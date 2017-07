Die beliebtesten Risikoleben-Anbieter aus Maklersicht

31.7.2017 – Die Dialog und die Hannoversche sind die uneingeschränkten Favoriten von Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern, wenn es um die Vermittlung von Risikoleben-Policen geht. Dies ist ein Ergebnis der aktuellen Auflage II/2017 der Asscompact Trends.

Im unabhängigen Vertrieb gehört die Risikolebens-Versicherung zu den Top-Produkten. Diese Produktgruppe verbesserte sich zuletzt vom sechsten auf den fünften Rang in der Produkthitparade, wie die beiden aktuellsten Auflagen der Asscompact Trends zeigen (VersicherungsJournal 2.6.2017, 10.3.2017).

Die im Quartalsrhythmus durchgeführte Studienreihe der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH beruht auf einer Befragung von jeweils mehreren Hundert unabhängigen Versicherungs-Vermittlern. Zuletzt waren es 475 Versicherungsmakler und Mehrfachvertreter, die im April online zu diversen Vertriebsthemen befragt wurden.

Ermittelt wird im Rahmen der Untersuchung auch, welche Gesellschaften zu den Favoriten in 30 Produktlinien gehören. Die Favoritenwahl erfolgte entweder per Auswahl in einem Drop-Down-Menü oder per freier Eingabe.

Die Vermittlerfavoriten in Risikoleben

In der Risikolebens-Versicherung liegt die Dialog Lebensversicherungs-AG hauchdünn vor der Hannoverschen Lebensversicherung AG auf dem ersten Platz. Beide Gesellschaften konnten nicht ganz jede fünfte Vermittlerstimme auf sich vereinen.

Dahinter folgt die Europa Lebensversicherung AG mit einem Anteil von rund einem Achtel. Die Positionen vier und fünf belegen die Allianz Lebensversicherungs-AG sowie die Zurich Life Assurance plc., für die rund jeder elfte beziehungsweise 16. Befragte votierte.

Gewinner und Verlierer

Die Dialog verteidigte ihren Spitzenplatz, den sie sich im Vorquartal von der Hannoverschen zurückerobert hatte, während die Europa unverändert an dritter Stelle liegt. Von fünf auf vier aufwärts ging es für die Allianz, von sieben auf fünf für die Zurich Life und von zehn auf sechs für die Stuttgarter Lebensversicherung a.G.

Jeweils drei Ränge in der Gunst der unabhängigen Vermittler verloren haben die Deutsche Lebensversicherungs-AG (DLVAG) sowie die Delta Direkt Lebensversicherung AG, die sich aktuell an siebter beziehungsweise achter Stelle wiederfinden. Gemeinsam mit der Delta Direkt auf dem achten Platz liegt die Interrisk Lebensversicherungs-AG Vienna Insurance Group (unverändert). Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Die 138-seitige Studie „Asscompact Trends II/2017“ kann für 1.368,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahres-Abonnement) bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.