Wenn plötzlich die Autotür aus dem Rahmen fällt

Zu a)

Der Begriff Gebrauch eines Kraftfahrzeuges dient zur Abgrenzung von Allgemeiner Haftpflichtversicherung und Kraftfahrthaftpflicht-Versicherung. Ist ein Schaden durch den Gebrauch eines Kfz verursacht, ist der Versicherungsschutz über die Allgemeine Haftpflichtversicherung ausgeschlossen. (Kleine und große Benzinklausel: Gebrauch eines Kraftfahrzeuges liegt vor, wenn das Fahrzeug auch außerhalb des Straßenverkehrs im Zusammenhang mit der schadenstiftenden Handlung aktuell, unmittelbar, zeit- und ortsnah eingesetzt ist und sich die Kfz-typische Gefahr verwirklicht hat. Sofern das Fahrzeug sich nur in Gebrauch befindet, kann der Halter des Fahrzeuges nur aus Verschulden in Anspruch genommen werden.) Der Begriff Betrieb eines Kraftfahrzeuges ist Tatbestands-Voraussetzung des § 7 StVG, also für die Gefährdungshaftung des Kfz. Ein Kfz ist in Betrieb, solange es sich im öffentlichen Verkehrsbereich bewegt oder darin in verkehrsbeeinflussender Weise ruht. Die Betriebsgefahr endet mit der endgültigen Außerbetriebsetzung des Fahrzeuges außerhalb der öffentlichen Verkehrsfläche.