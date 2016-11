Wie Versicherer den „ehrlichen” Kunden automatisch entdecken

23.11.2016 – Schadenregulierung ist aufwändig. Daher wollen die Versicherer künftig einen Teil ihrer Schäden sofort, falls möglich schon am Telefon abschließend regulieren. Kunden brauchen dann keinerlei Unterlagen einzureichen und erhalten trotzdem ihre Leistung.

„In der Autohaftpflicht können wir aktuell über 41 Prozent der Schäden bis 2.000 Euro sofort nach der Schadenregulierung überweisen“, sagte Detlef Speer, Leiter der Schadenregulierung bei der Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG auf dem 17. MCC-Kongress „Innovatives Schadenmanagement“.

500 Faktoren gewichten

Björn Hinrichs (Bild: Schmidt-Kasparek)

Künftig wird der Versicherer das System „Riskshield 360 Grad“ der Arvato Bertelsmann SE & Co. KGaA nutzen, so Speer. Das System wurde eigentlich zur Betrugsabwehr entwickelt, kann aber umgekehrt auch „unproblematische Schadenfälle“ erkennen. In Sekundenschnelle werden der Kunde und sein Schadenfall analysiert. „Das System kann bis zu 500 belastende und entlastende Faktoren bewerten“, erläuterte Björn Hinrichs, der bei Arvato für Versicherungen zuständig ist.

Belastende Faktoren sind beispielsweise geringer Kaufkraft des Kunden, eine schlechte Bonität, ein weit vom Schadenverursacher wohnender Sachverständiger, ein Geschädigter mit vielen Mobilfunknummern, mehrere Vorschäden in den letzten 24 Monaten, ein Wildunfall ohne Berührung, ein auffälliger Schadenzeitpunkt, eine kürzlich durchgeführte Versicherungserweiterung oder ein Treffer im Hinweis- und Informationssystem (HIS) des Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV).

Demgegenüber sind beispielsweise entlastende Faktoren ein Unfall mit einem klaren Hindernis wie etwa einer Ampel oder ein unauffälliger Schadenhergang, wie ein Unfall bei Glatteis. Positiv wirkt, wenn der Kunde langjährig dem Unternehmen die Treue gehalten hat, mehrere Verträge besitzt und niemals eine Mahnung provozierte hat sowie oder in der Autoversicherung viele Mitfahrer in seine Police eingetragen hat.

Alle diese positiven und negativen Faktoren werden laut Hinrichs in Sekundenschnelle berechnet und gewichtet. „Riskshield 360 Grad“ errechne dann eine „Glaubwürdigkeits-Note“. Falle die sehr gut aus, könne der Schaden direkt reguliert werden.

In fünf Jahre machen alle mit

Das System kann für jeden Versicherer individuell angepasst werden, erklärte Hinrichs. So reichen der Helvetia etwa in die Autoversicherung 165 Bewertungskriterien. Mit dem baldigen Einstieg der Helvetia wenden in Deutschland aber erst drei Versicherer das automatische Schadenanalysesystem an.

„In fünf Jahren arbeiten alle Versicherer so“, glaubt der Arvato-Manager. Im Gegensatz zu Betrugsabwehr könnten nämlich Versicherer mit einer Schnellregulierung von Schäden deutlich mehr Geld sparen. „Für die Regulierung eines einzigen Haftpflichtschadens haben die Assekuranzen bei klassischer Schadenregulierung heute Verwaltungskosten von rund 300 Euro“, so Hinrichs.

Schnell „ehrlichen Kunden“ entschädigen spart richtig

Ein Großteil dieser Kosten kann mit dem Ausfiltern von Kunden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit „ehrlich“ sind, gespart werden. Allein für die private Haftpflichtversicherung regulierten deutsche Versicherer 2015 laut dem GDV 2,6 Millionen Schäden; in der gesamten Schaden- und Unfallversicherung betrug diese Zahl sogar 23,5 Millionen.

Demgegenüber könne nur ein Prozent der Betrüger so sicher ermittelt werden, dass die Versicherer die Schadenablehnung mit hoher Wahrscheinlichkeit vor Gericht gewinnen. Nach Angaben des GDV sollen rund zehn Prozent aller Schäden manipuliert sein.

„Mit der Schnellregulierung von Schäden gibt es nicht nur weniger Prozesskosten, sondern auch eine deutlich höhere Kundenzufriedenheit“, hob der Helvetia-Manager Speer hervor. Aktuell wären viele Kunden noch sehr überrascht, dass sie sofort ihr Geld erhalten.

Die digitalen Schadenbearbeitung und der Einsatz von Antibetrugssoftware schreiten bei den Versicherern derzeit rasant voran. So bearbeiten die Basler Versicherungen derzeit rund 60 Prozent aller Schäden automatisch – und die Generali Deutschland Schadenmanagement GmbH hat eine Prüfsoftware entwickelt, die Manipulationen in Bildern erkennen kann, wie auf dem Kongress herausgestellt wurde.

Problemfelder HIS und Unfallmeldedienst

Unzufrieden ist die Branche mit dem HIS, wie sich auf der Veranstaltung zeigte. In die Anti-Betrugsdatei dürfen derzeit nur auffällige Schadenfälle oder Kunden eingetragen werden. Besser wäre es, wenn alle Versicherer auf alle Schäden zugreifen könnten. Daher sei ein bundesweites Schadenregister die beste Lösung. Laut Arvato arbeitet die Branche derzeit an ersten Ansätzen für eine solche Lösung.

Kaum positiv wurde der neue Unfallmeldedienst des GDV bewertet. Das System, das über einen Stecker im Zigarettenanzünder automatische Unfall- und Pannenmeldungen erlaubt (VersicherungsJournal 18.5.2016), werde nur wenig nachgefragt (VersicherungsJournal 6.10.2016). „Zudem muss der Stecker nach dem Verkauf auch noch aktiviert werden“, kritisierte Klaus Büttner vom Verband der öffentlichen Versicherer (Voev). Im Gegensatz dazu würden automatische Hilferufsysteme bei Autokauf, wie Onestar von der Adam Opel AG, direkt beim Autokauf aktiviert.

Aussagen, dass der GDV beim Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA) bereits erfolgreich durchgesetzt habe, dass Dritte (wie etwa die Autoversicherer) einen Zugang zu den Hersteller-Daten von Autofahrern erhalten können, wurden hingegen vom Branchenverband nicht bestätigt.

Bisher gäbe es nur den Appell nach einer „offenen, standardisierten und diskriminierungsfrei zugänglichen Schnittstelle für den Austausch von Kfz-Daten“. Diese Forderung werde vom ADAC e.V., dem Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (VZBV) und dem Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V. unterstützt.