Millionen wechselbereiten Kfz-Versicherten hat sich im vergangenen Jahr knapp jeder Vierte (Vorjahr: gut jeder Fünfte) tatsächlich für einen Wechsel entschieden, wie die zweite Befragungswelle ergeben hat.

Das Marktforschungsinstitut hat auch ermittelt, warum sich rund drei Viertel der Wechselwilligen trotz der grundsätzlichen Bereitschaft dann doch gegen einen Wechsel entschieden hat. 38 Prozent der Befragten gaben an, sich bei ihrem gegenwärtigen Versicherer gut aufgehoben zu fühlen. Ein knappes Drittel hatte nach eigenem Bekunden noch kein besseres Angebot gefunden, während gut jeder Fünfte zugab, er hätte sich schlichtweg noch nicht um den geplanten Wechsel gekümmert.

Gewinner im Wechselgeschäft

Gewinner auf Ebene der Versicherungs-Gesellschaften waren im Wechselgeschäft laut Yougov in alphabetischer Reihenfolge die Allianz Versicherungs-AG, die Allsecur Deutschland AG, die Direct Line Versicherung AG, die Huk24 AG sowie die Huk-Coburg Versicherungen. In dieser Berechnung wurden allerdings die Verluste nicht berücksichtigt, so dass man hier nicht von „Profiteuren“ sprechen kann, so Studienleiter Müller gegenüber dem VersicherungsJournal.

Im Vergleich zum Relevant Set der wechselwilligen Kfz-Versicherten aus der ersten Befragungswelle zeigen sich einige Unterschiede. Hier gehörten die ADAC Autoversicherung AG und die Cosmos Versicherung AG zur Top Fünf, nicht aber die Allsecur und die Direct Line.

Immer weniger Wechsel über das Internet

Untersucht wurden im Rahmen der Studie ferner die genutzten Vertriebswege beim Wechsel. Laut Yougov setzte sich 2016 der Trend des Vorjahres fort, dass die Zahl der Wechsler, die ihre Versicherung über das Internet abgeschlossen haben, abnimmt.

Nutzten 2014 noch 56 Prozent der Wechsler den Online-Kanal, so waren es 2015 nur noch 43 Prozent – und im vergangenen Jahr nur noch 35 Prozent. Dabei ist der Anteil der Versichererwechsel Vergleichsseiten im Internet von 31 über 24 auf 19 Prozent zurückgegangen. Von 22 über 19 auf aktuell 16 Prozent abwärts ging es für die Webseiten der Versicherungs-Gesellschaften.

Weitere Informationen zu Inhalten der Studie „Wechseltätigkeit in der Kfz-Versicherung 2016“ sowie zu den kostenpflichtigen Bezugsmöglichkeiten finden sich auf dieser Yougov-Internetseite.