Wenn die Berufsgenossenschaft die Leistung verweigert

Um Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung zu erhalten, bedarf es überzeugender Argumente. So auch in einem kürzlich vom Karlsruher Sozialgericht entschiedenen Fall. mehr ...

Immer wieder gibt es Streit, ob nach einem Arbeitsunfall der Grad der Erwerbsminderung ausreicht, damit eine Verletztenrente bewilligt wird. So auch in einem kürzlich vom Landessozialgericht Baden-Württemberg entschiedenen Fall. mehr ...

Eine Beschäftigte hatte sich beim Rückweg zum Arbeitsplatz an der Tür der Firmentoilette verletzt und wollte dies als Arbeitsunfall anerkannt wissen. Als dieses abgelehnt wurde, zog die Frau vor Gericht. mehr ...

Verunglückt ein Arbeitnehmer, weil er auf dem Weg von oder zu seiner Arbeitsstätte tanken will, kann es Ärger mit der Berufsgenossenschaft geben. So auch in einem kürzlich entschiedenen Fall. mehr ...