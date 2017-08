Wenn nicht nur der Wohnungsschlüssel den Besitzer wechselt

8.8.2017 – Wer durch Fahrlässigkeit den Diebstahl seines Wohnungsschlüssels ermöglicht, hat keinen Anspruch auf eine Entschädigung seines Hausratversicherers, wenn mithilfe des Schlüssels Gegenstände aus seiner Wohnung entwendet werden. Das geht aus einem gestern veröffentlichten Beschluss des Oberlandesgerichts Hamm vom 15. Februar 2017 hervor (20 U 174/16).

WERBUNG

Die Klägerin befand sich zusammen mit einem Kollegen im Juli 2013 in der Münsteraner Innenstadt auf dem Rückweg von einer Betriebsfeier. Als Gentleman schob der ihr Fahrrad, in dessen Korb sich die Handtasche der Klägerin mit ihren Wohnungsschlüsseln, ihren Ausweispapieren und weiteren persönlichen Gegenständen befand. Die Handtasche hatte die Klägerin nicht gegen Diebstahl gesichert.

Folgenreiche Schmusestunde

Als das Pärchen beschloss, den Heimweg zu unterbrechen, um sich einander zuzuwenden, stellte es das Fahrrad kurzerhand an einer Säule ab und ließ es für wenige Minuten unbeobachtet.

Ein des Wegs kommender Dieb nutzte die Situation und stahl die Handtasche der Klägerin. Ein Zeuge, der die Situation beobachtet hatte, benachrichtigte zwar unverzüglich die Polizei. Der Dieb war jedoch schnell genug, zur Wohnung der Klägerin zu eilen, und mithilfe des Originalschlüssels in sie einzudringen. Dort entwendete er Gegenstände im Wert von rund 17.500 Euro.

Den Diebstahl entdeckte die Klägerin erst am anderen Morgen. Denn in dem Glauben, wegen des entwendeten Schlüssels ohnehin nicht in ihre Wohnung gelangen zu können, übernachtete sie kurzerhand bei einer in der Nähe wohnenden Verwandten.

Kein Versicherungsschutz?

Den durch den Diebstahl entstandenen Schaden machte die Klägerin gegenüber ihrem Hausratversicherer geltend. Der stellte zwar nicht in Abrede, dass gegebenenfalls auch Schadenereignisse versichert sind, in denen ein Dieb in ein Gebäude oder den Raum eines Gebäudes mittels der Originalschlüssel eindringt, welche er zuvor durch Diebstahl an sich gebracht hat.

Voraussetzung sei allerdings bedingungsgemäß, dass der Diebstahl nicht durch fahrlässiges Verhalten ermöglicht werde. Davon müsse im Fall der Versicherten jedoch ausgegangen werden. Weil man sich nicht einigen konnte, landete der Fall vor dem Hammer Oberlandesgericht. Dort erlitt die Klägerin eine Niederlage.

Nach Ansicht der Richter kann in dem entschiedenen Fall nicht von einem Schadenereignis im Sinne der Versicherungs-Bedingungen ausgegangen werden. Denn die Klägerin habe fahrlässig gehandelt, als sie ihre Handtasche, in welcher sich nicht nur ihr Schlüsselbund, sondern auch ihre Ausweispapiere befanden, unbeaufsichtigt im Korb ihres Fahrrades liegen ließ.

Rechtskräftig

Den Einwand, dass sie zuvor niemand in der Nähe ihres Velos bemerkt habe und daher nicht mit einem Diebstahl habe rechnen müssen, ließen die Richter nicht gelten. Denn die Klägerin habe wissen müssen, dass ein vorbeikommender Dritter ihre Handtasche jederzeit mit einem einfachen Handgriff entwenden konnte ohne deswegen einen Widerstand überwinden zu müssen.

Unter diesen Voraussetzungen sei sie dazu verpflichtet gewesen, die Tasche an ihrem Körper bei sich zu führen, um einen Diebstahl zu verhindern, zumal sie mehrere Minuten lang offenbar stark abgelenkt gewesen sei.

Der Hausratversicherer habe der Klägerin daher zu Recht die Leistung verweigert. Der Beschluss des 20. Zivilsenats des Hammer Oberlandesgerichts ist inzwischen rechtskräftig.