Datenweitergabe: Massive Vorbehalte bei Versicherungskunden

1.11.2016 – Laut einer aktuellen GfK-Umfrage zum Thema „Die digitale Versicherung – was Kunden wollen“ kann sich jeder Zweite nicht vorstellen, dass Versicherer Daten zum Vorteil des Kunden nutzen. Keine Vorbehalte, ihre privaten Daten weiterzugeben, hatten lediglich 15 Prozent. Zwei Drittel der Befragten vertreten aber die Meinung, vorsichtige Fahrer sollten Rabatte erhalten beziehungsweise riskante Fahrer sollten mehr bezahlen. Digitalbasierte Serviceangebote, wie beispielsweise ein Reparaturservice in der Kraftfahrtversicherung oder Schadenmeldung per Smartphone-Foto, würde die Hälfte der Befragten begrüßen.

Telematik-Tarife, Fitness-Tarife und andere Angebote, die die Weitergabe von persönlichen Daten an das Versicherungs-Unternehmen voraussetzen, dürften den Markt in den nächsten Jahren nicht revolutionieren. Ängste, Misstrauen und Vorbehalte, wie, wann und zu was die Informationen genutzt werden, sind gegenwärtig hoch.

Kunden befürchten erhebliche Nachteile bei einer Datenweitergabe

Diesen Schluss legen die Ergebnissen der repräsentativen Befragung „Die digitale Versicherung – was Kunden wollen“ der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) im Auftrag des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zum Thema „Individualisierung und Datenweitergabe“ nahe. Für diese wurden 1.591 erwachsene Versicherungskunden per Online-Interview befragt (VersicherungsJournal 31.10.2016).

So stimmten 58 Prozent der Befragten der Aussage zu „Ich fühle mich sehr unwohl bei dem Gedanken daran, private Daten zu teilen“. Fast jeder Zweite kann sich nicht vorstellen, dass Versicherer die Daten zum Vorteil des Kunden nutzen.

Im Gegenteil: Befürchtet wird, den Versicherungsschutz zu verlieren im Fall der Nichteinhaltung von Verkehrsregeln (29 Prozent) oder bei ungesunder Ernährungsweise (20 Prozent). 39 Prozent trauen ihrem Versicherer auch zu, dass er die Beiträge erhöht, wenn sie einmal über die Stränge schlagen. Keine Vorbehalte, ihre privaten Daten weiterzugeben, hatten lediglich 15 Prozent.

Viele wollen unter keinen Umständen persönliche Daten weiterleiten

Andrea van Aubel, Christian-Hendrik Noelle

(Bild: Ullrich)

„Bei der Individualisierung stehen wir noch am Anfang. Die Zukunft, zum Beispiel der Telematik, wird zeigen, was der Kunde akzeptiert“, beschrieb Andrea van Aubel, Vorstand IT und Digitalisierung der Axa Konzern AG, die aktuelle Situation, bei einem Pressegespräch. Wichtig sei es, dem Kunden genau zu sagen, welche Daten wie lange gespeichert würden.

Christian-Hendrik Noelle, GDV-Geschäftsführungs-Mitglied und zuständig für Digitale Agenda, IT und Services, betonte, dass zurzeit alle Tarife auf Verhaltensmerkmale abstellen: „Daten über Geschwindigkeits-Überschreitungen beispielsweise sammelt und sanktioniert die Branche nicht.“ Wenn Versicherer aus Sicht der Kunden die Daten missbrauchten, sei das Geschäftsmodell ohnehin tot.

Ob die 43 Prozent der Kunden, die laut Umfrage unter keinen Umständen bereit sind zur Datenweitergabe, ihre Meinung zukünftig ändern, dürfte – neben der Höhe des Prämiennachlasses – auch am Gerechtigkeitsempfinden liegen. Immerhin sind rund zwei Drittel der Meinung, vorsichtige Fahrer sollten Rabatte erhalten beziehungsweise riskante Fahrer, wie Raser, sollten mehr bezahlen.

Starke Zurückhaltung bei Gesundheitsthemen

„Gesundheitsthemen sind problematischer als Kraftfahrzeugthemen“, stellte John fest. Hier sinke die Bereitschaft generell und beim konkreten Abschluss, wenn Daten preisgegeben werden müssten.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: GDV/GfK)

Fast jeder Zweite (48 Prozent) vertritt die Auffassung, dass im Bereich Gesundheit alle gleich viel bezahlen sollten unabhängig von ihrer Fitness oder ihrer Ernährung.

Ausnahme ist das Rauchen: 76 Prozent fänden es gerechtfertigt wegen höherer Kosten, dass Raucher in der Berufsunfähigkeit- oder Risikolebens-Versicherung mehr bezahlen als Nichtraucher. Hier spielen möglicherweise Vorurteile eine entscheidende Rolle. Nach einigen seriösen Analysen verursachen Raucher in der Personenversicherung geringere Kosten als Nichtraucher.

Bei Smart-Home-Daten rund um das Eigentum wären 14 Prozent bereit, neue Daten mit ihrem Sachversicherer zu teilen. Wesentlich beliebter – zwischen 40 und 50 Prozent – sind dagegen Versicherungsservices in diesem Bereich, wie etwa Brandwarnsysteme, Einbruchschutz oder ein Frühwarnsystem bei Wasserschäden.

Offenheit gegenüber Serviceangeboten

Bei Serviceangeboten, die mit einer Datenübermittlung verbunden sind, scheinen die Deutschen von ihrem Vorsichtsprinzip gegenüber Versicherungen abzurücken.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: GDV/GfK)

So sehen 51 Prozent die Komplettabwicklung von Kraftfahrzeugunfällen zwischen Versicherer und Werkstatt als positiv an. Fast ebenso so hoch (47 Prozent) ist der Anteil derjenigen, die die Schadenaufnahme über Smartphone-Fotos begrüßen würden.

Selbst im problematischen Gesundheitsbereich kann sich jeder Dritte vorstellen, sich von seiner Versicherung die Herzfunktion analysieren zu lassen, selbstverständlich auf Basis zu übermittelnder individueller Daten.

Dagegen würden nur zehn Prozent Daten aus Fitness-Apps an ihren Krankenversicherer weiterleiten. Zumindest in diesem Bereich sind die Umfrageergebnisse also durchaus nicht eindeutig beziehungsweise vom Kontext und der Fragestellung abhängig.