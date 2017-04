Was Protektor absichert

28.4.2017 – Folge 89 der VersicherungsJournal-Serie „Testen Sie Ihr Versicherungswissen“ dreht sich um den Sicherungsfonds für Lebensversicherer, die Protektor Lebensversicherungs-AG. Die DIHK-Prüfungsaufgabe für angehende Versicherungsfachwirte fragt nach dem Zweck der Einrichtung und dem im Sanierungsfall geübten Verfahren.

Die Protektor Lebensversicherungs-AG, der Sicherungsfonds der deutschen Lebensversicherer, verwaltet über 100.000 Versicherungsverträge.

Im August 2016 beschloss die Hauptversammlung der Protektor, eine neue hundertprozentige Tochtergesellschaft mit Namen Salvamus Lebensversicherungs-AG zu gründen (VersicherungsJournal 22.8.2016, 6.4.2017).

Diese soll die Verwaltung des Versicherungsbestands, den Protektor von der ehemaligen Mannheimer Lebensversicherung AG übernommen hat, weiterführen. Damit bekommt die nachfolgende offizielle Prüfungsfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK) für angehende Versicherungsfachwirte über Sinn und Zweck des Sicherungsfonds neue Aktualität.

Aufgabe – Sicherungsfall und Sanierung unterscheiden

In der medialen Berichterstattung wird wegen der anhaltenden Niedrigzinsphase teilweise an der Solvenz der deutschen Lebensversicherer und damit an der Sicherheit der angesparten Kundengelder gezweifelt. Seit dem 15. Dezember 2004 ist ein Sicherungsfonds für Lebensversicherer (Protektor Lebensversicherungs-AG) gesetzlich vorgeschrieben.

Für Außendienstmitarbeiter der Proximus Lebensversicherung AG sollen Sie eine Schulung zu dieser Thematik vorbereiten.

a) Geben Sie den Zweck der Einrichtung dieses Sicherungsfonds an.

b) Im Falle einer drohenden Insolvenz eines am Sicherungsfonds beteiligten Unternehmens treten erst der Sicherungsfall und dann die Sanierung ein. Beschreiben Sie 1. den Sicherungsfall und 2. den Sanierungsfall. Gehen Sie dabei jeweils auch auf die Auswirkungen für die betroffenen Versicherungsverträge ein.

Lösungshinweise

Fachwissen zu Fragen aus dem Bereich „Lebensversicherungen und betriebliche Altersversorgung – Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte“ Aufgabe Lösung Zu a) Der Zweck des Sicherungsfonds ist es, Versicherte vor den Folgen der Insolvenz eines Lebensversicherers zu schützen: Verträge werden fortgeführt; Leistungen für die Altersvorsorge und der Risikoschutz bleiben erhalten, ebenso die bereits gewährten Gewinnbeteiligungen. Zu b) 1. Der sogenannte Sicherungsfall tritt dann ein, wenn ein Versicherer insolvent werden sollte. In diesem Fall ordnet die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) an, dass die Versicherungsverträge aus dem Bestand des Versicherers auf den Sicherungsfonds übertragen werden. Der Sicherungsfonds wird dann zum neuen Vertragspartner, der alle Rechte und Pflichten des früheren Versicherers übernimmt. Mit dem Sicherungsfonds können auch etwaige Vertragsänderungen verhandelt werden. Der Abschluss von Neuverträgen ist nicht möglich. Zu b) 2. Die Bereitstellung von Kapital aus dem Einlagensicherungsfonds sowie die Bedienung der Ansprüche mit diesem Kapital nennt die Protektor Lebensversicherungs-AG Sanierung. Falls das Kapital für diese Sanierung nicht ausreicht, kann die Bafin eine Herabsetzung der Versicherungsleistungen um maximal fünf Prozent beschließen. In der Zeit der Sanierung werden die Verträge nur mit dem Garantiezins verzinst. Später können Verträge, die der Protektor Lebensversicherungs-AG übertragen wurden, an andere Versicherer weitergereicht werden.

