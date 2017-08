Die beliebtesten Rürup-Renten-Anbieter aus Maklersicht

29.8.2017 – Die Allianz ist der Favorit der unabhängigen Vermittler, wenn es um die Vermittlung von Rürup- beziehungsweise Basisrenten geht. Dahinter folgen die Alte Leipziger und die Canada Life, wie die Asscompact Trends II/2017 zeigen. Insgesamt ist der Bestand an Rürup-Policen 2016 nach GDV-Zahlen um gut 95.000 größer geworden und liegt nun bei knapp 2,06 Millionen.

Die im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) organisierten Lebensversicherer hatten im vergangen Jahr ein Neugeschäft von 95.600 Basisrenten-Verträgen zu verzeichnen. Dies sind 2,7 Prozent weniger als im Jahr davor, als das Neugeschäftsvolumen erstmals auf Zehnjahressicht unter die 100.000-Policen-Marke gerutscht war. 2011 waren es noch über 200.000 Neuverträge, 2007 sogar noch über 300.000.

Dies ist der vom GDV veröffentlichten Broschüre „Die deutsche Lebensversicherung in Zahlen 2017“ (PDF-Datei, 3,4 MB) zu entnehmen. Dabei sind die Zuwachsraten den Daten des Versichererverbands zufolge kontinuierlich zurückgegangen.

Insgesamt erhöhte sich der Rürup-Gesamtbestand um 4,1 Prozent auf knapp 2,06 Millionen Verträge. Auch wenn der Vertragsbestand in den vergangenen fünf Jahren um ein Viertel gestiegen ist und sich in den zurückliegenden acht Jahren fast verdoppelt hat, so ist der Zuwachs auf einen historischen Zustand gesunken. Eine ähnliche Entwicklung war zuletzt auch bei den Riester-Verträgen zu beobachten (VersicherungsJournal 3.4.2017).

Rürup-Rente kein Verkaufsschlager

Auch im freien Vermittlermarkt gehört die Rürup-Rente weiterhin nicht zu den Verkaufsschlagern. Dies zeigt die aktuelle Auflage der im Quartalsrhythmus erscheinenden Studienreihe Asscompact Trends von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH.

So landete die Basis-Rente in der Hitparade der 30 untersuchten Produktlinien (VersicherungsJournal 2.6.2017) lediglich im unteren Drittel. Nur rund jeder 17. Befragte berichtete von einem „sehr guten“ Vermittlungsgeschäft im Startquartal des Jahres.

Immerhin bei etwa jedem Vierten lief es „gut“. Auf der anderen Seite ordnete aber auch mehr als jeder Vierte das Geschäft als „schlecht“, und rund jeder Elfte sogar als „sehr schlecht“ ein.

Die Vermittlerfavoriten in Sachen Rürup-Rente

Gefragt wurde im Rahmen der Untersuchung auch nach den favorisierten Anbietern in den einzelnen Produktlinien. Die Favoritenwahl erfolgte entweder per Auswahl in einem Drop-Down-Menü oder per freie Eingabe.

In der Rürup-Vorsorge gibt es nach dem Urteil der unabhängigen Vermittler mit der Allianz Lebensversicherungs-AG einen eindeutigen Spitzenreiter. Der Marktführer in der Lebensversicherung (VersicherungsJournal 10.8.2017, 15.8.2017) konnte genau ein Fünftel der Favoritennennungen auf sich vereinen.

Fast jeder sechste Befragte votierte für die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. auf der zweiten Position. Den Bronze-Rang sicherte sich die Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland mit einem Anteil von gut einem Achtel. Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Ab- und Aufsteiger

Auf den ersten beiden Plätzen gab es schon seit diversen Auflagen der Studie keine Veränderungen mehr. Die Canada Life verteidigte Position drei, die sie vor zwei Quartalen von der Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. übernommen hatte. Letztere Gesellschaft, die seinerzeit sogar von drei auf fünf abgerutscht war, konnte sich aktuell wieder auf den vierten Rang verbessern.

Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. büßte in der Gunst der unabhängigen Vermittler die beiden Plätze wieder ein, die sie im Vorquartal hinzugewonnen hatte. Einen Platz abwärts ging es für die Nürnberger Lebensversicherung AG, die sich aktuell an achter Stelle wiederfindet. Gleichauf mit der Nürnberger liegen die Basler Lebensversicherungs-AG und die Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland, die sich um elf beziehungsweise vier Positionen verbesserten.

Deutlich nach oben ging es für die Standard Life Versicherung Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life Assurance Limited (von elf auf sechs) sowie für die Deutsche Asset Management International GmbH (früher DWS – von 16 auf sieben). Aus der Top Ten herausgefallen sind die Continentale Lebensversicherung a.G., die Condor Lebensversicherungs-AG, die Lebensversicherung von 1871 a.G. München (LV 1871) und die WWK Lebensversicherung a.G.

Die 138-seitige Studie „Asscompact Trends II/2017“ kann für 1.368,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahres-Abonnement) bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.