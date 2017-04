19.4.2017 – „Außenhaftung“ lautet das im Bilderrätsel der vergangenen Woche gesucht Lösungswort. Drei Bilder zeigen im Rätsel dieser Woche ein Eigenschaftswort.

Berichte über Charaktereigenschaften haben Konjunktur: Überall geht es darum, wie X oder Y ticken. Auch das Gesuchte ist eine Eigenschaft. Vertriebler und Produktentwickler, die wissen, wie und ob ihr Kunde so ticken, haben es möglicherweise einfacher.

Was ist das? (179) (Bild: Lier)

Was ist das? (178) (Bild: Lier)

Die Lösung der Vorwoche

Die richtigen Buchstaben aus den Wörtern „Taubenhaus“ und „Kopftuch“ gestrichen oder ersetzt – so ergibt sich das in der vergangenen Woche Lösungswort „Außenhaftung“. Diese spielt bei der D&O-Versicherung (Directors and Officers Liability) eine Rolle.

Die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für die Organe eines Unternehmens schützen diese nämlich sowohl gegen Ansprüche gegenüber der Gesellschaft beziehungsweise der Organe der Gesellschaft, als auch gegenüber außenstehenden Dritten.

Bei der Außenhaftung geht es also um Ansprüche, die Kunden, Lieferanten, Wettbewerber, Mitarbeiter, Behörden et cetera aus dem Fehlverhalten des versicherten Managers oder Aufsichtsrats haben können.

