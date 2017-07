Dafür legen die Deutschen Geld beiseite

13.7.2017 – Die Altersvorsorge ist Sparmotiv Nummer eins unter den Teilnehmern einer aktuellen Umfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen. Damit schubste die Altersvorsorge den Konsum von der Spitze der Sparliste der Deutschen. Grund für diesen Wechsel könnten aktuelle Debatten um die Zukunft der Rente sein, heißt es aus dem Verband. Am meisten Stimmen konnte das Sparmotiv Wohneigentum im Vergleich zur Frühjahrserhebung gewinnen. Knapp acht Prozent der Befragten wollen künftig mehr sparen. Vor allem, weil sich ihre berufliche und finanzielle Situation verändert hat. Weniger sparen möchten die Deutschen vor allem dann, wenn die Einkommenssteigerung fehlt.

Den Ergebnissen der aktuellen Sommerumfrage des Verbandes der Privaten Bausparkassen e.V. zufolge ist die Altersvorsorge erstmals seit Sommer 2016 wieder das wichtigste Sparmotiv der Deutschen.

Für die seit 1997 dreimal jährlich durchgeführte Untersuchung zum Sparverhalten lässt der Verband das Marktforschungsinstitut Kantar TNS (bis September 2016 TNS Infratest) jeweils rund 2.000 Bundesbürger ab 14 Jahren befragen. Die Teilnehmer können mehrere Antworten angeben, weshalb die Summe der Stimmen höher als 100 Prozent ausfällt.

Wohneigentum ist der große Gewinner

Erstmals seit der Sommerumfrage 2016 ist das Sparmotiv Altersvorsorge wieder auf dem ersten Platz der Sparzwecke der Deutschen gelandet. Allerdings hat sich der prozentuale Anteil der für die Altersvorsorge abgegebenen Antworten im Vergleich zur vergangenen Frühjahrsumfrage kaum verändert. Im April dieses Jahres hatten 57,7 Prozent der Befragten angegeben, dass Altersvorsorge für sie ein wichtiges Sparmotiv sei (VersicherungsJournal 26.4.2017). Aktuell waren es 57,8 Prozent.

Der größte Gewinner der Umfrage, die im vergangenen Juni durchgeführt worden ist, ist das Sparmotiv Wohneigentum. Mit einem Zuwachs von 3,7 Prozentpunkten gaben nun 46 Prozent der Umfrageteilnehmer an, dass sie für ein eigenes Dach über dem Kopf sparen (Frühjahr 2017: 42,3 Prozent). Das ist der höchste Wert seit Anfang des Jahres 2015 (47,6 Prozent). Von Platz drei der Sparmotive kommt das Wohneigentum dennoch seit mehreren Jahren nicht weg.

„Die jüngsten Debatten um die Zukunft der Rente haben den Wert des mietfreien Wohnens im Alter wieder verstärkt ins Bewusstsein gerückt“, wird dazu Andreas J. Zehnder, Vorstandsvorsitzender des Verbandes der Privaten Bausparkassen, in einer Pressemeldung zitiert. „An einem zweckgerichteten Vorsparen führt dabei kein Weg vorbei, will man später nicht in eine Schuldenfalle geraten.“

Konsum büßt fast sieben Prozentpunkte ein

Parallel dazu musste das Motiv Konsum unter den befragten Sparern ordentlich Federn lassen. War es im Frühling dieses Jahres noch mit 60,6 Prozent an der Spitze der Liste, gaben nun nur noch 53,9 Prozent der Befragten an, Geld für gezielten Konsum wie den Kauf eines Autos zurückzulegen. Das ergibt einen Rückgang dieses Sparziels von 6,7 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Umfrage.

Kapitalanlagen als Sparmotiv gaben aktuell 26,6 Prozent der Teilnehmer an. Das ist ein Einbruch von 1,9 Prozentpunkten im Vergleich zum Frühjahr (28,5 Prozent).

Zehnder vermutet, dass der Vertrauensverlust in Investmentfonds, Aktien oder festverzinsliche Wertpapiere seit der Finanzkrise 2008 noch nicht überwunden wurde. Zum Vergleich: In den Jahren 2006 und 2007 nannten im Durchschnitt 44 Prozent der Befragten Kapitalanlagen als Sparziel, heißt es in der Auswertung.

Keine Veränderungen gab es bei der Ausbildung der Kinder oder dem Notgroschen als Motiv zum Sparen.

Weshalb Deutsche vermehrt sparen wollen

Im Vergleich zum Jahresbeginn gaben im Juni nur noch 44 Prozent der Deutschen an, für einen bestimmten Zweck Geld beiseite zu legen. Das sind fünf Prozent weniger als bei der letzten Umfrage. Dieser Einbruch sei laut dem Verband jedoch nicht ungewöhnlich, denn es zeigte sich in den vergangenen Jahren stets ein Rückgang der Sparer zur Jahresmitte.

8,1 Prozent der Bundesbürger gaben zudem an, künftig mehr sparen zu wollen. In der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen sei ein vermehrtes Sparverhalten besonders ausgeprägt. Jeder Fünfte dieser Altersgruppe möchte mehr Geld zur Seite legen, heißt es in der Umfrageauswertung.

Als Hauptgrund für steigendes Sparvolumen nannten 34,9 Prozent der Befragten berufliche oder einkommenstechnische Veränderungen. Diese Begründung legte im Vergleich zur Befragungswelle davor um 16,7 Prozentpunkte zu (Frühjahr 2017: 18,2).

Platz zwei belegt mit 22 Prozent der Antworten der Notgroschen mit einem deutlichen Rückgang um 17,3 Prozentpunkte im Vergleich zur Frühjahrserhebung (39,3 Prozent). Auf dem dritten Rang der Gründe für gesteigertes Sparvolumen befinden sich mit 22 Prozent der Stimmen größere Anschaffungen (23,1 Prozent). Eine unsichere Altersvorsorge motiviert 13,6 Prozent der Teilnehmer aktuell zu vermehrtem Sparen (neun Prozent).

Weshalb Deutsche weniger sparen wollen

10,7 Prozent der Deutschen möchten hingegen weniger sparen als bisher. Auf Platz eins der Begründungen für ein künftig sinkendes Sparvolumen liegt die fehlende Einkommenssteigerung beziehungsweise Einkommenseinbußen mit aktuell 20,8 Prozent der Stimmen (19,7 Prozent).

Platz zwei belegen mit 19,2 Prozent steigende Ausgaben oder Lebenshaltungskosten (20,6). Auf dem dritten Rang landeten mit 18,2 Prozent der Stimmen berufliche oder einkommenstechnische Veränderungen (7,5 Prozent). Letztere Begründung hatte mit einem Zuwachs von 10,7 Prozentpunkten den stärksten Anstieg zu verzeichnen.

Unter denjenigen, die angaben, zukünftig weniger sparen zu wollen, waren vor allem Befragte über 40 Jahren mit niedrigem Einkommen, heißt es in den Auswertungsunterlagen.

Alles in allem schließt der Verband der Privaten Bausparkassen aus dem Umfrageergebnis, dass konsumorientierte Sparziele in der Tendenz eine geringere Rolle in den Sparmotiven einnehmen. Gleichzeitig steigert die Debatte um die Zukunft der Altersrente das Interesse der Sparer an Altersvorsorgeprodukten und Wohneigentum.