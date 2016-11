Wohngebäude muss weiter saniert werden  aber anders

21.11.2016 – Die verbundene Wohngebäudeversicherung (VGV) ist eine der verlustreichsten Sparten. Seit langem wird saniert – doch mit wenig Erfolg. Die Steigerung der Durchschnittsprämie geht zu Lasten des Ertrags, so eine Kurzstudie der Beratungsfirma Simon-Kucher & Partners. Dort soll eine höhere Elementar-Anbündelungsquote die VGV-Prämie steigern.

Die Simon-Kucher & Partners Strategy & Marketing Consultants GmbH hat eine Kurzstudie zur verbundenen Wohngebäudeversicherung (VGV) unter 44 Anbietern durchgeführt. Ergebnis: Fast zwei von drei der befragten VGV-Anbieter haben zwischen 2010 und 2016 ihre Durchschnittsprämie um mehr als zehn Prozent erhöht.

Aber nur gut jeder Vierte hat auch seinen Ertrag um mehr als zehn Prozent verbessert. Ein Drittel erzielte zumindest ein Ertragsplus von bis zu zehn Prozent. Bei jedem Neunten waren die Durchschnittsprämien rückläufig und bei knapp jedem Fünften der Ertrag.

Fehler machen nur andere

Nach Einschätzung von Simon-Kucher vernachlässigen die Versicherer zudem ihr Pricing. So bewertete die Hälfte das eigene Pricing als positiv, 80 Prozent hielten jedoch eine Erhöhung der VGV-Prämie insgesamt für absolut notwendig. Dass die Sanierungsbemühungen zwar in die richtige Richtung laufen, aber noch nicht ausreichen, hatte unlängst auch eine Studie der 67rockwell Consulting GmbH gezeigt (VersicherungsJournal 3.6..2016).

„Die VGV-Versicherer schöpfen die Zahlungsbereitschaft ihrer Kunden nicht voll aus. Kein Wunder, dass dann nichts hängen bleibt“, wird Studienleiter Frank Gehrig in einer Pressemitteilung zitiert. Vorgeschlagen und untersucht wird in der Studie, wie mit der Erhöhung der Anbündelung von erweiterten Elementarschaden-Deckungen die Profitabilität insgesamt gesteigert werden kann.

Den Befragten zufolge haben 40 Prozent der VGV-Verträge bereits eine Elementar-Anbündelung – 60 Prozent aber eben nicht. Dies deckt sich mit zuletzt vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) veröffentlichten Zahlen, der die Anbündelungsquote auf 38 Prozent bezifferte (VersicherungsJournal 17.6.2016).

Knapp die Hälfte der von Simon-Kucher Befragten glaubt, dass er möglich sei, diese Quote in den nächsten zwei, drei Jahren um mindestens elf Prozentpunkte zu erhöhen. Jeder Zehnten hält sogar 20 Prozent für möglich. 93 Prozent bejahen die Aussage, dass der Ausbau erstrebenswert sei, um die durchschnittliche VGV-Prämie zu erhöhen.

Verkaufsmentalität ändern

Nach Einschätzung der Beratungsfirma haben viele Versicherer zwar schon Marketing- und Vertriebsmaßnahmen ergriffen, deren Effektivität sei jedoch fraglich. So gaben zwar 83 Prozent an, die Elementarversicherung im individuellen Beratungsgespräch gezielt anzusprechen, und 80 Prozent Informationskampagnen zu Elementarschäden zu planen, doch Pricing-Maßnahmen zur Steigerung der Anbündelungsquote stünden nicht im Fokus.

„Der Wert der Elementarversicherung muss für den Kunden verständlicher gemacht werden. Die Mehrheit weiß heute gar nicht, was die Elementarversicherung abdeckt und was nicht. Konkret heißt das: Wer Treiber hoher Zahlungsbereitschaften identifiziert, kann optimale Preise ableiten. Das passiert aktuell noch zu wenig. Die Verkaufsmentalität muss sich ändern“, so Gehrig.

Mit der Ausrichtung auf Steigerung der Anbündelungsquote der Elementarversicherung bei gleichzeitiger Optimierung des Pricings könnten die Versicherer „vielleicht die Kehrtwende“ schaffen, so die Studienautoren.