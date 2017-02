Wenn die Versicherung zum Kredit wird

10.2.2017 – In Deutschland sind rückwirkende Versicherungen noch recht unbekannt. Mitte 2016 startete ein erstes Pilotprojekt der Arag, das die Möglichkeiten dieses Versicherungsprinzips aufgezeigt hat. Ein Szenario, wie sich der neue Versicherungsmarkt mit rückwirkenden Tarifen gestalten könnte, zeigt der Branchenkenner und Marketingberater Marcus Krautkrämer in einem Gastbeitrag auf.

Einer von vielen Versicherungsklassikern lautet so: Ein Hundehalter und Hund gehen im Park spazieren. Es kommt, wie es kommen muss: Urplötzlich rennt der Hund auf die Straße, woraufhin ein Auto ausweichen muss und mit einem anderen kollidiert. Schadensbilanz: 12.000 Euro.

Marcus Krautkrämer (Bild: Mediaworx)

Der Hundehalter ist nicht im Besitz einer Hundehalterhaftpflicht-Versicherung, die den Schaden abgedeckt hätte. Und als junger Student kann der Hundehalter diese Schadensumme nicht ohne Weiteres bezahlen. Wie soll er nun das Geld auftreiben?

Finanzierung nach Schadenfall

Seine Eltern sind nicht sonderlich wohlhabend und können daher nur 4.000 Euro beisteuern. Der Student ist verzweifelt und recherchiert online nach einer möglichen Lösung seines Problems. Bis er schließlich nach einer Hundehaftpflicht sucht, die auch nachträglich greift.

Nach einem schnellen Blick auf die Suchergebnisse wird klar: Eine Versicherung, die nachträglich einen bereits eingetretenen Schadensfall abwickelt, gibt es nicht. Was bleibt ihm noch? Der schwere Gang zur Bank und die Beantragung eines Kredits in Höhe von 8.000 Euro mit einem Kreditzins von circa fünf Prozent. In den nächsten vier Jahren wird er monatlich 175 Euro an die Bank abdrücken müssen.

Das gleiche Szenario: sieben Jahre später

Ein Gedankenexperiment: Der gleiche Fall wäre sieben Jahre später eingetroffen. Der Student googelt wieder nach einer rückwirkenden Hundehalterhaftpflicht. Die Suchergebnisseite ist von bezahlten Anzeigen zu diesem Suchbegriff überlagert und Vergleichsportale sind mit entsprechenden Angeboten bestens vertreten.

Der Student klickt auf eines der Ergebnisse: „Sie hatten einen Unfall oder Schaden, sind aber gegen diesen Fall nicht abgesichert? Kein Problem, schließen Sie unsere rückwirkende Versicherung ab und Sie bekommen den Betrag nächste Woche ausgezahlt.“

Das Grundprinzip einer Versicherung ausgehebelt

Das Grundprinzip der meisten Versicherungsprodukte basiert darauf, dass man vor dem Schadenfall einzahlt und sich gegen bestimmte Eventualitäten absichert. Aufseiten des Versicherungs-Unternehmens entsteht allgemein gesprochen der Profit dadurch, dass viele Kunden Beiträge zahlen, aber nur einige die Leistungen (in vollen Zügen) in Anspruch nehmen.

Basierend auf diesem Urprinzip sind Einwände hinsichtlich einer rückwirkenden Versicherung nachvollziehbar, müssen aber nicht für alle Zeit gelten bleiben. Zumal so etwas schon erprobt worden ist.

Pilotprojekt der Arag

Im August 2016 lancierte beispielsweise die Arag SE ein Pilotprojekt für eine rückwirkende Verkehrsrechtsschutz-Versicherung (VersicherungsJournal 23.8.2016). Soweit kein Vorsatz vorliegt, können Verursacher von Verkehrsdelikten exakt diese Versicherung abschließen, damit sie nicht auf hohen Gerichts- und Anwaltskosten sitzenbleiben, die sie unter Umständen spontan nicht aufbringen können.

Im deutschsprachigen Raum sind dem Autor keine weiteren rückwirkenden Versicherungen in diesem Sinne bekannt. Manchmal wird zwar auch im Zusammenhang mit Kleinelektronik-Versicherungen von rückwirkenden Versicherungen gesprochen. Hier wird allerdings der Versicherungsabschluss nach dem Kauf des Gerätes verstanden und nicht die Kostenübernahme nach Eintritt eines Geräteschadens, ohne dass vorher eine Versicherung abgeschlossen wurde.

Beispiel Großbritannien

Während dieses Versicherungsprinzip in Deutschland noch unbekannt ist, gibt es in Großbritannien sogar eine gesetzte Bezeichnung dafür: „After The Event Insurance“ oder auch ATE Insurance genannt. Sie soll laut einer Google-Trend-Auswertung seit bereits mindestens zehn Jahren in Großbritannien existieren.

Das Geschäftsfeld der ATE-Versicherung findet trotz stagnierender Entwicklung auch heute noch Anklang. So erweiterte zum Beispiel Ende Oktober 2016 die britische Vertretung der D.A.S. Deutscher Automobil Schutz Allgemeine Rechtsschutz-Versicherungs-AG (DAS Group UK) ihr Leistungsangebot um ein ATE-Produkt. Es bleibt also die Frage, wann mehr deutsche Versicherungs-Gesellschaften diesen Markt für sich entdecken.

Interesse gestiegen

Dieser Markt scheint vorhanden zu sein. Denn nachdem die Arag Ende letzten Jahres mit ihrem rückwirkenden (Verkehrs-) Rechtsschutz an den Markt gegangen war, ist das Suchinteresse zu dem Begriff „Rechtsschutz-Versicherung rückwirkend“ durch die Decke gegangen.

Die zeigt eine Untersuchung der monatlichen Suchvorgänge bei Google im Zeitraum von Januar 2014 bis Oktober 2016. Von ursprünglich 100 bis 250 gemessenen Suchanfragen vervierfachte sich diese Zahl binnen eines Monats von September auf Oktober 2016 auf rund 1.000 Anfragen.

Ein Markt für rückwirkende Versicherungen würde eine essenzielle Erweiterung des Produktportfolios von Versicherern darstellen, dieses aber nicht ersetzen. Schließlich darf man nicht vergessen, dass die Konditionen für rückwirkende Versicherungen für Kunden nicht so attraktiv sein können, wie die einer „klassischen Versicherung“.

Rechnung am Beispiel des Studenten

Damit die Rechnung für Versicherer aufgeht, ist das Produktmanagement bei der Ausgestaltung der Versicherungs-Bedingungen gefragt. Eine Beispielrechnung für den Fall des jungen Studenten könnte wie folgt aussehen:

Angebotene Vertragskonditionen:

Produkt: rückwirkende Hundehalterhaftpflichtversicherung,

Schadensumme: 8.000 Euro,

Vertragslaufzeit: 48 Monate,

monatlicher Versicherungsbeitrag: 174,99 Euro (davon 167,77 Euro zur Schadenssummendeckung und 8,33 Euro für die rückwirkende Leistung des Versicherers).

Damit würde das Versicherungs-Unternehmen für seinen Service jährlich 100 Euro an reinem Gewinn kassieren, ohne weitere Kostenübernahmen leisten zu müssen.

Geschäftsmodell der Banken

Das Geschäftsmodell der rückwirkenden Versicherungen erinnert stark an das Modell eines Bankkredits: Man erhält den Geldbetrag sofort und bezahlt diesen zuzüglich eines Zinsaufschlags binnen einer vereinbarten Jahresfrist ab. Aber worin liegt der Unterschied? Für den Endverbraucher spielt es vermutlich keine Rolle, ob er das Geld von seiner Bank oder einer Versicherungs-Gesellschaft bekommt.

Allerdings entsteht aus Sicht der Versicherer hier möglicherweise ein rechtlicher Freiraum: Offiziell bewilligt der Versicherer seinem Kunden keinen Kredit, sondern eine Versicherung. Bei der Bank hingegen handelt es sich um einen klassischen Kredit. Bei der Erteilung dessen, ist die Bank an bestimmte Auflagen der Finanzaufsicht gebunden.

Rechtliche Bedenken

Nun stellt sich aus rechtlicher Sicht die Frage: Sind Versicherungs-Unternehmen an die gleichen Auflagen gebunden wie Banken? Ist der Versicherer bei der Erteilung seiner Versicherung freier als die Bank beim Kredit?

In der Pilotphase rückwirkender Versicherungen werden Versicherer vermutlich nur geringe Versicherungssummen und kurze Vertragslaufzeiten anbieten wollen. Aufgrund des kreditähnlichen Charakters der rückwirkenden Versicherungen ist es allerdings nicht undenkbar, dass ein Schaden ähnlich lange wie die eigene Eigentumswohnung abbezahlt wird.

Ein essentieller Unterschied bleibt jedoch bestehen: Während Versicherer ausschließlich zur finanziellen Schadensabdeckung abgeschlossen werden, sind Kredite ein wichtiges Investitionsmittel.

Fazit: Das neue Geschäftsfeld der rückwirkenden Versicherungen kann zu einer Marktumwälzung im gesamten Finanzsektor werden. Diese Disruption könnte sich jedoch relativieren, da nur bestimmte Akteure das benötigte Investitionsvolumen anfangs aufbringen und die Risiken bei Nichtzahlung tragen können. Denn eine rückwirkende Versicherung stellt zu Beginn ein Minusgeschäft für den Versicherer dar, das sich erst nach dem Ablauf der vereinbarten Vertragslaufdauer rechnet.

Marcus Krautkrämer

Der Autor hat Marketing und Management studiert. Er arbeitet heute als Berater im Bereich Online-Marketing und Datenanalyse bei der Mediaworx Berlin AG. Das Unternehmen berät unter anderem zahlreiche Versicherungs-Unternehmen zu Fragen der Digitalisierung und setzt IT-Projekte sowie Maßnahmen des digitalen Marketings um.