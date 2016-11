Die besten Lebens- und Krankenversicherungs-Verkäufer

4.11.2016 – Entgegen den Erwartungen konnte der Bankenvertrieb seinen Marktanteil in Leben auf über 30 Prozent ausbauen, so ein Ergebnis des Vertriebswege-Surveys 2015 von Willis Towers Watson. Dahinter folgen die Ausschließlichkeit und die unabhängigen Vermittler mit jeweils knapp über einem Viertel. In Kranken steigerte die Ausschließlichkeit ihren Anteil auf jetzt knapp die Hälfte. Der Anteil der unabhängigen Vermittler sank auf nur noch rund ein Drittel. Sowohl in Leben als auch in Kranken sehen die Befragten die größten Wachstumschancen bei Vergleichsportalen und im Direktvertrieb.

„Die von der Branche und von uns prognostizierten Effekte durch das Lebensversicherungs-Reformgesetzes (LVRG) sind geringer als erwartet.“

Uwe Wiesenewsky (Bild: Ullrich)

So interpretierte Ulrich Wiesenewsky, Leiter Distribution Services beim Beratungsunternehmen Willis Towers Watson, die Ergebnisse des inzwischen 17. Vertriebswege-Surveys Leben und des zehnten Vertriebswege-Surveys Kranken seines Unternehmens.

Banken bleiben in Leben der wichtigste Vertriebsweg

Für das Jahr 2015 waren die Befragten (88 Prozent Marktabdeckung in Leben, 90 Prozent inklusive Schätzungen in Kranken) davon ausgegangen, dass die Ausschließlichkeit (AO) ihren Marktanteil weiter ausbauen werde. Direktvertrieb und Internet-Portale würden relativ am stärksten wachsen, so die Erwartung.

In der Praxis konnte der Bankenvertrieb seinen Marktanteil (Neugeschäft nach APE) allerdings auch im vergangenen Jahr erneut ausbauen und liegt nach einem Plus um einen Prozentpunkt auf über 30 Prozent weiterhin an der Spitze.

AO verliert

Dahinter folgt die AO, die entgegen der Erwartungen um über einen Prozentpunkt verlor, wodurch sich der Rückstand auf die Banken auf fast drei Prozentpunkte vergrößerte. Verantwortlich hierfür ist laut Wiesenewsky „der starke Rückgang von Versicherungen gegen Einmalbeitrag.“ Einige Versicherer hätten ihr Angebot gegen Einmalbeitrag bewusst reduziert.

Der Anteil der unabhängigen Vermittler gab nur minimal nach und liegt weiterhin bei einem guten Viertel. Relativ stabil blieben auch die Anteile der gebundenen Strukturvertriebe und des Direktvertriebs mit jeweils um die sechs Prozent.

Banken mit dem dritten Zuwachs in Folge

Auf lange Sicht gesehen konnten die Banken in der Lebensversicherung insgesamt nach der dritten Steigerung in Folge zum zweiten Mal seit der Jahrtausendwende die 30-Prozent-Marke beim Marktanteil knacken.

Die Ausschließlichkeit erzielte hingegen das zweitschlechteste Ergebnis nach 2005, während die unabhängigen Vermittler in den letzten Jahren relativ konstant bei gut einem Viertel Marktanteil liegen. 2005 war es allerdings noch fast ein Drittel. Die gebundenen Strukturvertriebe gewannen zwar minimal hinzu, blieben aber in etwa auf dem Niveau der letzten vier Jahre.

Eine leichte Trendumkehr gab es beim Direktvertrieb. Der aktuelle Wert liegt aber immer noch um fast ein Fünftel niedriger als vor zwei Jahren, als der Höchstwert von 6,7 Prozent erreicht worden war.

Unbekanntes Portalgeschäft

Selbst dem langjährig erfahrenen Studienleiter Wiesenewsky ist es nicht gelungen, belastbares Zahlenmaterial zum Vertriebsweg „Internetportale“ zu erhalten – zu wenig Rücklauf. Seine Vermutung: Der Marktanteil der unabhängige Vermittler ist fast unverändert, da hier die wahrscheinlich gestiegenen Portal-Ergebnisse enthalten sind, die ja größtenteils als Makler registriert sind.

Vorsicht bei der Interpretation beziehungsweise beim Vergleich dieser Studienergebnisse mit anderen Untersuchungen, zum Beispiel der des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), ist auch bei „Banken“ geboten.

Bei Willis Towers Watson ist der Ort entscheidend. Alle Abschlüsse in Bankfilialen werden berücksichtigt. Der GDV dagegen differenziert danach, wer den Kunden berät – Bankangestellter oder Versicherungsvermittler. Durch die unterschiedlichen Definitionen liegt der Anteil im Vertriebswege-Survey für den Vertriebsweg „Bank“ wesentlich höher als nach den GDV-Daten (VersicherungsJournal 21.10.2016).

Prognose in Leben: Direkt- und Portalgeschäft nehmen zu

Wachstumschancen sehen die Studienteilnehmer – zumindest für ihr eigenes Unternehmen – eindeutig bei Vergleichsportalen und im Direktvertrieb: 97 beziehungsweise 94 Prozent der Teilnehmer erwarten hier eine steigende oder zumindest gleich bleibende Bedeutung. Als stabile Säulen schätzen die Befragten nach wie vor auch die AO und die Banken ein.

Die erwartete Bedeutung der unabhängigen Vermittler sinkt hingegen seit einigen Jahren stetig: 2012 sahen noch 91 Prozent Wachstumschancen für die Makler, 2015 waren es lediglich 77 Prozent.

AO-Anteil in der PKV stabilisiert sich bei 48 Prozent

Das Neugeschäftsvolumen in der privaten Krankenversicherung (Monatssollbeiträge) hat sich 2015 auf dem niedrigen Niveau von 2014 stabilisiert. Es liegt aber noch 40 Prozent unter dem Höchstwert des Jahres 2011.

„Mit diesem Rückgang kommt die AO besser zurecht als andere Vertriebskanäle“, fasste Stefan Bause, Leiter Krankenversicherungs-Beratung bei Willis Towers Watson, die mittelfristige Entwicklung zusammen.

Stefan Bause (Bild: Ullrich)

In den letzten fünf Jahren erhöhte die Ausschließlichkeit ihren Vertriebswegeanteil von 42,4 Prozent auf 48,1 Prozent. Dies ging zu Lasten der unabhängigen Vermittler. Ihr Anteil ging zwischen 2011 und 2015 von 39,1 Prozent auf 33,5 Prozent zurück. Alle anderen Vertriebswege spielen mit jeweils unter 5,5 Prozent unverändert keine entscheidende Rolle.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Willis Towers Watson)

In der Vollversicherung konnte die AO ihre Vormachtstellung weiter ausbauen und kommt aktuell auf fast 55 Prozent Marktanteil beim Neugeschäft. Die unabhängigen Vermittler konnten zwar ihren zweiten Platz verteidigen, mussten aber erneut Einbußen hinnehmen – und zwar auf unter 37 Prozent. Dies sind über acht Prozentpunkte weniger als noch 2008.

In der Zusatzversicherung liegt ebenfalls die Ausschließlichkeit vor den unabhängigen Vermittlern, wenn auch mit jeweils deutlich niedrigeren Anteilen. Der Direktvertrieb liegt hier auf dem dritten Rang mit einem um zwei Prozentpunkte gestiegenen Anteil von rund einem Neuntel. In der Vollversicherung spielt der Direktkanal mit nur 0,5 Prozent so gut wie keine Rolle. Banken kommen in Krankenzusatz mit fast acht Prozent einen mehr als doppelt so hohen Anteil wie in der Vollversicherung.

Prognose für Kranken: Direkt- und Portalgeschäft wird zunehmen

Wie in Leben wird auch in Kranken von den Studienteilnehmern eine steigende Bedeutung der Vergleichsportale erwartet. Für den Markt bejahten dies alle Befragten und für das eigene Unternehmen 80 Prozent. Hingegen sieht nur jeweils die Hälfte noch Wachstumspotenzial im Direktvertrieb.

Am wenigsten Ausbaupotenzial sehen die Befragten in der AO, der lediglich 20 Prozent noch Wachstumschancen zutrauen. „Die AO ist der einzige Generalist bei Zusatzprodukten. Das ist die Stärke dieses Vertriebswegs“ stellte Experte Bause fest. Als Beispiel nannte er die Pflegeversicherung.

Seiner Meinung nach sind Nicht-Kunden nach wie vor stark verunsichert. Bause riet den Krankenversicherern, Vertrauen zurück zu gewinnen. „Ein offensiverer Umgang mit den Themen Beitragssteigerung und -stabilität beispielsweise würde der gesamten Branche gut tun“.