Das kleine Einmaleins der Alltagskommunikation mit Kunden

5.9.2017 – Berater – gleich welcher Couleur – begehen in ihrer alltäglichen Kommunikation mit (Noch-nicht-) Kunden oft kleine Fehler. Diese führen dazu, dass im Kopf des Gegenübers nicht das gewünschte Bild von ihnen entsteht. Wie sich solche Fehler vermeiden lassen und welche Regeln in der Akquisephase gelten, erklärt der Marketing- und PR-Berater Bernhard Kuntz in einem Gastbeitrag.

Regelmäßig erhalte ich als Marketingberater für beratende Berufe Anfragen von Beratern, mich mit ihnen in sozialen Medien wie Xing, Linkedin oder Facebook zu vernetzen.

Bernhard Kuntz (Bild: Eva Speith)

Diese bestätige ich eigentlich stets, obwohl ich in den Social Media kaum aktiv bin. Nicht, weil diese Medien für mich kein geeignetes Medium wären, um Kontakte zu Kunden anzubahnen (im Gegenteil!), sondern weil ich nicht auf allen Hochzeiten tanzen kann und möchte.

Kontaktanbahnung über Xing

Auch Anfang letzter Woche erhielt ich eine solche Xing-Anfrage – vom „führenden Experten für Top-Leistungen auf den Punkt“ (so die Selbstbeschreibung des Beraters in leicht geänderter Form). Auch diese bestätigte ich.

Daraufhin erhielt ich kurze Zeit später einen Anruf eines mir unbekannten Herrn, dessen Namen ich nicht verstand, mit folgendem Inhalt.

Der „führende Experte“ (sein Name ist hier nicht relevant) wolle mit mir einen Telefontermin vereinbaren, da es ihm wichtig sei, mit allen Personen, mit denen er via Social Media vernetzt ist, auch mal zu sprechen.

Das fand ich „toll“ – denn eines meiner Credos lautet: Digitale Kontakte sollte man als Berater gezielt zu persönlichen Beziehungen ausbauen; und das gelingt mit den digitalen Medien allein nicht. (Sie können hierbei jedoch wichtige „Helferlein“ sein.)

Ziel: Digitale Kontakte zu persönlichen Beziehungen ausbauen

Also schaute ich in meinen ohnehin recht vollen Kalender und vereinbarte für eine Woche später einen solchen Termin. Vor dem Termin schaute ich mir die Webseite des potenziellen Gesprächspartners an, da ich mich auf Gespräche gerne vorbereite.

Wer jedoch zum vereinbarten Termin – ohne Absage – nicht anrief, war „der Experte für Top-Leistungen auf den Punkt“. Das ärgerte mich – auch weil ich zuvor einem Kunden, der ungefähr zur selben Zeit mit mir telefonieren wollte, gesagt hatte: „Geht leider nicht, denn dann habe ich bereits einen Telefontermin.“

Den Xing-Kontakt mit dem Berater löschte ich daraufhin wieder. Auch, weil ich daran zu zweifeln begann, dass er wirklich „der führende Experte für Top-Leistungen auf den Punkt“ ist.

Berater verkaufen „strukturierte Kommunikation“

Ähnliche Fauxpas registriert man leider oft bei Beratern gleich welcher Couleur: Mit scheinbaren Kleinigkeiten bei ihrem Kommunikationsverhalten zerstören sie angebahnte Kontakte. Denn Kunden schließen von ihrem Kommunikationsverhalten auf ihre Kompetenz.

Das sollten sich Berater immer wieder vor Augen führen. Sonst schleichen sich in ihre Kommunikation mit ihren (Noch-nicht-) Kunden schnell Nachlässigkeiten ein, die vielleicht nicht alle tragisch sind. Letztlich tragen diese jedoch dazu bei, dass im Kopf des Gegenübers nicht das gewünschte, positive Bild vom Berater entsteht. Einige Beispiele seien genannt.

Kundenorientierung ausstrahlen

Nicht selten, wenn ich bei Coaches anrufe, meldet sich – sofern nicht der Anrufbeantworter anspringt – am anderen Ende eine müde Stimme, die in die Leitung eine kurzes „Müller“ oder „Mayer“ blökt. Wäre ich ein echter Coaching-Interessent, dann wäre der Coach damit für mich bereits gestorben.

Denn von Coaches erwarte ich nicht nur ein kundenorientierteres Kommunikationsverhalten. Ich erwarte auch, dass sie eine gewisse Energie, Dynamik und Interessiertheit ausstrahlen – speziell dann, wenn sie auf solche Themen wie „Top-Leistungen erbringen“ oder „Sich präsentieren und verkaufen“ spezialisiert sind.

Entsprechendes gilt für alle Berater, denn schließlich versprechen sie fast alle ihren Zielkunden, irgendetwas zu verbessern oder zu optimieren – was eine uninteressierte „Schlaftablette“ nicht kann.

Auf scheinbare „Kleinigkeiten“ achten

Nicht selten registriert man zudem bei Beratern, dass sie, wenn Personen ihnen eine Mail senden, in ihrem E-Mail-Programm nur rasch auf den Antwort-Button klicken und dann in der aufgepoppten Maske darauf los schreiben – ohne den Betreff zu ändern. Auch das wirkt wenig kundenorientiert.

Dies gilt insbesondere dann, wenn auf die erste Mail eine längere Kommunikation folgt, die sich über Wochen oder gar Monate erstreckt. Dann entsteht mit der Zeit eine Endlos-Mail, in deren Betreff zum Beispiel weiterhin „AW: Anfrage“ steht, obwohl sich die Kommunikation bereits um viel speziellere Themen dreht.

Persönliche Beziehung aufbauen

Ähnlich verhält es sich, wenn Berater an potenzielle Kunden Newsletter senden, um den Kontakt mit ihnen zu halten oder auszubauen. Dann werden die Empfänger in vielen Newsletter nicht persönlich angesprochen; vielmehr lautet die Anrede zum Beispiel allgemein „Sehr geehrte Damen und Herren“ oder „Liebe Leserinnen und Leser“.

Als Individuum wahrgenommen und als Person gewertschätzt fühlen sich die Empfänger durch einen solchen Newsletter – der offensichtlich als Massenmail verschickt wurde – nicht. Vielmehr fühlen sie sich durch eine anonyme Mail und Anrede „abgespeist“. Zum Aufbau und Ausbau einer persönlichen Beziehung eignet sich so eine Mail nicht.

Ein Alltagskommunikations-Konzept erstellen

Obige Beispiele, wie Berater – trotz bester Absicht – häufig ein eher negatives Bild von sich bei ihren (Noch-nicht-) Kunden erzeugen, ließen sich beliebig fortsetzen. Als weitere Unsitte sei nur genannt, (wichtige) Gespräche per Handy oder gar vom Auto aus mit (potenziellen) Kunden zu führen.

Deshalb empfehle ich Ihnen als Berater, der seinen Kunden letztlich nichts anderes als strukturierte Kommunikation verkauft, sich einmal hinzusetzen und für sich folgende Fragen zu beantworten:

Welches Bild von mir möchte ich in der Kommunikation mit (potenziellen) Kunden erzeugen?

Wie sollte ich folglich mit ihnen kommunizieren? Welche Anforderungen müssen meine Telefonate, Mails, (Werbe-) Briefe und so weiter erfüllen? Welche Standards, Regeln gelten für sie?

Wann nutze ich welchen Kommunikationskanal mit welchem Ziel?

Entwerfen Sie sozusagen ein Alltagskommunikations-Konzept für Ihre Kommunikation mit Ihren (Noch-nicht-) Kunden. Dann schleichen sich in die Kommunikation mit ihnen auch weniger Nachlässigkeiten und „kleine Fehler“ ein. Diese sind, wie bereits geschrieben, für sich genommen nicht „dramatisch“, erzeugen jedoch letztlich ein negatives Bild von Ihnen im Kopf des Gegenübers.

Der Autor ist Inhaber des Marketing- und PR-Büros Die Profilberater, das seit 25 Jahren Berater, Trainer und Dienstleister beim Entwickeln und Umsetzen ihrer Marketingstrategie unterstützt. Er hat unter anderem des Marketing-Fachbuchs „Die Katze im Sack verkaufen: Bildung und Beratung mit System vermarkten – offline und online“ geschrieben.