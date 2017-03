Das sind die Makler-Champions bei den Pools und Verbünden

22.3.2017 – Blau Direkt ist der Pool-Champion 2017. Die Vema landet auf Platz eins bei den Makler-Verbünden. Servicestärkstes Vergleichsportal ist Nafi.de. Das zeigt die Befragung „Makler-Champions 2017“ der Servicevalue GmbH und der Zeitschrift Versicherungsmagazin.

Im Rahmen der Untersuchung „Makler-Champions 2017“ haben die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Versicherungsmagazin die servicestärksten Anbieter in der Lebens-, Kranken-, Schaden- und Rechtsschutz-Versicherung ermittelt (VersicherungsJournal 20.3.2017). Erhoben wurde auch, wie unabhängige Vermittler den Service von Maklerpools beziehungsweise Service-Gesellschaften einschätzen.

So wurden die Pools und Verbünde bewertet

Basis der siebten Auflage der Untersuchung ist eine zwischen September und Dezember 2016 durchgeführte Online-Umfrage. Insgesamt haben sich 2.179 Makler an der Studie beteiligt. Dabei konnten die unabhängigen Vermittler bis zu vier Pools in den drei Teilkategorien, „Integration“, „Befähigung“ und „Zusatznutzen“ bewerten.

Unter „Integrationsleistung“ wurde abgefragt, ob die vom Pool oder Verbund gebotenen Serviceleistungen mit den Strukturen und Prozessen des Maklers kompatibel sind. „Befähigungspotenzial“ bezeichnet, ob die Leistungen einen entscheidenden Beitrag zum Vertriebserfolg des Maklers leisten. Der „Zusatznutzen“ gibt Auskunft darüber, ob die Unternehmen einen echten Mehrwert für den Makler schaffen.

Die drei Teilkategorien wurden in einem weiteren Schritt zum sogenannten „Servicewert P“ zusammengeführt, der maximal 100 Punkte erreichen kann. Ab 76 Punkten gilt dieser Wert als „ausgezeichnet“, 51 bis 75 Punkte bedeuten „sehr gut“.

Neueinsteiger landet auf Platz zwei

Erstmals wurde in Maklerpools und Maklerverbünde unterteilt. 21 Pools standen den Maklern zur Wahl. Platz eins geht in diesem Jahr an die Blau Direkt GmbH und Co. KG. Vergangenes Jahr landete der Pool auf Platz zwei hinter der Vema Versicherungs-Makler-Genossenschaft eG (VersicherungsJournal 10.3.2016), die nun aber unter den Verbünden geführt wird.

Blau Direkt konnte seinen „Servicewert P“ von 77 auf 79 Punkte ausbauen. Besonders in den Teilbereichen Befähigung und Zusatznutzen legte das Unternehmen in der Maklergunst zu.

Auf dem Silbertreppchen landete die PMA Finanz- und Versicherungsmakler GmbH. Sie wurde erstmalig in die Bewertung einbezogen, teilte der Pool in einer Pressemitteilung mit. Zwischen dem ersten und zweiten Platz liegen ganze zehn Servicepunkte, so viel wie in keiner anderen Sparte zwischen den Top-Rängen dieser Umfrage. PMA punktet vor allem im Bereich Integration, hier erhielt der Betrieb seine höchsten Teilpunkte mit 72.

Platz drei geht an die Fonds Finanz Maklerservice GmbH mit 68 Zählern. Damit büßte der Pool zwei Indexpunkte im Vergleich zum Vorjahr ein, verlor zwischen einem und zwei Punkten pro Teilbereich. Nicht mehr in der Top-Liste sind die Maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH und die Apella AG.

Makler-Champions 2017 (Bild: Servicevalue)

Fonds Finanz und Blau Direkt auch in anderen Untersuchungen stark

Auch in einer anderen Befragung sind Fonds Finanz und Blau Direkt bei den beliebtesten Makler-Pools genannt worden. Die BBG Betriebsberatungs GmbH und die IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH haben im Februar vergangenen Jahres den Pool- und Dienstleistermarkt aus Sicht der unabhängigen Vermittler untersucht.

Basis der Untersuchung war eine Online-Umfrage unter unabhängigen Vermittlern. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 757 Versicherungsmaklern, Kapitalanlage-Vermittlern und Mehrfachvertretern angegeben.

Maxpool konnte sich im Bereich Lebens- und Krankenversicherung ebenfalls gut schlagen. Die Vema wird in dieser Umfrage als Pool geführt und konnte sich als eine der besten Gesellschaften etablieren (VersicherungsJournal 5.4.2016). Die Ergebnisse dieser Studie und der Makler-Champions stimmen häufig überein.

Vema ist Top-Maklerverbund

In der Kategorie „Maklerverbünde“ wurden von Servicevalue fünf Unternehmen in die Bewertung einbezogen.

Hier glänzt im „Servicewert P“ die Vema mit 83 Punkten auf dem ersten Rang. Das ist ein Zähler weniger als im letzten Jahr. Die meisten Punkte verlor sie im Teilbereich Zusatznutzen. Hier kommt sie nur noch auf 85 Punkte (2016: 87).

Die Silbermedaille geht an die DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH mit 77 Servicepunkten. Bei diesem Verbund bewerteten die Makler den Zusatznutzen mit 79 Zählern besonders gut. Abgeschlagen mit 61 Punkten auf Platz drei liegt die SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG. Auf dem vierten und fünften Platz landeten die Charta Börse für Versicherungen AG und die Finanznet Holding AG.

Makler-Champions 2017 (Bild: Servicevalue)

Die servicestärksten Vergleichsportale

Ebenfalls erfragt wurden die servicestärksten Vergleichsportale. Die teilnehmenden Makler haben die Plattform „Nafi.de“ der Nafi GmbH mit 69 Punkten auf den ersten Platz gewählt. Den zweiten Rang mit zwei Zählern weniger bekam „Mr-money.de“ (Dirk Natschke – Versicherungsmakler). Mit ebenfalls 66 Servicepunkten ging das Bronze-Treppchen an die Covoma Versicherungsvergleich GmbH.

Die Plattform Tarifcheck.de des Online-Maklers Tarifckeck24 GmbH und das Vergleichsportal Finanzen.de landeten auf den hinteren Rängen.

Der vollständige 320-seitige Berichtband „Makler-Champions 2017“ im PDF-Format kann zum Preis von 2.320,50 Euro einschließlich Mehrwertsteuer per E-Mail oder per Fax unter 0221 67786719 bestellt werden.