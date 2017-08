23.8.2017 – Der Begriff „Alterungsrückstellung“ war zuletzt die Lösung des Bilderrätsels. Vier Bilder zeigen in dieser Woche einen etwas längeren Begriff. Er wird meist aber abgekürzt verwendet.

In dieser Woche wird im Bilderrätsel ein etwas längerer, aus drei Wörtern bestehender Begriff gesucht, den nicht nur Krankenversicherungs-Spezialisten kennen. Das VersicherungsJournal Extrablatt widmet dem Gesuchten mit seinem Heft 3/2017 gar eine ganze Ausgabe.

Was ist das? (197) (Bild: Lier)

Die Lösung der Vorwoche

Was ist das? (196) (Bild: Lier)

Mit einigem Buchstabenbiegen und -streichen konnte im Bilderrätsel der Vorwoche aus den Wörtern „Falter“, „und“, „Rücken“ und „Stallung“ die gesuchte Lösung „Alterungsrückstellung(en)“ gebastelt werden. Der Begriff stammt aus der privaten Krankenversicherung und bezeichnet einen Teil der Deckungsrückstellung.

Wie sich aus der Bezeichnung schon erahnen lässt, geht es um Beiträge, die für das Alter zurückgestellt werden. Es betrifft also nur die Tarife, die nach Art der Lebensversicherung mit Alterungsrückstellung kalkuliert sind.

Dabei handeln die Aktuare wie der Volksmund: Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Das heißt, die Prämie in jungen Jahren ist eigentlich zu hoch, damit in den Zeiten der altersbedingten Risikoerhöhung die Beiträge nicht zu kräftig steigen müssen. Zur Minderung von Beitragsanpassungen dürfen diese Mittel erst ab dem 65. Lebensjahr eingesetzt werden. Nach dem 80. Lebensjahr werden sie beitragssenkend verwendet.

Laut dem Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. verfügte die Branche 2016 über 233 Milliarden Euro Alterungsrückstellungen (VersicherungsJournal 26.1.2017).

