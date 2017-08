9.8.2017 – Der Lösungsbegriff „Hausverein“ wurde beim letzten Bilderrätsel gesucht. Bei dem in dieser Woche Gesuchten muss buchstabenmäßig nicht viel gestrichen werden – ähnlich wie an den Wünschen der Kunden.

WERBUNG

Einige Vertriebschefs und Digitalisierungs-Spezialisten benutzen dieses Wort offenbar gerne. Andere geben sich vorsichtiger und verwenden ein ähnliches Wort, das mit seinem ebenfalls lateinischen Wortteil dem Kunden nicht ganz so viel verspricht.

Was ist das? (195) (Bild: Lier)

Ein Tipp: Beim ersten Bild wird nicht der Kurzbegriff gesucht, sondern die längere Version (die Bezeichnung, die auch die Großeltern benutzt haben).

Wer meint, das Gesuchte erraten zu haben, kann seinen Lösungsvorschlag bis zum 15. August um 12.00 Uhr mittags als E-Mail über dieses Formular einschicken. Mitmachen darf jeder. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Was ist das? (194) (Bild: Lier)

Auch in dieser Woche gilt für smarte Rätselfreunde: Unter allen richtigen Einsendungen wird eine original VersicherungsJournal-Smartphone-Tasche verlost. Die Hülle aus silbergrauem Filz schützt Ihr Telefon vor Stößen und Kratzern und macht auf Geschäftsterminen eine gute Figur.

Die Lösung der Vorwoche

Wer bei den Wörtern „Haus“, „vier“ und „Rhein“ die zwei richtigen Buchstaben streicht, kommt zum in der vergangenen Woche gesuchten Lösungsbegriff „Hausverein“. Viele Ausschließlichkeits-Vertreter sind in Deutschland in eigenen Interessensvertretungen, den Hausvereinen, organisiert.

Fast jedes Unternehmen mit einer Ausschließlichkeits-Organisation hat auch mindestens einen Hausverein. Reine Maklerversicherer haben logischerweise keinen.

Die Hausvereine sind unterschiedlich aktiv. Es gibt sehr mächtige Hausvereine, die kein Vorstand bei seinen Vertriebs- und Produktplänen außen vor lässt, aber auch solche mit nur sehr geringer Bedeutung.

Wer gewonnen hat

Als Gewinnerin des letzten Rätsels wurde Kerstin Klinkhammer gezogen.

Sie erhält eine VersicherungsJournal-Smartphone-Hülle.