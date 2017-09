6.9.2017 – Das Wort „Lösegeldversicherung“ wurde im Rätsel der letzten Woche gesucht. Das neue Bilderrätsel dürfte nicht einfach sein – aber das ist die Erklärung des gesuchten Begriffs auch nicht.

Bootskenntnisse sind in dieser Woche ein echter Vorteil. Denn gesucht wird etwas ganz Bestimmtes. Wer dabei an das alte Ägypten denkt, liegt auch nicht falsch.

Zusammengesetzt ergeben die beiden gesuchten Wörter, für die natürlich etwas Buchstabenkosmetik nötig ist, einen Begriff aus der betrieblichen Altersversorgung.

Was ist das? (199) (Bild: Lier)

Wer meint, das Gesuchte erraten zu haben, kann seinen Lösungsvorschlag bis zum 12. September um 12.00 Uhr mittags als E-Mail über dieses Formular einsenden. Mitmachen darf jeder. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Auch in dieser Woche gilt für smarte Rätselfreunde: Unter allen richtigen Einsendungen wird eine original VersicherungsJournal-Smartphone-Tasche verlost. Die Hülle aus silbergrauem Filz schützt Ihr Telefon vor Stößen und Kratzern und macht auf Geschäftsterminen eine gute Figur.

Die Lösung der Vorwoche

Was ist das? (198) (Bild: Lier)

Aus den Wörtern „Öse“, „Geld“ und „Sicherung“ wird nach ein bisschen Buchstabenkosmetik der in der vergangenen Woche zu enträtselnde Begriff „Lösegeldversicherung“. Diesen speziellen Versicherungsschutz boten bisher nur wenige Gesellschaften, darunter viele angelsächsische und dies mehr oder weniger werbungslos, gefährdeten Unternehmen und vermögenden Privatkunden an.

Um keine Nachfrage bei Kriminellen zu provozieren, hat dieser Schutz auch spezielle Regeln bei der Aufsicht.

In Zeiten des Cyber-Crimes geht es jedoch in der Breite nicht mehr um Lösegeld für Personen, sondern für Daten beziehungsweise funktionierende IT-Systeme. So wächst das Risiko von Cyber-Attacken, bei denen Trojaner IT-Systeme so blockieren, dass sie erst nach Zahlung eines Lösegeldes wieder funktionieren können (sollen).

Hinsichtlich der Versicherung des Cyber-Erpressungsrisikos hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) verschiedenen Zeitungsberichten zufolge inzwischen die Zügel gelockert. So können Versicherer inzwischen auch Policen anbieten und bewerben, die das Risiko einer Lösegeldforderung abdecken.

Wer gewonnen hat

Als Gewinnerin des letzten Rätsels wurde Katja Jucht gezogen.

Sie erhält eine VersicherungsJournal-Smartphone-Hülle.