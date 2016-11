Die beliebtesten Privathaftpflicht-Anbieter aus Vermittlersicht

3.11.2016 – Bei der Vermittlung von Privathaftpflicht-Policen sind die Haftpflichtkasse Darmstadt und die VHV Allgemeine die eindeutigen Favoriten der Makler und Mehrfachvertreter, wie die Asscompact Trends I/2016 zeigen.

Nicht nur aus Sicht von Verbraucherschützern gehört die Privathaftpflicht-Versicherung zu den wichtigsten Versicherungen, weil nach § 823 BGB jeder, der „vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt“, der Höhe nach unbegrenzt zu Schadenersatz verpflichtet ist.

Auch im unabhängigen Vertrieb zählen Privathaftpflicht-Policen schon seit langer Zeit zu den absatzstärksten Produktgruppen, wie die letzten Auflagen der Studienreihe Asscompact Trends gezeigt haben. Bei jeweils über zwei Dritteln der befragten unabhängigen Vermittler lief das Geschäft zuletzt „(sehr) gut“ – und nur bei etwa jedem 34. Befragten „(sehr) schlecht“ (VersicherungsJournal 8.9.2016).

Die Studienreihe wird quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführten. Basis ist eine Online-Umfrage unter einer variierenden Zahl von unabhängigen Vermittlern zu diversen Vertriebsthemen. Für die aktuelle Auflage III/2016 wurden im April 411 Makler und Mehrfachvertreter unter anderem auch zu ihren Favoriten in knapp 30 Produktlinien befragt.

Haftpflichtkasse Darmstadt auf dem Spitzenplatz

In der Privathaftpflicht-Versicherung liegt die Haftpflichtkasse Darmstadt VVaG auf dem Spitzenrang. Mehr als ein Viertel der 369 Favoritennennungen konnte die Gesellschaft aus Roßdorf auf sich vereinen. Mehr als jeder fünfte unabhängige Vermittler stimmte für die VHV Allgemeine Versicherung AG, was den zweiten Platz bedeutet.

An dritter Position liegt – bereits mit großem Abstand dahinter – die Interrisk Versicherungs-AG Vienna Insurance Group, für die in etwa jeder zwölfte Makler und Mehrfachvertreter votierte. Dahinter folgt an vierter Stelle die Axa Versicherung AG, auf die rund ein Achtzehntel der Favoritennennungen entfiel.

Auf- und Absteiger

Auf den vorderen vier Plätzen gab es in den letzten vier Auflagen der Studienreihe keine Veränderungen. Die fünfte Position belegt aktuell die Barmenia-Tochter Adcuri GmbH, die sich zuletzt kontinuierlich vom neunten über den siebten und sechsten Platz nach oben geschoben hat. Die AIG Europe Limited, Direktion für Deutschland fiel hinter die Adcuri zurück.

Einen großen Sprung nach oben machte die Conceptif AG, die in den Vorquartalen nur an 16. beziehungsweise 14. Stelle gelegen hatte und nun auf dem siebten Rang liegt. Diesen teilt sich der Assekuradeur aus Hamburg mit der Gothaer Allgemeinen Versicherung AG, die sich um eine Position verbessert hat. Von 16 auf neun verbesserte sich der Deckungskonzept-Anbieter Konzept & Marketing GmbH (K&M).

Die 172-seitige Studie „Asscompact Trends III/2016“ kann für 1.368,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahres-Abonnement) bei Karin Jelitto per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.