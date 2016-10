Bipro rüstet Makler gegen Fintechs

25.10.2016 – Die DKM ruft die Vermittler erneut nach Dortmund, um in den Westfalenhallen nicht nur über neue Versicherungsprodukte zu informieren. Auf der Agenda vieler Vorträge und Versicherer steht das Thema Digitalisierung ganz oben. Worauf Vermittler beim Gang über die Messe besonders achten und welche Fragen sie an die Gesprächspartner stellen sollten, bewerten die Gastautoren Michael Trosien und Henning Plagemann in einem weiteren Teil der Bipro-Artikelserie. Auch berichten sie über die Anforderungen, die auf Marktteilnehmer im Zuge der Umsetzung des Normensystems zukommen.

Heute Abend eröffnet die Versicherungs- und Finanzmesse DKM in Dortmund ihre Pforten, auch in diesem Jahr buhlen wieder unzählige Aussteller und Veranstaltungen um die Aufmerksamkeit der Besucher. Welche Eindrücke nimmt der Makler für sich und sein Unternehmen mit nach Hause und was kann er sinnvoll für seinen Bürobetrieb umsetzen?

Henning Plagemann, Michael Trosien (Bild: Susanne Kurz)

Die Antwort ist eigentlich einfach: Der Makler muss jenseits bunter Apps zunächst seine digitalen Hausaufgaben erledigen. Diese haben wir bereits in unserem ersten Teil dieser Artikelserie (VersicherungsJournal 23.6.2016) als Bipro-Pflichten der Vermittler beschrieben. Im zweiten Teil (VersicherungsJournal 8.7.2016) wurden sie als Bipro-Pflichten den Versicherern auferlegt.

Im dritten Teil werfen wir noch einmal einen Blick über alle Marktteilnehmer und zeigen aus praktischer Sicht auf die Punkte, die notwendig sind, damit das vom Brancheninstitut für Prozessoptimierung (Bipro) e.V. entwickelte Normensystem erfolgreich von Maklern genutzt werden kann – in der Breite skaliert, wie die Betriebswirte und Techniker zu sagen pflegen.

Erstens: Hersteller von Maklerverwaltungs-Programmen (MVP)

Für die Anbieter von MVP-Systemen bedeutet die Umsetzung von Bipro-Schnittstellen Entwicklungsaufwand und Kosten für Pflege und Betreuung. Dem Anwender muss bewusst werden, dass diese Leistungen bezahlt werden müssen und eine Investition in die Digitalisierung des Maklerbüros darstellen.

Im Idealfall gehören die Bipro-Schnittstellen zur Standardversion und werden nicht gesondert angeboten, so dass die Anwender quasi zur Prozessoptimierung gezwungen werden.

Dabei sollte die Bipro-Schnittstelle unbedingt vollständig prozessual in die Funktionen des MVP integriert sein. Wenn also Dokumente von den Versicherern per 430-Norm abgerufen werden, dann sollten diese automatisiert verarbeitet werden. Beitragsrechnungen müssen automatisch an Kunden beziehungsweise Verträge angehängt werden, das muss ohne manuelle Eingriffe erfolgen.

Zahlungserinnerungen werden mit einer Wiedervorlage versehen, Provisionsabrechnungen sind mit dem Antragsbuch und den zu erwarteten Courtageeinnahmen zu vergleichen, automatisiert im Hintergrund. Nur so trägt Bipro zur Prozessautomatisierung im Maklerbüro bei und reduziert den Verwaltungsaufwand.

Makler haben Informationsdefizit

In dem aktuellen DVB-Makleraudit 2016 hat sich erneut herausgestellt, dass Vermittler die Bipro-Funktionen in ihrem MVP nicht richtig einschätzen können. Die nachfolgende Grafik zeigt die Antworten der Makler auf die Frage, ob das von ihnen verwendete MVP die externe Navigation im Extranet des Versicherers unterstützt (Bipro Norm 440).

Vermittler-Umfrage: Unterstützt das von Ihnen verwendete Maklerverwaltungsprogramm die externe Navigation im Extranet des Versicherers (Bipro Norm 440)? (Bild: DVB, Makleraudit 2016)

Da die Mehrzahl der MVP-Systeme diese Funktion unterstützt, kann die hohe Verneinungsquote als klares Informationsdefizit der Makler gedeutet werden. Die MVP-Hersteller sollten die Makler daher gezielter informieren und für die Bipro-Funktionalitäten werben. Damit sichern sie nicht nur das Kundenvertrauen in ihr Produkt, sondern stärken langfristig auch die Wettbewerbsfähigkeit der Makler.

Zweitens: Bipro-Verein

Die Normierung ist weit geschritten, der Verein und seine Mitglieder haben in den vergangenen zehn Jahren sehr viel erreicht. Jetzt sollte der Verein seine ganze Kraft für die Verbreitung der bereits vorhandenen Normen einsetzen.

Die Initialisierung neuer Normen und Projekte binden Kapazitäten bei allen Beteiligten, die nicht für die Implementierung zur Verfügung stehen. Damit verstärkt sich der Eindruck eines endlosen Projektverlaufs bei den Anwendern. Die Digitalisierungs-Offensive (DiO Maklerpost) zur Umsetzung der 430-Normen bei den Providern wurde zwar bereits verlängert, aus unserer Sicht muss sie zu einer Daueraufgabe werden.

Bei einer Standardisierung ziehen idealerweise alle Beteiligten an einem Strang.

Der Verein sollte sich für mehr Transparenz einsetzen und eine Übersicht der Bipro-Services erstellen: eine Neuauflage des Bipro-Radars, aus dem hervorgeht, welcher Versicherer welche Normen bereitstellt. Bipro darf kein differenzierender Wettbewerbsfaktor sein, bei einer Standardisierung ziehen idealerweise alle Beteiligten an einem Strang.

Drittens: Vermittlerverbände

Insbesondere die Verbände sollten ihre angebundenen Vermittler stärker in Sachen Digitalisierung und Bipro beraten, denn die Prozessoptimierung im Maklerbüro ist zwingender Bestandteil für die Überlebensstrategie von Vermittlern. Ein Verband ist authentisch in der Kommunikation, er kann prägnant und glaubwürdig verdeutlichen, warum Makler moderne MVP benötigen und in die Prozessautomatisierung investieren müssen.

Dem MVP-Hersteller wird Werbeabsicht, dem Versicherer sogar das Abwälzen von Verwaltungsarbeiten auf den Vermittler als Motivation unterstellt. Sowohl kleine als auch größere Maklerunternehmen benötigen aus unserer Sicht daher Unterstützung, sowohl in juristischen als auch betriebswirtschaftlichen Fragestellungen, hier sollten sich die Verbände positionieren.

Auch wenn Bipro keine technische Fragestellung ist, so ist doch die Auswahl und Einführung eines MVP-System für das Vermittlungsunternehmen eine wichtige Entscheidung. Die Versicherer sprechen bei der Planung und Einführung ihrer Bipro-Schnittstellen mit einigen wenigen Abnehmern, mehr ist organisatorisch nicht möglich.

Hier könnten die Verbände sich als kompetente Ansprechpartner positionieren und aktiv die Belange einer Vielzahl von kleinen und mittelgroßen Maklern gegenüber den Versicherern vertreten. Das gilt in gleichem Maße für das Engagement in den Projekten und Initiativen der Bipro, denn hier sind die „normalen“ Maklerunternehmen nicht ausreichend vertreten.

Große Konzerne sollten konzentriert einzelne Normen umsetzen.

Viertens: Versicherer

Es gibt kaum einen Versicherer mit Fokus auf den Maklervertrieb, der nicht an der Umsetzung von Bipro-Normen arbeitet oder bereits fertige Services anbietet. Hierbei geht aus unserer Sicht Qualität vor Quantität: 430er-Dokumente müssen eindeutig klassifiziert sein, um eine automatisierte Weiterverarbeitung beim Makler zu ermöglichen. Ein schlechter Bipro-Service ist eher Arbeitsbeschaffung als Arbeitserleichterung für die Consumer.

Große Konzerne sollten sich keine spontane Komplettbebauung auf die Agenda setzen, sondern konzentriert einzelne Normen umsetzen. Auch wenn die Versicherer sich gerne mit einem vollen Bipro-Service-Orchester rühmen, so sollte der Maklervertrieb auf den konkreten Bedarf der eigenen Makler achten. Und dabei bitte immer an die Anwender denken!

Mit Blick auf das aktuelle Projekt des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) „Maklerkommunikation“ (VersicherungsJournal 27.7.2016) appellieren wir an eine maklerfreundliche Umsetzung der Single-Sign-On-Lösung (SSO) für die TGIC (Trusted German Insurance Cloud). Bestehende Lösungen wie Easylogin müssen unbedingt integriert werden, um das Vertrauen der Makler und die getätigten Investitionen der Versicherer zu schützen.

Entscheidend ist nur die Verwendung der Werkzeuge.

Fünftens: Vermittler

Ein häufiges Argument der Vermittler lautet: „Bipro hilft mir nicht, weil es einfach zu wenige Versicherer anbieten oder weil die für mich wichtigen Prozesse nicht umgesetzt sind.“ Da stellen wir die Gegenfrage: Ab welchem Umsetzungsgrad soll ein Maklerunternehmen denn mit der Investition in eigene Prozesse und IT-Systeme beginnen?

Organisatorische Veränderungen wollen geplant und gezielt umgesetzt sein, das erfordert Zeit und zudem eine Umgewöhnung der Mitarbeiter. Der Wettbewerb schläft nicht und kann seine digitalisierten Dienstleistungen schneller, günstiger und über alle denkbaren digitalen Kanäle wie Apps, Portale oder das Internet der Dinge anbieten. Wer sich als unabhängiger Unternehmer versteht, muss schleunigst reagieren und sich und sein Geschäftsmodell entsprechend anpassen.

Zum Schluss empfehlen wir allen Vermittlern: Sprechen Sie auf der DKM nicht nur über Versicherungsprodukte, sondern fragen Sie MVP-Hersteller und bevorzugte Versicherungs- oder Servicepartner ganz konkret nach der Digitalisierung durch Bipro-Prozesse.

Es gilt nach wie vor: Makler müssen keine IT-Experten sein, um optimierte Prozesse einzufordern und für sich umzusetzen. Die technischen Hintergründe muss man dabei genauso wenig verstehen, wie den technischen Aufbau eines Taschenrechners. Entscheidend ist nur die Verwendung dieser Werkzeuge.

Wir sind davon überzeugt: Die heutigen Fintechs mit Fokus auf die Vertriebsschnittstelle zum Kunden werden keine Chance gegen digitalisierte Maklerunternehmen haben, die zusätzlich über den gewachsenen menschlichen Kontakt zu den Kunden verfügen.

Henning Plagemann, Michael Trosien

Henning Plagemann arbeitet als Experte für die Versicherungsbranche beim IT-Beratungsunternehmen Sopra Steria Consulting und ist Jury-Mitglied des jährlichen DVB-Makler-Audits.

Michael Trosien ist als freier Berater für Versicherungs-Unternehmen, Makler und IT-Dienstleister tätig, Bipro-Mitglied und betreibt die Plattform www.bipro.versicherung.