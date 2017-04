Chatbot und Telecoach übernehmen den Kundenservice

3.4.2017 – Die Arag berät Verbraucher neuerdings mit einem Chat-Roboter auf Facebook zu Reiseversicherungen. Mit zwei korrespondierenden Apps macht die SDV das Verhältnis zwischen Makler und Kunde mobil. Mit einem Telecoaching will die Central Krankenversicherung Typ-2-Diabetiker zu einem gesunden Lebensstil motivieren, um das Risiko von Folgeerkrankungen zu senken. In der „Comfort“-Hausratversicherung der Cosmos können Kunden als kostenlose Zusatzoption Smart-Home-Pakete erhalten.

Im Rahmen ihrer Digitalisierungs-Strategie stellte die Arag SE mit dem „Arag Reiseassistenten“ kürzlich ihren ersten Beratungs-Chatbot für Versicherungsprodukte vor. Die Roboberatung erfolgt über den Facebook-Messenger. Dort werden Nutzer über Versicherungsschutz auf Reisen informiert.

„Spielerisch, interaktiv und in lockerer Tonalität – passend zum Medium – führt der Chatbot den Kunden durch das Reiseversicherungs-Angebot der Arag“, heißt es in einer Pressemitteilung zur digitalen Facebook-Beratung. Fühle sich der Nutzer ausreichend informiert, kann er das ausgewählte Produkt (Schutzbrief oder Auslandsreise-Krankenversicherung) online abschließen.

Die Idee und die Umsetzung des Projekts erfolgten in Eigenregie. Zwischen dem ersten Anstoß und der Verwirklichung des Chatbots haben 14 Tage gelegen, heißt es aus dem Unternehmen.

Korrespondierende Makler-Kunden-App der SDV

Die SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG hat am 22. März zwei neue Apps an den Start gebracht. Zum einen handelt es sich um eine SDV-App für angeschlossene Makler und zum anderen um die damit korrespondierende Anwendung „myInsure“ für Endkunden.

Die App für Makler ist Unternehmensangaben zufolge ein „Kunden-Verwaltungsprogramm für die Hosentasche“. Makler hätten so sämtliche Kunden und Verträge in einer App. In das System sei ebenfalls ein Vergleichsrechner mit Abschlussmöglichkeit integriert. Zudem können Kundendaten gepflegt und Mandate über die App erteilt werden.

App zieht die Daten aus SDV-Maklersystem

Des Weiteren erhält der Makler Einsicht in die Aktivitäten seiner Kunden und wird über neue Mandate, Absicherungswünsche und Kontaktaufnahmen informiert.

Das Programm steht für Android-Smartphones und für iPhones zur Verfügung. Nach dem Download der App kann diese mit einem Aktivierungscode gestartet werden, den Poolpartner über die SDV erhalten.

Die App greift auf die Datenbank des Maklers im SDV-System zu und überträgt Kunden- und Vertragsinformationen in die mobile Anwendung, erläuterte das Unternehmen gegenüber dem VersicherungsJournal.

Diabetes-Coaching von der Central

Die Central Krankenversicherung AG unterstützt Diabetes Typ-2-Patienten mit einem E-Health Alltagscoaching. Das Programm wurde vor circa zwei Jahren gestartet und jetzt überarbeitet sowie mit einigen technischen und diagnostischen Neuerungen auf den Markt gebracht.

Das Projekt „initiative.diabetes“ will Erkrankten helfen, durch digitale Unterstützung ihren Lebensstil zu verändern und langfristig ihren Blutzuckerspiegel ohne Tabletten oder Spritzen senken zu können, heißt es in einer Pressemitteilung zum Programm.

Begleitet wird die Initiative vom Diabetologen Professor Dr. Stephan Martin, Direktor und Chefarzt des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrums (WDGZ). Er verfolgt den Ansatz, dass Typ-2-Diabetiker auch ohne zusätzliche Insulinpräparate leben können, wenn sie ihre Gewohnheiten entsprechend ihrer Erkrankung ändern würden.

Telecoach motiviert und überwacht Messwerte

„Initiative.diabetes“ setzt auf Eigenverantwortung und die kontinuierliche Erhebung von Daten durch einen Schrittzähler und ein Blutzuckermessgerät. Ein Telecoach motiviert den Patienten zu mehr Bewegung und gesunder Ernährung, heißt es vom Versicherer weiter. Die Patientendaten werden über ein Jahr hinweg stetig mit demselben Coach ausgetauscht und von diesem überwacht.

Der Großteil bisheriger Teilnehmer konnte, so heißt es aus dem Konzern, durch das Programm seinen Langzeit-Blutzuckerwert senken. Das reduziere das Risiko von Folgeerkrankungen wie beispielweise Herzinfarkte, Erblindung oder Schlaganfälle. Hat ein Teilnehmer die vereinbarten Ziele nach Ablauf des einjährigen Projektes erreicht, dürfe er die technischen Geräte, die zur Durchführung und Überwachung nötig sind, behalten.

Für dieses Gesundheitsprogramm wurde die Generali-Tochter vergangenes Jahr mit dem mit 15.000 Euro dotierten zweiten Platz des MSD-Gesundheitspreis ausgezeichnet (VersicherungsJournal 7.1.2016). Dieser Preis wird jährlich vom Pharmaunternehmen MSD Sharp & Dohme GmbH an „herausragende innovative Versorgungslösungen“ vergeben.

Smart-Home-Gadgets von Cosmos

Beim Abschluss einer Hausratversicherung im „Comfort“-Tarif haben Kunden der Cosmos Versicherung AG die Option, ihre vier Wände mit Smart-Home-Technologien auszustatten. Sie können zwischen dem kostenlosen Sicherheitsstarterpaket der Firma Devolo oder 50 Prozent Rabatt auf einen Rauch- und CO-Melder der Marke Nest Protect wählen, teilte das Unternehmen in einer Pressemeldung mit.

Die Kooperation mit dem Anbieter Nest hatte der Versicherer bereits im Februar bekannt gegeben (VersicherungsJournal 2.2.2017)

Das erweiterbare Devolo-Paket beinhalte einen Tür- oder Fensterkontakt, der Bewegungen erkennt, und eine Schalt- und Messsteckdose, die unter anderem von unterwegs aus durch das Anschalten einer Lampe Anwesenheit signalisiert. Zusätzlich ist in dem Paket eine Steuerzentrale beigefügt, die die Geräte verbindet. Die Melder von Nest senden im Notfall Warnungen auf das Smartphone.

Die zu zahlenden Prämie ändert sich durch die Nutzung dieses Angebots nicht.

Mehr Sicherheit durch Assistenzsysteme fürs Heim

Marktpotenzial für derartige Smart-Home-Systeme scheint durchaus gegeben zu sein. Der Mehrheit der Deutschen (58 Prozent) würde sich eine solche Anwendung ein größeres Sicherheitsgefühl verleihen. Das ergab eine repräsentative Studie der Forsa Gesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH im Auftrag von Cosmosdirekt.

Bisher nutzen jedoch erst wenige der Befragten derartige Assistenzsysteme. Beispielsweise verwenden knapp 14 Prozent der Probanden eine Funksteckdose. Lediglich drei Prozent gaben an, vernetze Fernseher oder Rauchmelder zu besitzen. Allerdings war Smart-Home-Technologie bereits 86 Prozent der Studienteilnehmer ein Begriff.