Absatzhitparade im unabhängigen Vertrieb

10.3.2017 – Bei unabhängigen Vermittlern lief im letzten Quartal der Absatz von Kraftfahrtversicherungen am besten, gefolgt von Privathaftpflicht- und Hausrat-Policen, wie die Asscompact Trends I/2017 zeigen. Vorsorgeprodukte finden sich bis auf Fondspolicen nicht in der oberen Hälfte wieder. Noch düsterer sieht es in Krankenvoll- und der betrieblichen Krankenversicherung aus.

Die Kraftfahrt-Versicherung hat in der Produkthitparade des unabhängigen Vertriebs die Spitzenposition übernommen, wie der aktuellen Auflage I/2017 der Asscompact Trends zu entnehmen ist.

Die im Quartalsrhythmus von der BBG Betriebsberatungs GmbH und der IVV Institut für Versicherungsvertrieb Beratungsgesellschaft mbH durchgeführte Studie beruht auf einer Online-Umfrage von mehreren hundert Maklern und Mehrfachvertretern. Die Nettostichprobengröße für die aktuelle Auflage wird mit 434 angegeben.

Mehr als sieben von zehn unabhängigen Vermittlern berichteten von einem „(sehr) guten“ gelaufenen Geschäft im Schlussquartal. Auf der anderen Seite gab nur etwa jeder 80. Makler und Mehrfachvertreter an, das Geschäft sei „(sehr) schlecht“ gewesen. Der Sprung von vier auf eins dürfte vor allem darauf zurückzuführen sein, dass in den aktuellen Befragungszeitraum der Wechselstichtag 30. November fällt.

BU-Versicherung verbessert sich

Hinter der Kfz-Versicherung folgen – jeweils einen Platz schlechter als im Vorquartal (VersicherungsJournal 14.12.2016) die Privathaftpflicht- und die Hausratversicherung, deren Geschäftsverlauf zuletzt knapp über beziehungsweise unter sechs von zehn Befragten positiv beurteilten.

An vierter bis sechster Stelle liegen dicht beieinander die Berufsunfähigkeits- (BU-), die Wohngebäude- und die Risikolebens-Versicherung mit jeweils rund 57 Prozent positiven Bewertungen. Während es für die Produktlinie BU um zwei Position aufwärts ging, büßte die Wohngebäude- zwei Plätze und die Risikolebens-Versicherung einen Rang ein.

Vorsorgeprodukte schwächeln

Auffällig ist das gute Abschneiden der Produktgattungen aus dem Bereich Kapitalanlagen und Finanzierung. So gab es für die Gattung Kredite (Banken) eine leichte Steigerung (von neun auf sieben) und für Beteiligungen eine sehr deutliche Steigerung (von 20 auf elf). Direkt dahinter folgen Investmentfonds.

Lebens- und Rentenversicherungen tauchen auf den vorderen Plätzen der Absatzrangliste nach wie vor nicht auf – trotz des für die Altersvorsorge traditionell starken Schlussquartals. Relativ am besten schneiden noch Fondspolicen ab, die immerhin an 13. (Vorquartal: 14.) Stelle liegen. Auch die betriebliche Altersversorgung (bAV) kommt mit Rang 16 über das Mittelfeld nicht hinaus.

Die Positionen 18 bis 20 belegen die erstmals abgefragten indexgebundenen Rentenversicherungen, die Riester- sowie die Rürup-Vorsorge. Nur im unteren Drittel finden sich Einmalbeitrags-Policen wieder, während klassische Lebens- und Rentenversicherungen auf dem viertletzten Platz liegen. Noch schlechter schneiden nur Bausparverträge, die betriebliche Krankenversicherung (bKV) sowie die Krankenvollversicherung ab.

Die 139-seitige Studie „Asscompact Trends I/2017“ kann für 1.368,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer (Preisnachlass bei Jahres-Abonnement) bei Florian Stasch per E-Mail oder per Telefon unter 0921 7575838 bestellt werden.