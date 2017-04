BVK-Klage: OLG München klopft Check24 kräftig auf die Finger

7.4.2017 – Im Berufungsverfahren zwischen dem BVK und Check24 hat das Oberlandesgericht München gestern entschieden, dass das Vergleichsportal seine Kunden beim Erstkontakt deutlicher darüber informieren muss, dass es als Versicherungsmakler Provision für die Vermittlung von Versicherungspolicen erhält. Zudem muss Check24 bei der Bedarfsanalyse und der Beratungsleistung nachbessern. Revision ließ das Gericht nicht zu.

Im Oktober 2015 hatte der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) die Check24 Vergleichsportal für Versicherungsprodukte GmbH wegen unlauteren Wettbewerbs verklagt. Der BVK hatte insbesondere ein nicht rechtskonformes Vorgehen hinsichtlich der Erst- und Statusinformation sowie der Beratungs- und Dokumentationspflichten moniert (VersicherungsJournal 29.10.2015).

In erster Instanz hatte das Landgericht München I (Urteil vom 13. Juli 2016 – 37 O 15268/15) dem Vermittlerverband in einigen Punkten Recht gegeben und entschieden, dass Check24 hinsichtlich der Erstinformation (§ 11 VersVermV) und des Beratungsprozesses (§ 60 VVG) Nachbesserungen vornehmen muss.

Die Beratungsgrundlage (§ 61 VVG) hielt das Landgericht München I hingegen für ausreichend erfüllt (VersicherungsJournal 13.7.2016, 14.7.2016). Gegen das Urteil hatten beide Parteien Berufung eingelegt (VersicherungsJournal 18.8.2016).

Check24 muss besser informieren…

Gestern wurde der Fall in zweiter Instanz vor dem Oberlandesgericht München verhandelt, das einer Meldung der Deutschen Presse-Agentur (DPA) zufolge „ein Urteil mit Signalwirkung für den Verbraucherschutz im Internet gesprochen“ hat. Demnach entschieden die Richter, dass Check24 seine Kunden vor dem Online-Abschluss einer Versicherung künftig besser informieren und gründlicher als bisher beraten müsse.

So müsse das Vergleichsportal die Webseitenbesucher beim ersten Geschäftskontakt unübersehbar darauf hinweisen, dass das Portal nicht nur Preise vergleiche, sondern als Online-Versicherungsmakler auch Provisionen kassiere.

Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtet, wird das Vergleichsportal auch die Befragungs- und Beratungsleistung vor dem Abschluss von Hausrat-, Haftpflicht- und oder Autoversicherungen verbessern müssen, um auszuschließen, dass Kunden eigentlich gar nicht benötigte Versicherungen abschließen.

…und besser beraten

Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung (SZ) muss Check24 darüber hinaus über spezielle Risikoausschlüsse informieren. So seien etwa ehrenamtliche Aktivitäten und Risikosportarten bei vielen Privathaftpflicht-Policen nicht abgesichert.

„Der Vorsitzende Richter Gunnar Cassardt nannte als konkretes Beispiel eines nicht versicherten Unfalls: Den Jäger, der versehentlich nicht das Reh im Gebüsch erschießt, sondern seinen Mitjäger“, wird in der Süddeutschen weiter ausgeführt. Für das Vergleichsportal bedeute dies, dass das Unternehmen nun die Kunden vor dem Abschluss einer Haftpflichtversicherung befragen müsse, ob sie an gefährlichen Freizeitaktivitäten teilnähmen, die zur Verletzung von anderen führen könnten.

BVK: „Wichtiger Sieg für den Verbraucherschutz“

Der BVK bezeichnete die Entscheidung des Oberlandesgerichts München als einen „wichtigen Sieg für den Verbraucherschutz. „Es ist wichtig, dass – wie im stationären Vertrieb – auch bei der Online-Beratung hohe Standards gewährleistet werden und der Verbraucherschutz groß geschrieben wird. Dafür haben wir heute einen großen Schritt getan“, lässt sich BVK-Präsident Michael H. Heinz in einer Pressemitteilung zitieren.

Das Gericht sei der Sichtweise und der Auffassung des BVK in nahezu allen Punkten gefolgt, so der Präsident des Vermittlerverbands weiter. Nicht durchsetzen konnte sich der BVK laut dem SZ-Bericht mit der Forderung, dass Check24 die Kundschaft vor Abschluss eines Versicherungsvertrags überprüfen müsse, was das Online-Geschäftsmodell des Vergleichsportals deutlich erschwert hätte.

Dies hätten die Richter jedoch abgelehnt, da beim Verkauf von Versicherungspolicen gesetzlich zwar eine Beratungs- und Befragungspflicht vorgeschrieben sei, nicht jedoch eine vorgelagerte Prüfpflicht.

Revision ließ das Gericht nicht zu, allerdings kann gegen das Urteil Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgerichtshof (BGH) eingelegt werden.