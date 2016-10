Aus für die „Pools & Finance” in der bisherigen Form

24.10.2016 – Am Freitag wurde das Aus für die Messe „Pools & Finance“ als Präsenzveranstaltung verkündet. Ab dem nächsten Jahr soll die Pools & Finance als rein virtuelle Maklermesse stattfinden. Die für das Veranstaltungsmanagement verantwortliche BBG Betriebsberatungs mbH zieht sich aus Rolle des Veranstalters zurück und gibt die Verantwortung nach eigenen Angaben wieder in die Hände der Pools zurück.

Nach fünf Jahren ist Schluss für die Messe „Pools & Finance“ als Offline-Präsenzveranstaltung, wie mehrere (Mit-) Ausrichter der Messe am Freitag in einer gemeinsamen Pressemeldung mitteilten.

Online geht es dennoch weiter – und zwar „in Form eines im Web ganzjährig geöffneten, rundum erstklassigen wie zeitgemäßen Vermittlersupports. Namentlich durch unsere neue quasi ‚Digital-Total-Messe‘ unter dem bekannten Label der Pools & Finance“, erläutert Oliver Lang, Vorstand des Messe-Mitinitiators BCA AG, in der Pressemitteilung.

Oliver Drewes, Geschäftsführer des Mitinitiators Maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH, ergänzt: „Nach fünf Jahren gemeinsamer Präsenzveranstaltungen ist es in Zeiten von unaufhaltsam voranschreitender Digitalisierung und damit einhergehender Prozessoptimierung nur konsequent weitergedacht, auch für die Pools & Finance den Weg für ein neues innovatives Messekonzept Richtung virtueller Welt frei zu machen.“

Die Vorzüge des Online-Konzepts aus Veranstaltersicht

Hinter dem neuen Konzept stecke die zentrale Idee, dass in der heutigen digitalen Welt für die Weiterbildung, die Informationssuche sowie den Dialog mit Vermittler-Kollegen oder Versicherungs-Gesellschaften mehr als einen Präsenztag in einer fremden Stadt pro Jahr nötig sei.

Mit dem Online-Konzept folge man nicht nur dem allgegenwärtigen Megatrend der Digitalisierung, sondern auch den in vielen Umfragen erwiesenen Bedürfnissen der Makler, heißt es in der Mitteilung weiter.

Als ein konkreter Vorzug des Online-Konzepts wird hervorgehoben, dass Vermittler an virtuellen Messeständen Direktzugriff auf verkaufsfördernde Unterlagen direkt aus Anbieterhand hätten. Zudem könnten sich Vermittler zu Live-Vorträgen bequem via Chat, Forum oder separaten virtuellen Lounges zum virtuellen Austausch untereinander zuschalten.

BBG steigt aus

Im Rahmen der Neukonzeption als virtuelle Messe verabschiedet sich die BBG Betriebsberatungs GmbH, die nach eigenen Angaben verantwortliche Veranstalterin der diesjährigen Pools & Finance (VersicherungsJournal 8.6.2016, 15.6.2016) war, aus der Veranstalter-Rolle.

„In der Analyse der Pools & Finance 2016 haben wir die Rückmeldung der beteiligten Aussteller erhalten, dass eine Fokussierung aller Beteiligten auf die Leitmesse DKM als Branchentreffpunkt gewünscht ist“, erläutert BBG-Geschäftsleitungs-Mitglied Konrad Schmidt (VersicherungsJournal 11.3.2015) in der gemeinsamen Pressemitteilung.

Deshalb habe sich die BBG entschlossen, sich aus der Rolle des Veranstalters wieder zurückzuziehen und die zukünftige Weiterentwicklung der Pools & Finance in Richtung Online-Messe wieder in die Hände der Pools zurückzugeben. „Unsere Kräfte werden wir somit zukünftig konzentriert in die Gestaltung des wichtigsten Branchentermins des Jahres – die DKM – stecken“, so Schmidt weiter.

Bewegte…

Im Frühjahr 2012 hatte die erste Pools & Finance in Darmstadt stattgefunden als Nachfolgerin des BCA-Messekongresses, den der Maklerpool zuvor viele Jahre lang alleine ausgerichtet hatte (VersicherungsJournal 27.4.2012).

Bei der Zweitauflage der Messe in Frankfurt am Main gesellten sich zu den fünf Veranstaltern der ersten Stunden BCA, Blau Direkt GmbH & Co. KG, Jung DMS & Cie AG, Fondskonzept AG und VuV – Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V. noch die Pools und Verbünde Degenia Versicherungsdienst AG, Maxpool, Netfonds AG und AfW – Bundesverband Finanzdienstleistung e.V. als Veranstalter hinzu (VersicherungsJournal 24.4.2013).

Nachdem die dritte Messe in unveränderter Veranstalter-Besetzung stattgefunden hatte, verabschiedeten sich Blau Direkt (VersicherungsJournal 14.5.2014) sowie Netfonds und VuV aus der Mitveranstalter-Rolle.

Dafür kam der Votum Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e.V. hinzu (VersicherungsJournal 22.9.2014). Kurz vor der Veranstaltung hatte dann auch Fondskonzept der Pools & Finance den Rücken gekehrt (VersicherungsJournal 26.2.2015). Die vierte Auflage der Messe wurde dann von vier Pools und zwei Verbünden veranstaltet (VersicherungsJournal 13.5.2015).

…Messe-Historie

Die fünfte und letzte Pools & Finance in Präsenzform fand im Frühjahr erstmals aufgeteilt auf zwei Termine in Nürnberg für den Süden (VersicherungsJournal 8.6.2016) und in Hamburg für den Norden (VersicherungsJournal 15.6.2016) statt.

Zum Veranstalterkreis gehörten in diesem Jahr neben den beiden Gründungsmitglieder BCA sowie Jung DMS & Cie. und dem AfW, der Degenia sowie Maxpool erstmals auch die Conceptif AG, die Qualitypool GmbH, die SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG (SDV) und die VFM-Gruppe. Nach einem Jahr Unterbrechung war auch die Netfonds wieder mit an Bord.

Wer konkret bei der künftig virtuellen Maklermesse noch mit dabei ist, darüber lagen bei Redaktionsschluss keine Informationen vor.