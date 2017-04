5.4.2017 – Der Lösungsbegriff „Restwert“ wurde beim Bilderrätsel der vergangenen Woche gesucht – und von fast allen Mitratern richtig erkannt. Zwei Blicke dürften für das in dieser Woche Gesuchte reichen, oder? Eine Erklärung desselben zu liefern, dauert deutlich länger.

Alle drei Bilder des Bilderrätsels der aktuellen Woche wurden schon bei früher gezeigten Rätseln verwendet. In dieser Woche wird eben recycelt. Das verhält sich ein bisschen so, wie beim gesuchten Lösungsbegriff.

Was ist das? (177) (Bild: Lier)

Was ist das? (176) (Bild: Lier)

Die Lösung der Vorwoche

Aus den Wörtern „Rost“ und „Welt“ wird nach Austausch jeweils eines Buchstabens der in der vergangenen Woche gesuchte Lösungsbegriff „Restwert“. In der Praxis mag zuweilen über die Höhe dieses Wertes gestritten werden, der Begriff an sich ist hingegen unstrittig.

Ist die versicherte Sache nach einem Totalschaden nicht vollständig zerstört, hat sie noch einen Restwert. Dies sind diejenigen Fälle, in denen eine Reparatur technisch nicht möglich oder wirtschaftlich nicht sinnvoll ist. Der Restwert wird dann von der Versicherungsleistung abgezogen.

