Wenn die Berufsgenossenschaft die Leistung verweigert

20.7.2017 – Leidet ein Beschäftigter, der an seinem Arbeitsplatz mit gesundheitsgefährdenden Stoffen konfrontiert wird, an einer Vorerkrankung, so heißt das nicht, dass er wegen einer durch die Stoffe mitverursachten Erkrankung keine Leistungen durch die Berufsgenossenschaft beanspruchen kann. Das geht aus einem Hinweis des Hessischen Landessozialgerichts zu einem Fall hervor, der kürzlich ohne Urteil mit einer gütlichen Einigung abgeschlossen werden konnte (L 3 U 59/13).

Der im Jahr 1967 geborene Kläger war seit seinem 16. Lebensjahr im Karosserie- und Fahrzeugbau tätig. Im Rahmen seiner Berufstätigkeit war er regelmäßig Lösungsmitteldämpfen, Motorabgasen und gesundheitsgefährdenden Stäuben ausgesetzt.

Absauganlagen oder Atemschutz waren in dem Betrieb nicht vorhanden. Der Kläger litt daher bereits im Alter von 37 Jahren an einer schweren Atemwegserkrankung.

Keine Berufskrankheit?

Sein Antrag, die Erkrankung als Berufskrankheit anzuerkennen, wurde von der Berufsgenossenschaft jedoch abgelehnt. Das begründete der gesetzliche Unfallversicherungs-Träger damit, dass der Kläger nicht mit der erforderlichen Wahrscheinlichkeit habe nachweisen können, dass die Erkrankung auf seine Berufstätigkeit zurückzuführen sei.

Es sei nämlich erwiesen, dass er seit langem rauche. Außerdem sei bei ihm ein genetisch bedingter Enzymmangel festgestellt worden. Dieser bewirke, dass die körpereigne Abwehr nicht nur eindringende Bakterien zerstöre, sondern auch das umgebende gesunde Gewebe. Die Lungenerkrankung könne daher ebenso gut durch diese Faktoren verursacht worden sein.

Damit hatte die Berufsgenossenschaft zunächst Erfolg. Das in erster Instanz mit dem Fall befasste Sozialgericht schloss sich ihrer Argumentation an und wies die Klage als unbegründet zurück. Damit wollte sich der Kläger jedoch nicht abfinden. Er legte daher Berufung beim Hessischen Landessozialgericht ein.

Von Anfang an vorhandene Faktoren

Dessen Richter stellten zwar nicht in Abrede, dass der Zigarettenkonsum des Klägers sowie der Gendefekt Einfluss auf seine Atemwegserkrankung gehabt haben können. Beide Faktoren seien jedoch schon zu Beginn seiner Berufstätigkeit vorhanden gewesen.

Ein Beschäftigter sei aber in jenem gesundheitlichen Zustand versichert, in welchem er mit gefährdenden Stoffen konfrontiert werde. „Daher kann die Kausalität zwischen der berufsbedingten Gefahrstoffexposition und der Atemwegserkrankung nicht unter Verweis auf die bei dem Kläger festgestellte Krankheitsanlage, dem Enzymmangel, verneint werden“, so das Gericht.

Nach Meinung der Richter waren sowohl die Gefahrstoffe, welchen der Kläger an seinem Arbeitsplatz ausgesetzt war, als auch sein Zigarettenkonsum in gleichem Maße mitverantwortlich für die Atemwegserkrankung. Deshalb stehe auch der Tabakkonsum der Anerkennung der Berufskrankheit nicht entgegen.

Gütliche Einigung

Das wurde auch von einem vom Gericht beauftragten Sachverständigen bestätigt. Dieser war zu dem Ergebnis gekommen, dass der Kläger wegen der beruflichen Gefahrstoffeinwirkungen auch ohne seinen Zigarettenkonsum erkrankt wäre.

Angesichts dieser Hinweise erklärte sich die Berufsgenossenschaft noch während des Berufungsverfahrens dazu bereit, die Atemwegserkrankung des mittlerweile erwerbslosen Klägers als Berufskrankheit anzuerkennen und ihm eine Rente zu zahlen.

Der Prozess endete folglich ohne eine gerichtliche Entscheidung.