Wenn der Rest mehr wert ist als gedacht

3.3.2017 – Ein Geschädigter ist dazu berechtigt, sein bei einem Unfall beschädigtes Fahrzeug zu dem von einem Sachverständigen ermittelten Restwert zu veräußern, ohne zuvor ein Restwertangebot des gegnerischen Versicherers abwarten zu müssen. Das hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 27. September 2016 entschieden (VI ZR 673/15).

Der Personenkraftwagen des Klägers war Anfang Februar 2014 bei einem Verkehrsunfall in erheblichem Maße beschädigt worden.

Erhebliche Differenz

Über die alleinige Verantwortung des Unfallgegners bestand kein Streit. Uneinigkeit gab es jedoch in der Frage, ob der Kläger sein Fahrzeug zu dem von ihm beauftragten Sachverständigen ermittelten Restwert veräußern durfte oder ob er zuvor ein Restwertangebot des gegnerischen Haftpflichtversicherers hätte abwarten müssen.

Der Kläger hatte sein Auto nämlich kurz nach Erhalt des Gutachtens an einen regionalen Händler für 11.000 Euro verkauft. Das entsprach in etwa der Kalkulation des Sachverständigen, der auf Grundlage von vier auf dem regionalen Markt eingeholten Angeboten einen Restwert von 10.750 Euro ermittelt hatte.

Zwei Tage nach dem Verkauf meldete sich der gegnerische Versicherer. Der unterbreitete dem Kläger mehrere deutlich höhere Angebote für sein beschädigtes Fahrzeug. Darunter befand sich die verbindliche Offerte eines nicht ortsansässigen Händlers, der für das Fahrzeug 20.090 Euro bot.

Diesen – und nicht etwa den von dem Kläger tatsächlich erzielten Betrag – machte der Versicherer zur Grundlage seiner Schadenregulierung.

Kein Verstoß gegen Wirtschaftlichkeitsgebot

Zu Unrecht, befand der Bundesgerichtshof. Er gab der Klage auf Zahlung des dem Kläger vorenthaltenen Differenzbetrages statt.

Nach Ansicht der Richter hat der Kläger bei dem Verkauf seines Fahrzeugs nicht gegen das von ihm zu beachtende Gebot der Wirtschaftlichkeit verstoßen. Denn der von ihm erzielte Preis lag, wenn auch nur geringfügig, sogar über dem von dem Sachverständigen für den regionalen Markt ermittelten Restwert.

Angesichts der Tatsache, dass der Gutachter nachweislich bei vier verschiedenen Unternehmen des regionalen Markts Restwertangebote eingeholt hatte, habe für den Kläger auch keine Veranlassung bestanden, dem Gutachten zu misstrauen.

Keine Verpflichtung zur Marktforschung

„Ein Geschädigter ist auch weder dazu verpflichtet, über die Einholung des Sachverständigen-Gutachtens hinaus noch eigene Marktforschung zu betreiben und dabei die Angebote auch räumlich entfernter Interessenten einzuholen oder einen Sondermarkt für Restwertaufkäufer im Internet in Anspruch zu nehmen.

Noch ist er gehalten abzuwarten, um dem Schädiger oder dessen Haftpflichtversicherer vor der Veräußerung des beschädigten Fahrzeugs Gelegenheit zu geben, zum eingeholten Gutachten Stellung zu nehmen und gegebenenfalls bessere Restwertangebote vorzulegen“, so der Bundesgerichtshof.

Dass bei der Schadenregulierung grundsätzlich auf den regionalen Markt abzustellen sei, hat nach Aussage der Karlsruher Richter folgenden Hintergrund: Einem Geschädigten müsse es möglich sein, sein Fahrzeug einer ihm vertrauten Vertragswerkstatt oder einem angesehenen Gebrauchtwagenhändler bei dem Erwerb eines Ersatzwagens in Zahlung geben zu können.

Dass, wie von dem beklagten Versicherer behauptet, inzwischen der Fahrzeughandel über Online-Gebrauchtwagenbörsen üblich sei, ändere daran nichts.

In eigener Regie

Die Richter hielten es zwar nicht für ausgeschlossen, dass Versicherer gegebenenfalls besonders gewieft darin sind, an hohe Restwertangebote zu gelangen. Das ändere aber nichts an der einem Geschädigten vom Gesetzgeber eingeräumte Möglichkeit, die Behebung eines Schadens unabhängig vom Schädiger in eigene Hände zu nehmen und in eigener Regie durchzuführen.

„Diese gesetzgeberische Grundentscheidung würde unterlaufen, sähe man den Geschädigten schadenrechtlich grundsätzlich für verpflichtet an, vor der von ihm beabsichtigten Schadenbehebung Alternativvorschläge des Schädigers einzuholen und diesen dann gegebenenfalls zu folgen“, heißt es dazu in der Entscheidung des Bundesgerichtshofs.

Im Übrigen bleibe es den Versicherern unbenommen, im Rahmen einer möglichst frühzeitigen Kontaktaufnahme zum Beispiel durch wirtschaftliche Anreize darauf hinzuwirken, dass Geschädigte die Verwertung ihres beschädigten Fahrzeugs freiwillig in deren Hände legen.

Der Fall wäre nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2010 möglicherweise anders entschieden worden, wenn der Versicherer dem Kläger das höhere Restwertangebot vor der Veräußerung seines Fahrzeugs unterbreitet hätte (VersicherungsJournal 8.7.2010).