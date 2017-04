Abmahnung wegen Google-Anzeige

7.4.2017 – Ist eine Werbeanzeige in einer Internetsuchmaschine so eingerichtet, dass bei der Eingabe einer geschützten Unternehmensbezeichnung eine Werbeanzeige einer anderen Firma erscheint, so steht dem Inhaber der geschützten Bezeichnung ein Unterlassungsanspruch gegen den Werbenden zu. Dies gilt auch dann, wenn dieser nicht für die Einblendung seiner Anzeige verantwortlich ist, hiervon aber wusste. Das hat der 6. Zivilsenat des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts mit Urteil vom 22. März 2017 entschieden (6 U 29/15).

Der Entscheidung lag die Klage eines Unternehmens zugrunde. Dieses hatte sich dagegen zur Wehr gesetzt, dass bei Eingabe seiner geschützten Unternehmensbezeichnung in der Suchmaschine Google eine Anzeige der beklagten Firma erschien.

Da beide Firmen in der gleichen Branche tätig sind, verklagte die Klägerin die Konkurrentin auf Unterlassung. Denn ihr Firmenname werde im Rahmen einer sogenannten Google-Adword-Kampagne auf eine Weise genutzt, die leicht zu Verwechslungen führen könne.

Nicht verantwortlich?

Die beklagte Firma war sich keiner Schuld bewusst. Denn nicht sie, sondern der Suchmaschinenbetreiber sei für die Verknüpfung mit der Unternehmensbezeichnung der Klägerin verantwortlich. Sie selbst habe keinerlei Einfluss auf die Technik, zumal sie kein mit dem Unternehmens-Kennzeichen der Klägerin identisches oder ähnliches Schlüsselwort verwendet habe.

Diese Argumentation vermochte jedoch weder das in erster Instanz mit dem Fall befasste Kieler Landgericht noch das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht zu überzeugen. Die Richter beider Gerichte sahen die Klage als berechtigt an.

Falscher Eindruck

Die Richter hielten es für erwiesen, dass die geschäftliche Bezeichnung der Klägerin von der Beklagten im Rahmen der Adword-Kampagne in einer Weise genutzt wird, die zu Verwechslungen führen kann. Denn bei Eingabe der Firmenbezeichnung der Klägerin im Suchfeld der Suchmaschine sei nicht etwa eine Anzeige der Klägerin, sondern die der Beklagten erschienen.

„Nach dem Erscheinungsbild hat die Beklagte damit das Unternehmenskennzeichen der Klägerin als Werbung für sich benutzt. Denn für einen durchschnittlichen Internetnutzer ist nicht erkennbar, ob eine tatsächlich nicht bestehende geschäftliche Verbindung zwischen der Beklagten und der Klägerin besteht oder nicht“, so das Gericht. Die Überschrift der Anzeige erwecke vielmehr den Eindruck, dass sie von der Klägerin stamme.

Nach Ansicht der Richter ist es letztlich auch unerheblich, ob die Überschrift von der Beklagten ausgewählt oder ob sie von dem Suchmaschinenbetreiber erstellt wurde. Denn die Beklagte habe davon gewusst, ohne eingeschritten zu sein. Sie sei daher auf jeden Fall als Störerin für die Anzeige verantwortlich. Der Klägerin stehe folglich der von ihr begehrte Unterlassungsanspruch zu.