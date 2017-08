An diese Versicherer liefern Makler das meiste Gewerbegeschäft

9.8.2017 – Die VHV erzielt im unabhängigen Vermittlermarkt den größten Geschäftsanteil in den Bereichen „Betriebs-/Berufshaftpflicht“ sowie „Gewerbliche Sachversicherungen“ Dahinter folgen die Axa, die Allianz und die Rhion. Die größte Weiterempfehlungs-Bereitschaft zeigen die Vermittler gegenüber der Hiscox (Betriebs-/Berufshaftpflicht) und der Rhion (Gewerbe-Sach). Dies sind einige Ergebnisse der Asscompact-„Marktstudie Gewerbliches Schaden-/Unfallgeschäft 2017“.

Im Rahmen der Asscompact Awards wurde in diesem Jahr erstmals eine Untersuchung zur Marktbedeutung der (Deckungskonzept-) Anbieter im gewerblichen Schaden-/Unfallgeschäft im unabhängigen Vermittlermarkt durchgeführt.

Grundlage der Studie der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH ist eine zwischen Anfang Juni und Anfang Juli 2017 durchgeführte Online-Umfrage unter unabhängigen Vermittlern, die zum weit überwiegenden Großteil als Versicherungsmakler tätig sind. Die Nettostichprobengröße wird mit 284 angegeben.

Grundzüge der Methodik

Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.

Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Gesellschaften anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden. Dieses Verfahren wurde für die beiden Bereiche „Betriebs-/Berufshaftpflicht“ sowie „gewerbliche Sachversicherung“ angewandt. In letztere Kategorie fallen beispielsweise

Die Anbieter mit den größten Geschäftsanteilen

Im Segment Betriebs-/Berufshaftpflicht liegt die VHV Allgemeine Versicherung AG an der Spitze. Die Axa Versicherung AG auf dem Silber-Rang kommt auf einen etwa ein Sechstel niedrigeren relativen Geschäftsanteil.

Position drei teilen sich die Allianz Versicherungs-AG und die Rhion Versicherung AG, die sich knapp gegen die R+V Allgemeine Versicherung AG durchsetzten. Der Anteil der drei letztgenannten Gesellschaften ist um jeweils rund ein Viertel kleiner als der der VHV.

Im Bereich gewerbliche Sachversicherungen zeigt sich in der Top Fünf fast die gleiche Reihenfolge. Hier liegt ebenfalls die VHV vor der Axa – allerdings mit nur etwa einem Siebtel Vorsprung. Dahinter folgt die Allianz mit einem rund ein Fünftel niedrigen relativen Geschäftsanteil als die VHV.

Der Anteil der Rhion auf Platz vier ist um rund ein Viertel kleiner als der des Spitzenreiters. Die R+V landete auf dem fünften Rang. Auf Position sechs folgt die Generali Versicherung AG, die in der Betriebs-/Berufshaftpflicht nur auf Rang zehn liegt.

Auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft...

Im Rahmen der Untersuchung wurde unter anderem auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft der unabhängigen Vermittler geprüft. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score (NPS) herangezogen.

In der Sachversicherung liegt die Rhion mit einem NPS von rund 54 Prozent in Front. Knapp zwei Drittel der Vermittler gehören zu den Weiterempfehlern, nur rund jeder siebte zu den Kritikern. Dahinter folgen mit Werten von knapp über beziehungsweise unter 47 Prozent die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG und die Inter Allgemeine Versicherung AG. Die Rhion kam auf den höchsten Anteil an Promotoren.

...wurde ermittelt

Für die Helvetia stand in Sach wie auch im Segment Betriebs-/Berufshaftpflicht der niedrigste Anteil an Detraktoren zu Buche. Mit einem NPS von 52,6 Prozent landete die Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main auch in Sach auf dem zweiten Rang. Knapp dahinter (52,2 Prozent) liegt die VHV mit dem größten Anteil an Promotoren (knapp zwei Drittel).

Spitzenreiter ist die Hiscox Insurance Company Ltd. Niederlassung für Deutschland (NPS: 57,2 Prozent). Die Allianz landete nur im oberen, die Axa im unteren Mittelfeld. Auch im Bereich Betriebs-/Berufshaftpflicht gehören VHV, Axa und Allianz nicht zu den Top-Gesellschaften.

Die 381-seitige „Marktstudie Gewerbliches Schaden-/Unfallgeschäft 2017“ kann für 2.320,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.