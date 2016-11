Welche Kosten (fast) alle Krankenversicherer übernehmen

a)

Die ausdrücklich erlaubte Differenzierung nach geschlechtsbezogenen Kostenmerkmalen ist durch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes seit dem 21. Dezember 2012 nicht mehr möglich. Die Unisex-Tarife unterscheiden nicht mehr nach dem Geschlecht. Zum Beispiel muss der Wechsel junger Frauen von der Bisex- in die Unisex-Welt ausreichend kalkulatorisch berücksichtigt werden. Tarifwechselbewegungen müssen also zusammen mit entsprechenden Neugeschäftsanteilen ausreichend in der Kalkulation bedacht werden. Die Neukalkulation der Unisex-Tarife hat zudem Leistungserweiterungen zu berücksichtigen.