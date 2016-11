Am Entwurf zur IDD-Umsetzung scheiden sich die Geister

25.11.2016 – Bei der VDH GmbH Verbund Deutscher Honorarberater und bei der Confee AG stößt der Referentenentwurf zur IDD-Umsetzung auf große Zustimmung. Kritik gab es hingegen vom AfW – Bundesverbands Finanzdienstleistung und der Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler (IGVM). Auch die Reaktionen von VersicherungsJournal-Lesern fielen gemischt aus

Am Montag hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) den lange erwarteten Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über den Versicherungsvertrieb mit Stand vom 21. November 15:04 Uhr veröffentlicht.

Der Referentenentwurf zur IDD-Umsetzung sieht unter anderem die gesetzliche Verankerung des Provisionsabgabeverbots und die Einführung eines „Honorar-Versicherungsberaters“ vor, der keine Vergütung von den Versicherungs-Unternehmen erhalten darf. Versicherungsvermittler (Makler und Vertreter) hingegen dürfen sich ausschließlich vom Versicherungs-Unternehmen vergüten lassen (VersicherungsJournal 22.11.2016).

VDVM mit scharfer Kritik

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK) begrüßte in einer ersten Stellungnahme den Entwurf, insbesondere die Beibehaltung des Provisionsverbots und des provisionsbasierten Vertriebs als Leitvergütung. Nachbesserungsbedarf sieht der Verband lediglich hinsichtlich der Regelungen zur Weiterbildungspflicht und zu Querverkäufen (VersicherungsJournal 23.11.2016).

Auch der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) begrüßte den Referentenentwurf im Grundsatz – insbesondere das provisionsabgabeverbot und die Weiterbildungspflicht. Scharfe Kritik gab es hingegen vom Verband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (VDVM), der nur die zügige Umsetzung begrüßte.

Der Maklerverband monierte mit deutlichen Worten Begriffsunklarheiten, unterschiedliche Spielregeln für Versicherungsvermittler und Honorar-Versicherungsberater sowie den tiefen Eingriff in das Wettbewerbsrecht zulasten der Vermittler und Versicherer. Denn Maklern werde die Vermittlung von Netto-Tarifen praktisch verboten (VersicherungsJournal 22.11.2016).

AfW und IGVM mit Kritik

Für Matthias Glesel ist der Entwurf „ein Schnellschuss mit teilweise gravierenden Fehlern“, so der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Deutscher Versicherungsmakler (IGVM) e.V. gegenüber dem Branchendienst Procontra-Online. Statt angestrebtem Verbraucherschutz erreiche man so das völlige Gegenteil. Denn der Makler könne keine Nettotarife mehr vermitteln, „die ja eigentlich vom Verbraucherschutz gewollt sein sollten“, wird Glesel in dem Branchendienst weiter zitiert.

Norman Wirth, Vorstand des AfW – Bundesverbands Finanzdienstleistung e.V. äußerte gegenüber Procontra-Online europa- wie auch verfassungsrechtliche Bedenken. Er zeige sich überzeugt, dass die unabhängige Beratung und Vermittlung durch Versicherungsmakler ebenso wie der Verbraucherschutz auf der Strecke blieben, falls der Entwurf in seiner jetzigen Form umgesetzt würde.

Honorarberater jubeln

Bei der VDH GmbH Verbund Deutscher Honorarberater stößt der Referentenentwurf mit seiner klaren Trennung von Honorar- und Provisionsberatung auf große Zustimmung. Damit seien Mischmodelle, die in jüngster Zeit zunehmend seltsame Blüten trieben, „endlich verboten“, so VDH-Vorstand Dieter Rauch gegenüber dem Branchendienst Fondsprofessionell.de

Die Confee AG nutzte den Entwurf zur IDD-Umsetzung für Werbung in eigener Sache. „Klassische Provisionsmakler werden für Dienstleistungen, die über die reine Produktvermittlung hinausgehen, nicht mehr entlohnt“, so Confee-Vorstand Dr. Walter Hubel in einer Pressemitteilung. Provisionsmakler könnten sich nicht mehr leisten, Nettoprodukte zu vermitteln und seien damit zu 100 Prozent der Provisionspolitik der Gesellschaften ausgeliefert“.

Als „Honorar-Versicherungsberater“ habe man hingegen die folgenden Wettbewerbsvorteile:

„Vergütung von Beratungs- und Serviceleistungen auch ohne Vermittlung;

Möglichkeit, Kunden in Versicherungsangelegenheiten außergerichtlich zu vertreten;

Vermittlung von Netto- und Provisionsprodukten;

Erstattung von Provisionen an Kunden bei der Vermittlung von Provisionsprodukten;

Auszahlung von Provisionen an Kunden aufwandsneutral durch Versicherungs-Gesellschaften;

Unabhängigkeit von weiter sinkenden Abschlussprovisionen;

Keine Stornohaftungszeiten.“

Vor diesem Hintergrund müssten Makler „sich sehr bald entscheiden, ob sie zukünftig nur noch abhängige Produktverkäufer oder wirtschaftlich selbständige und neutrale Berater ihrer Kunden sein möchten. Für interessierte „Umsteiger“ biete Confee spezielle Kompetenzseminare an.

Gemischte Leserreaktionen

Bei den Lesern des VersicherungsJournals löste der Referentenentwurf gemischte Reaktionen aus. Der Versicherungsberater Leander Nico Palitzsch-Grawert von der Kanzlei NLG Plus äußerte sich in einem Leserbrief begeistert über die klare Trennung zwischen Provision und Honorar sowie Vermittler und Berater.

Hans-Jürgen Kaschak erwartet durch den Entwurf ein zunehmendes Aussterben ungebundener Versicherungsmakler, so der Inhaber und Geschäftsführer von Veka Versicherungsmakler e.K., sowie Mentaltrainer und Coach in einem weiteren Leserbrief.

In der Folge könnten sich die Anbieter seiner Einschätzung nach auch wieder auf einige Rückkehrer in die Ausschließlichkeit freuen. „Die Kunden können dann wie gewünscht wieder spezifisch mit Produkten überhäuft werden, wo sie sich ohnehin ob deren Komplexität nicht mehr auskennen – und die Vermittler können vermehrt zum Umsatz gedrückt werden, oder man verliert halt seinen Agenturvertrag“, beschreibt Kaschak eine mögliche Zukunft.