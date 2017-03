Was ist das? (176)

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Die Finanzprobleme bestanden offensichtlich seit Längerem. Nun hat die Bafin einem kleinen, stark in russischem Risiko engagierten Sachversicherer die Geschäftserlaubnis entzogen. mehr ...

1.11.2016 –

Den Kunden individuell an seinem Risiko zu beteiligen, ist in manchen Sparten üblich. Welche Auswirkungen eine Selbstbeteiligung in einem Sachtarif für Gewerbekunden hat, zeigt Folge 79 der Serie „Testen Sie Ihr Versicherungswissen“. (Bild: Nikolae, Fotolia.com / Pieloth) mehr ...