Die absatzstärksten Vertriebswege in Schaden/Unfall

14.12.2016 – Über die Ausschließlichkeit kommt laut einer aktuellen Towers-Watson-Untersuchung in Schaden/Unfall unverändert das meiste Neugeschäft in die Bücher der Versicherer. Makler liegen auf dem zweiten Rang. Internetportale kommen mit nur sieben Prozent auf einen deutlich geringeren Anteil als weithin angenommen.

Gestern hat die Unternehmensberatung Willis Towers Watson zum elften Mal ihren Vertriebswege-Survey zur Schaden-/Unfallversicherung vorgestellt. Der Marktanteil der erfassten Gesellschaften wird mit über 85 Prozent angegeben.

Ausschließlichkeit verkauft am meisten

Wichtigster Vertriebskanal im Schaden/Unfall-Neugeschäft ist und bleibt auch 2014 die Ausschließlichkeit, die aber ein weiteres Mal leichte Verluste hinnehmen musste. Für das vergangene Jahr wird ein um gut einen Prozentpunkt gesunkener Anteil von knapp über 45 Prozent für diesen Vertriebskanal ausgewiesen.

Dahinter folgen unverändert die unabhängigen Vermittler als zweitwichtigster Absatzkanal in Schaden/Unfall – aktuell mit einem Anteil von leicht über einem Viertel. Der Rückgang um fast vier Prozentpunkte sollte allerdings nicht überbewertet werden, da dieser größtenteils methodische Ursachen hat.

Denn die Internetportale, die wie etwa die marktführende Check24 Vergleichsportal für Versicherungsprodukte GmbH als Versicherungsmakler registriert sind, werden von Willis Towers Watson erstmals nicht mehr zu den unabhängigen Vermittlern gezählt, sondern als separater Vertriebsweg ausgewiesen. Der Anteil lag 2015 bei sieben Prozent.

Knapp dahinter liegen der Direktvertriebskanal und der Vertrieb über den Bankschalter mit jeweils etwas über sechs Prozent. Der Anteil der Automobilhersteller ist den Daten zufolge nur in etwa halb so groß.

Internetportale nicht so stark wie angenommen

„In der Schaden- und Unfallsparte deutscher Versicherer hat der Vertrieb über Vergleichsportale im Internet noch nicht den Stellenwert erreicht, von dem die Branche bislang ausgegangen war“, kommentiert Willis Towers Watson die Ergebnisse des aktuellen Vertriebswege-Surveys.

Nach Angaben von Michael Klüttgens, Leiter Versicherungsberatung bei Willis Towers Watson, haben in den letzten Auflagen der Untersuchung mehr als vier von fünf Studienteilnehmern die Internetportale als Kanal mit den stärksten Wachstumsaussichten für die kommenden Jahre bezeichnet. „Gemessen an diesen hohen Erwartungen und an den großen Marketingaufwendungen der Vergleichsportale ist dieser aktuelle Marktanteil doch vergleichsweise gering“, so Klüttgens.

Selbst in der Autoversicherung ist der Anteil der Vergleichsportale mit 8,4 Prozent nur unwesentlich höher als in der Kompositversicherung insgesamt. Beim Kfz-Neugeschäft liegt die Ausschließlichkeit ebenfalls mit einem fast doppelt so hohen Anteil vor den unabhängigen Vermittlern.

In der Autoversicherung liegt der Anteil der Online-Abschlüsse (Portale und Direktvertrieb über die unternehmenseigene Internetseite) nach Aussage von Ulrich Wiesenewsky, der bei Willis Towers Watson als Leiter Distribution Services für die Vertriebswegestudien verantwortlich ist, bei etwa 17 Prozent. Dies sind rund vier Prozent mehr als in Schaden/Unfall insgesamt.

Zukünftige Bedeutung

Im Rahmen der Untersuchung wurden die Versicherer zudem zur künftigen Bedeutung der einzelnen Vertriebswege befragt. Hier zeigt sich eine relativ große Einigkeit der Befragten. So gaben sechs von zehn Studienteilnehmern an, dass sie für ihr eigenes Unternehmen mit weiterem Wachstum von Portal- und Direktvertrieb. Auf den Gesamtmarkt bezogen erwarten sogar 94 Prozent eine steigende Bedeutung der Internetportale.

„Nach Einschätzung von Wiesenewsky „wird die Dynamik des Marktes hier allerdings überschätzt“, da die Differenz zwischen Wahrnehmung des Gesamtmarkts und den Zahlen für die eigene Gesellschaft doch sehr hoch sei.

Vorsicht bei Vergleich mit GDV-Daten

Auch in der der privaten Krankenversicherung liegt die Ausschließlichkeit laut Willis Towers Watson mit großem Abstand in Front, während in der Lebensversicherung der Bankenvertrieb am besten abschneidet (VersicherungsJournal 4.11.2016).

Die Vertriebswege-Statistik des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) sieht die Einfirmenvertreter sogar in allen drei Sparten an der Spitze (VersicherungsJournal 21.10.2016). Allerdings sind die Ergebnisse im Detail nicht vergleichbar, weil die Vertriebswege anders definiert werden.