An diese Anbieter liefern Makler das meiste Vorsorge-Geschäft

5.10.2016 – Die größten Geschäftsanteile im privaten Vorsorgegeschäft im unabhängigen Vermittlermarkt erzielen die Allianz (klassische und Index-Policen) sowie die Alte Leipziger (Fondspolicen), wie die „Marktstudie Private Vorsorge 2016“ aus dem Hause Asscompact zeigt. In der Zufriedenheitswertung liegen der Volkswohl Bund (klassische Policen), die Alte Leipziger, die Canada Life und die Standard Life (Fondspolicen) sowie die Allianz und der Volkswohl Bund (Indexpolicen) an der Spitze.

Auch in diesem Jahr haben die BBG Betriebsberatungs GmbH und die IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH im Rahmen der Asscompact Awards wieder eine Untersuchung zur Marktbedeutung der und zur Zufriedenheit mit den Anbietern in der privaten Altersvorsorge im unabhängigen Vermittlermarkt durchgeführt.

Grundlage der Studie ist eine im August 2016 durchgeführte Online-Umfrage unter 370 Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern. Diese besitzen ein Durchschnittsalter von 51,8 Jahren und eine Branchenerfahrung von im Schnitt 23,4 Jahren.

So wurde bewertet

Im Rahmen der Befragung wurden die Vermittler unter anderem „gebeten, zu ihren präferierten Anbietern jeweils ihre Geschäftsanteile (nach Stück) in Prozent anzugeben. Die Prozentwerte werden als Punktwerte interpretiert, so dass jeder Vermittler maximal 100 Punkte auf alle Anbieter verteilen kann“, wird zur Methodik erläutert. Dieses Verfahren wurde auf klassische, fondsgebundene wie auch auf Index-Policen angewandt.

Abschließend wird den Angaben zufolge ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit dem höchsten Wert 100 Punkte erhält und die weiteren Gesellschaften anhand ihrer Abstände prozentual abgestuft werden.

Die Besten im klassischen Bereich

Bei den klassischen Policen erzielte wie in den Vorjahren (VersicherungsJournal 5.11.2015, 10.11.2014, 7.8.2013) die Allianz Lebensversicherungs-AG den größten Geschäftsanteil.

Der Marktführer konnte seinen Vorsprung auf die unverändert zweitplatzierte Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. deutlich ausbauen. Die Dortmunder kommen aktuell nur noch auf einen zwei Drittel so großen Anteil wie die Allianz. Im Vorjahr waren es noch über 90 Prozent.

An dritter und vierter Stelle liegen mit einem jeweils leicht größeren Abstand zur Spitzenposition als im Vorjahr die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. sowie die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. In Relation zur Allianz verbessern konnte sich dafür die Continentale Lebensversicherung a.G., die sich um einen Platz nach oben auf Rang fünf schieben konnte.

Die Sieger bei den Fonds- und den Indexpolicen

Bei den fondsgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen gab es zahlreiche Verschiebungen und mit der Alten Leipziger auch einen neuen Spitzenreiter. Im knappen Rennen um den Silber-Rang setzte sich Vorjahressieger Allianz gegen die Canada Life Assurance Europe Limited Niederlassung für Deutschland (unverändert an dritter Stelle) und den Volkswohl Bund (von zwei auf vier) durch.

In Relation zur Alten Leipziger liegt der Geschäftsanteil der drei Verfolger zwischen knapp 89 und gut 85 Prozent. Die Canada Life konnte dabei Boden gut machen, während der Volkswohl Bund wie auch die Allianz Einbußen hinzunehmen hatten. Am stärksten nach oben ging es für die WWK Lebensversicherung a.G. (von 14 auf sieben).

Bei den erstmals mituntersuchten Indexpolicen landete mit großem Vorsprung die Allianz auf dem Spitzenplatz. Der ärgste Verfolger Volkswohl Bund kommt nicht einmal auf einen 60 Prozent so großen Geschäftsanteil. Den Bronze-Rang sicherte sich die Stuttgarter.

Auch die Zufriedenheit wurde ermittelt

Im Rahmen der Untersuchung wurde auch ermittelt, wie zufrieden die unabhängigen Vermittler mit den privaten Vorsorgeanbietern sind. Dies ging allerdings nicht in die Award-Wertung ein. Hierzu hatten die Makler und Mehrfachvertreter die Gesamtzufriedenheit auf einer 100er-Skala zu bewerten anhand von 14 Leistungskriterien in den fünf Dimensionen

Unternehmensführung (Finanzstärke/ finanzielle Stabilität, Qualität der Tarifpolitik, Image),

Produktmanagement (Breite der angegebenen Produktpalette, Flexibilität der Produkte und Tarife, Preis-Leistungs-Verhältnis),

Vertriebsunterstützung (persönliche sowie zentrale Vertriebsunterstützung, Qualität und Performance der Berechnungs- und Beratungssoftware),

Abwicklungsservice (Qualität der Neugeschäftsabwicklung, der vorvertraglichen Informationen und des Bestandskundenservices),

Courtage (Flexibilität der Courtagemodelle, Qualität der Courtageabwicklung).

Für die Auswertung wurden die Durchschnittsnoten je Gesellschaft und Leistungskriterium mit einem Relevanzfaktor gewichtet und zu einer Gesamtzufriedenheits-Note verdichtet. Dabei wurde die Relevanz eines Leistungskriteriums den Angaben zufolge auf Basis einer Regressionsanalyse statistisch geschätzt.

Abschließend wurde ein Index gebildet, bei dem der Anbieter mit der besten Gesamtzufriedenheits-Note 100 Punkte erhält und die weiteren Anbieter anhand ihrer Abstände zum besten Wert in Prozent abgestuft werden.

Die Zufriedenheits-Sieger bei den klassischen Policen

Bei den klassischen Policen zeigte sich in Sachen Zufriedenheit eine ganz andere Rangfolge als bei den Geschäftsanteilen. Die Allianz landete dort nur auf dem sechsten Platz (79 Punkte). Richtig überzeugen konnte die Allianz nur in Sachen Image und Finanzstärke, was bei vielen Vermittlern wohl den Ausschlag gegeben haben dürfte, Geschäft an die Allianz zu vermitteln.

In Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis, persönliche Vertriebsunterstützung, Berechnungs- und Beratungsservice sowie Bestandskundenservice gehört der Marktführer hingegen zu den drei am schlechtesten bewerteten Gesellschaften.

An der Spitze liegt der Volkswohl Bund (85 Punkte), der in allen Kriterien bis auf die Finanzstärke zu den Top-Drei-Anbietern gehört. Am besten sehen die Vermittler die Dortmunder hinsichtlich der Neugeschäftsabwicklung, der Tarifpolitik, des Berechnungs- und Beratungsservices sowie der Courtageabwicklung. Rang zwei belegt die Alte Leipziger (84 Punkte) mit elf Top-Drei-Bewertungen inklusive der breitesten Produktpalette sowie den flexibelsten Produkten und Tarifen.

Die beim Geschäftsanteil nur an achter Stelle liegende Ideal Lebensversicherung a.G. schneidet mit dem Bronze-Rang (83 Punkte) bei der Zufriedenheit deutlich besser ab. Die Berliner punkteten vor allem mit dem besten Image, dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis, dem besten Bestandskundenservice und den besten vorvertraglichen Informationen. Bei der Finanzstärke gab es hingegen die zweitschlechteste Bewertung.

Die Zufriedenheits-Sieger bei den Fonds- und Indexpolicen

Bei den Fondspolicen landeten die Alte Leipziger (mit zehn Top-Drei-Platzierungen) sowie die Canada Life und die Standard Life Versicherung Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life Assurance Ltd. (jeweils neun Top-Drei-Platzierungen) gemeinsam auf der Spitzenposition (jeweils 88 Punkte), was die Gesamtzufriedenheit angeht. Alle drei Gesellschaften erzielten jeweils fünf Mal die beste Bewertung.

Die Allianz schnitt hier mit Platz sechs um vier Ränge schlechter ab als bei den Geschäftsanteilen. Punkten konnte der Marktführer auch hier lediglich mit dem Image und der Finanzstärke, während die befragten Vermittler für die Tarifpolitik, die persönliche Vertriebsunterstützung sowie die Flexibilität der Courtagemodelle nur ein unterdurchschnittliches Urteil vergaben.

Andersherum liegt die Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland auf Platz fünf in der Zufriedenheitswertung. Dass es bei den Geschäftsanteilen nur zu Position zwölf gereicht hat, könnte mit der nur unterdurchschnittlich bewerteten Neugeschäftsabwicklung und nur mittelmäßig flexiblen Courtagemodellen zusammenhängen.

Bei den Indexpolicen zeigten sich die unabhängigen Vermittler mit der Allianz und dem Volkswohl Bund insgesamt am zufriedensten (jeweils 83 Punkte). Dahinter folgt die Stuttgarter mit 81 Punkten, womit hier hinsichtlich der gewichteten Gesamtzufriedenheit die gleichen drei Gesellschaften auf den vordersten Plätzen stehen wie bei den Geschäftsanteilen.

Die 333-seitige Untersuchung „Marktstudie private Altersvorsorge 2016“, die auch über künftige Absatzchancen verschiedener Vorsorgeprodukte Auskunft gibt, kann für 2.320,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer bei Karin Jelitto per E--Mail oder per Telefon unter 0921 7575833 bestellt werden.