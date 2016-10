Die beliebtesten Krankenzusatz-Anbieter aus Vermittlersicht

25.10.2016 – Bei der Vermittlung von privaten Krankenzusatz-Versicherungen ist und bleibt die Arag der eindeutige Favorit der unabhängigen Vermittler. Dahinter folgen die Barmenia und die Axa, wie die Asscompact Trends III/2016 zeigen.

Während die privaten Krankenversicherer in den letzten vier Jahren zusammengerechnet ein Minus von fast 200.000 beim Vollversichertenbestand zu verzeichnen hatten, ging es in der Zusatzversicherung nach Zahlen des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) um fast 2,3 Millionen Verträge auf knapp 24,8 Millionen aufwärts. Zuletzt hat sich das Wachstum allerdings verlangsamt (VersicherungsJournal 23.8.2016).

Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Produkthitparade des unabhängigen Vertriebs wieder. Laut der aktuellen Auflage III/2016 der quartalsweise von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführten Studienreihe Asscompact Trends liegen Krankenzusatzpolicen mit Rang 13 deutlich besser als Vollversicherungen auf dem 27. und damit drittletzten Platz.

Allerdings wurde der Absatz von Krankenzusatz-Versicherungen nur von rund jedem dritten der insgesamt 412 online befragten Versicherungsmakler und Mehrfachvertreter als „(sehr) gut“ bezeichnet. Der Anteil der „(sehr) schlechten“ Beurteilungen betrug ein knappes Viertel (VersicherungsJournal 8.9.2016).

Die Vermittler-Favoriten bei Krankenzusatz-Policen

Im Rahmen der Untersuchung werden die unabhängigen Vermittler zu diversen Vertriebsthemen befragt. Unter anderem werden auch die Favoriten in fast 30 Produktlinien ermittelt. Für die Favoritenwahl konnten die Befragten entweder eine Auswahl in einem Drop-Down-Menü treffen oder ihre Lieblinge frei eingeben. In der Produktlinie Krankenzusatz wurden insgesamt 356 Stimmen abgegeben.

Über ein Fünftel der Befragten nannte die Arag Krankenversicherungs-AG als ihren Favoriten, was den Spitzenplatz bedeutet. Die Barmenia Krankenversicherung a.G. auf dem Silber-Rang kam nur auf einen Anteil von knapp unter zehn Prozent.

Im engen Rennen um die dritte Position setzte sich die Axa Krankenversicherung AG gegen die Allianz Private Krankenversicherungs-AG durch, für die jeweils rund jeder 13. unabhängige Vermittler votierte. Dahinter folgen gleichauf mit jeweils etwa einem Vierzehntel der Favoritennennungen die Continentale Krankenversicherung a.G. und die DKV Deutsche Krankenversicherung AG.

Auf- und Absteiger

Während die Arag seit vielen Quartalen unangefochten an der Spitze liegt, konnte die Barmenia ihren zweiten Platz bestätigen, auf den sie sich vor zwei Quartalen verbessert hatte. Vom fünften über den vierten auf den dritten Rang aufwärts ging es für die Axa.

Auch bei der Allianz zeigt der Trend klar nach oben: Sie steigerte sich in der Maklergunst vom achten über den siebten auf den aktuell vierten Platz. Die Continentale steigerte sich von der sechsten auf die fünfte Position, die Hallesche Krankenversicherung a.G. vom zwölften über den zehnten auf den achten Rang.

Vom geteilten 13. Platz aus aufwärts ging es für die Concordia Krankenversicherungs-AG (auf neun) und die Inter Krankenversicherung a.G. (auf zehn), während die DKV von drei auf fünf und die Hansemerkur Krankenversicherung AG von vier auf sieben nach unten abrutschte. Gründe für die Favoritenwahl werden im Rahmen der Untersuchung nicht erhoben.

Die 172-seitige Studie „Asscompact Trends III/2016“ kann für 1.368,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahres-Abonnement) bei Karin Jelitto per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.