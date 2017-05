An diese BU-Versicherer vermitteln Makler das meiste Geschäft

4.5.2017 – Die Alte Leipziger erzielt in der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung den größten Geschäftsanteil im unabhängigen Vermittlermarkt und ist damit Gewinner des Asscompact Awards BU 2017. Dahinter folgen die Swiss Life und der Volkswohl Bund. Bei der Weiterempfehlungs-Bereitschaft liegt die Alte Leipziger vor der Condor und der Canada Life.

Auch in diesem Jahr haben die BBG Betriebsberatungs GmbH und die IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH wieder eine Untersuchung zur Marktbedeutung der Anbieter in der Berufsunfähigkeits- und Arbeitskraftabsicherung durchgeführt.

Grundlage der Studie war eine im März 2017 unter Versicherungsmaklern, Kapitalanlage-Vermittlern und Mehrfachvertretern durchgeführte Online-Umfrage. Die Größe der Nettostichprobe wird mit 452 unabhängigen Vermittlern angegeben.

Die Anbieter mit den größten Geschäftsanteilen

Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert.

Abschließend wird ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden.

Wie bereits in den Vorjahren (VersicherungsJournal 3.5.2016, 8.4.2015, 20.5.2014, 3.7.2013), landete die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. in der Berufsunfähigkeits- (BU-) Versicherung auf dem Spitzenplatz. Die Gesellschaft aus Oberursel konnte ihren Vorsprung ausbauen und kommt auf einen fast doppelt so großen Geschäftsanteil wie der weiterhin ärgste Konkurrent Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland.

Erneut auf dem Bronze-Rang findet sich die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. wieder, deren Geschäftsanteil bei deutlich unter 50 Prozent in Relation zur Alten Leipziger liegt. Dahinter folgt relativ dicht beieinander ein Quartett bestehend aus Canada Life Assurance Europe plc, Niederlassung für Deutschland (von sieben auf vier), Allianz Lebensversicherungs-AG (von sechs auf fünf), Nürnberger Lebensversicherung AG (von vier auf sechs) und Continentale Lebensversicherung a.G. (von fünf auf sieben).

Auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft wurde ermittelt

Im Rahmen der Untersuchung wurde unter anderem auch die Weiterempfehlungs-Bereitschaft der unabhängigen Vermittler geprüft. Hierzu wurde der in der Marktforschung häufig angewandte Net-Promoter-Score (NPS) herangezogen.

Hier liegt wie bei den Geschäftsanteilen die Alte Leipziger in Front – mit einem NPS von fast 70 Prozent. Knapp dahinter folgen die Condor Lebensversicherungs-AG (nach Geschäftsanteilen an elfter Stelle) und die Canada Life (Rang vier nach Geschäftsanteilen). Während die Canada Life auf den niedrigsten Anteil an Kritikern kam, stand für die Condor der höchste Wert an Promotoren zu Buche.

Das schlechteste Standing bei Maklern und Mehrfachvertretern in Sachen BU-Versicherung hat die WWK Lebensversicherung a.G. Der Anteil der Weiterempfehler ist mit einem Viertel mit Abstand am niedrigsten, andererseits aber der Anteil der Kritiker mit über einem Drittel klar am größten.

Weitere Studiendetails

Die 252-seitige Untersuchung „Marktstudie BU/ Arbeitskraftabsicherung 2017“ enthält zudem einen Überblick über die aktuelle Geschäftsentwicklung der unabhängigen Vermittler in diesem Bereich, eine Geschäftsanteils-Rangliste im Bereich Dread Disease/ Multirisk sowie jeweils Zufriedenheits-Ranglisten.

Der Berichtsband kann für 2.320,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.