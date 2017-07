12.7.2017 – „Bedeckungsquoten“ wurde als Lösung des Rätsels der vergangenen Woche gesucht. Drei Bilder zeigen in dieser Woche etwas, das letztlich in der sommerlichen Jahreszeit wieder öfter zum Tragen kommt.

Den letzten Teil des in dieser Woche Gesuchten hätte man auch anders, sprich einfacher darstellen können (VersicherungsJournal 3.12.2014). Doch das hätte nicht zur Jahreszeit gepasst. Der Rätselbegriff hat auch irgendwie mit der Jahreszeit zu tun – zumindest im weiteren Sinne.

Was ist das? (191) (Bild: Lier)

Die Lösung der Vorwoche

Aus den im Bilderrätsel der vergangenen Woche gezeigten vier „Kopfbedeckungen“ und dem „Knoten“ werden mit ein bisschen Buchstabenphantasie „Bedeckungsquoten“.

Was ist das? (190) (Bild: Lier)

Zum neuen Aufsichtsregime Solvency ll wurden an dieser Stelle ja bereits einige Rätsel gelöst (VersicherungsJournal 25.1.2017, 29.7.2015). Daher wissen treue Rätselteilnehmer, dass hier das Verhältnis „Eigenmittel zu erforderlichem Kapital“ (kurz: die Solvenzkapital-Anforderung SCR) gesucht war.

Die Bedeckungsquoten der Unternehmen finden sich in den „Solvency and Financial Condition Reports“ der Gesellschaften, die diese bis Ende Mai auf ihren Homepages veröffentlichen mussten. Um den aufsichtsrechtlichen Anforderungen zu genügen – und damit letztlich die eigene Ruinwahrscheinlichkeit in einem 200-Jahre-Szenario auf ein Prozent zu drücken – muss die Quote zumindest 100 Prozent erreichen.

Das würden nicht alle (Lebens-) Versicherer schaffen, weshalb Übergangsmaßnahmen und -hilfen eingebaut wurden. Darüber, was die Quoten wirklich aussagen, wie transparent sie sind und ob sie sich vergleichen lassen, wird noch diskutiert (VersicherungsJournal 10.7.2017, 5.7.2017, 29.6.2017, 29.6.2017 und 12.6.2017).

