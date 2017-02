Die beliebtesten Gewerbeversicherer aus Maklersicht

3.2.2017 – Die Allianz ist der Favorit der unabhängigen Vermittler, wenn es um die Vermittlung von gewerblichen Versicherungen geht. Dahinter folgen dicht beieinander die VHV und die Axa, wie die Asscompact Trends IV/2016 zeigen.

Die Vorsorgebereitschaft der Bevölkerung ist deutlich rückläufig (VersicherungsJournal 14.6.2014) und ein Ende der Niedrigzinsphase nicht absehbar. Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass die Kompositversicherung verstärkt in den Fokus der Versicherungsbranche rückt.

Firmenkundengeschäft wird immer wichtiger für Anbieter…

Vor allem das Firmenkundengeschäft gewinnt an Bedeutung. Zum einen kommen immer mehr Versicherer und Deckungskonzept-Anbieter mit neuen Tarifen und/oder Leistungsbausteinen auf den Markt oder weiten das Spektrum der zu versichernden Branchen aus (VersicherungsJournal 26.7.2016, 2.9.2016, 10.10.2016, 28.10.2016). Zunehmend werden auch Cyber-Deckungen aufgerüstet (VersicherungsJournal 20.1.2017)

Zudem werden von Dienstleistern, Versicherern und auch Pools oder Verbünden immer mehr Vertriebsunterstützungs-Angebote digitaler wie auch klassischer Art für das Gewerbekundengeschäft entwickelt (VersicherungsJournal 6.10.2016, 16.11.2016).

…und für unabhängige Vermittler

Auch auf dem unabhängigen Vermittlermarkt ist im Gewerbesegment ein aufsteigender Trend zu beobachten, wie die letzten Auflagen der quartalsweise erscheinenden Studienreihe Asscompact-Trends zeigt. Die Studienreihe wird von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführt und beruht auf einer Umfrage von jeweils mehreren Hundert Vermittlern.

In der aktuellen Auflage IV/2016 liegt die Gewerbeversicherung in der Produkthitparade der Makler und Mehrfachvertreter auf dem achten Rang (VersicherungsJournal 8.9.2016). Fast die Hälfte der 440 befragten Vermittler gab an, das Geschäft sei zuletzt „sehr gut“ oder „gut“ gelaufen.

Andererseits wählte nicht einmal jeder sechste Befragte die Antwortoptionen „schlecht“ oder „sehr schlecht“. Noch besser sieht es in der Trenderwartung für die kommenden ein bis fünf Jahre aus: Hier kommt die Gewerbeversicherung sogar auf den fünften Platz.

Die Vermittlerfavoriten im Firmenkundengeschäft

Im Rahmen der Untersuchung werden die unabhängigen Vermittler zu diversen Vertriebsthemen befragt. Unter anderem werden auch die Favoriten in fast 30 Produktlinien ermittelt. Für die Favoritenwahl können die Befragten entweder eine Auswahl in einem Drop-Down-Menü treffen oder ihre Lieblinge frei eingeben.

In der Produktlinie Gewerbe, in der aktuell insgesamt 246 Stimmen abgegeben wurden, ging es so knapp wie in kaum einem anderen Bereich zu. An der Spitze liegen dicht beieinander die Allianz Versicherungs-AG, die VHV Allgemeine Versicherung AG und die Axa Versicherung AG. Für diese drei Anbieter votierte in etwa jeder neunte befragte Vermittler.

Auf- und Absteiger

Die Rangfolge ist im Vergleich zum Vorquartal kräftig durcheinander gerüttelt worden. So verbesserte sich die Allianz vom dritten auf den ersten Platz, während die VHV die Spitzenposition nach nur zwei Quartalen wieder abgeben musste und auf den zweiten Rang abrutschte. Nur noch an dritter Stelle findet sich die Axa wieder, die vor drei Quartalen noch in Führung gelegen hatte.

Von sechs auf vier aufwärts ging es für die R+V Allgemeine Versicherungs-AG, sogar von Rang neun auf Platz fünf verbesserte sich die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG. Hingegen büßten die Rhion Versicherung AG und die Alte Leipziger Versicherung AG jeweils zwei Positionen in der Maklergunst ein und belegen aktuell den sechsten beziehungsweise siebten Rang. Von sieben auf acht abwärts ging es für die Generali Versicherung AG.

Die 176-seitige Studie „Asscompact Trends IV/2016“ kann für 1.368,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahres-Abonnement) bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.