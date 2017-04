Wenn eine latent bestehende Krankheit akut wird

3.4.2017 – Eine Klausel in den Bedingungen einer Reiserücktrittskosten-Versicherung, nach der keine Leistungspflicht besteht für Krankheiten, die bereits bei Reisebuchung vorliegen, sowie für deren Folgen, benachteiligt die Versicherten je nach den Umständen des Einzelfalls gegebenenfalls unangemessen. Das geht aus einem am Freitag veröffentlichten Urteil des Amtsgerichts München vom 30. August 2016 hervor (159 C 5087/16).

Der 77-jährige Kläger genießt im Rahmen seines Kreditkartenvertrages Versicherungsschutz für den Fall, dass er von einer Reise zurücktreten muss. Im November 2014 hatte er für seine Ehefrau und sich eine zweiwöchige Reise nach Teneriffa gebucht. Diese sollte im Februar des Folgejahres stattfinden.

Niereninsuffizienz

Anfang Januar musste sich der Kläger wegen Bluthochdrucks ärztlich behandeln lassen. Dabei wurde festgestellt, dass sich sein Kreatininwert erhöht hatte, der als ein Indikator für die Beurteilung der Nierenfunktion gilt. Sein Arzt riet ihm daher davon ab, die Reise anzutreten.

Der Kläger entschloss sich daraufhin, die Reise zu stornieren. Die Stornokosten in Höhe von etwas mehr als 900 Euro machte er anschließend gegenüber seinem Reiserücktrittskosten-Versicherer geltend.

Der verweigerte ihm jedoch die Gefolgschaft. Denn der Kläger litt nachweislich seit dem Jahr 2006 an einer nicht akuten kompensierten Niereninsuffizienz. Nach dem Wortlaut der Versicherungs-Bedingungen bestehe jedoch kein Versicherungsschutz für Krankheiten, die bei einer Reisebuchung bestehen, und deren Folgen.

Unauffällig und beschwerdefrei

Seine daraufhin gegen den Versicherer eingereichte Klage begründete der Versicherte damit, dass die Niereninsuffizienz jahrelang unauffällig gewesen sei und keine Beschwerden verursacht habe. Er habe daher regelmäßig problemlos verreisen können.

Der Kreatininwert habe sich unerwartet erhöht. Damit habe er bei Abschluss des Reisevertrages nicht rechnen müssen. Der Versicherer habe ihm folglich Versicherungsschutz zu gewähren.

Dem schloss sich das Münchener Amtsgericht an. Es gab der Klage des verhinderten Reisenden auf Erstattung der Stornokosten unter Abzug einer vertraglich vereinbarten Selbstbeteiligung statt.

Unangemessene Benachteiligung

Nach Ansicht des Gerichts benachteiligt die Klausel in den Versicherungs-Bedingungen, nach welcher keine Leistungspflicht für bei einer Reisebuchung vorliegenden Krankheiten und deren Folgen besteht, den Kläger unangemessen.

Denn sie differenziere nicht zwischen den der versicherten Person bekannten und unbekannten Vorerkrankungen. Außerdem würde mit der Klausel eine andere Klausel des Vertrages unterlaufen, nach welcher Versicherungsschutz für unerwartet schwere Erkrankungen bestehe.

„Unerwartet“ bedeute nämlich nicht, dass eine Erkrankung nach einer Reisebuchung völlig neu entstehen müsse. In diesem Sinne sei die Verschlechterung des Kreatininwerts des Klägers durchaus unerwartet gewesen, denn sie sei durch ein zufälliges Akutereignis ausgelöst worden. Das Urteil ist mittlerweile rechtskräftig.