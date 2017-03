22.3.2017 – „Auf eigene Rechnung“ wurde beim letzten Rätsel gesucht. Das in dieser Woche Gesuchte ist ein so altertümlicher Begriff, dass er nur noch von Bankern und Versicherern verwendet wird.

WERBUNG

Mit nur zwei Buchstabenkorrekturen gelangt man zur Lösung. Wer mit diesem Begriff nichts anfangen kann, gräme sich nicht – und warte auf die Erklärung in der nächsten Woche. Gesucht wird ein ziemlich altes Wort, das sein sprachliches Überleben nur Bankern und Versicherern verdankt. In der Assekuranz ist es zudem eine Sonderform.

Was ist das? (175) (Bild: Lier)

Wer meint, das Gesuchte erraten zu haben, schicke seinen Tipp bis zum 28. März um 12 Uhr mittags als E-Mail über dieses Formular. Mitmachen darf jeder. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Auch in dieser Woche gilt für smarte Rätselfreunde: Unter allen richtigen Einsendungen wird eine original VersicherungsJournal Smartphone-Tasche verlost. Die Hülle aus silber-grauem Filz schützt Ihr Telefon vor Stößen und Kratzern und macht auf Geschäftsterminen eine gute Figur.

Die Lösung der Vorwoche

Was ist das? (174) (Bild: Lier)

Das „Hufeisen“ geschickt verändert und getrennt, ergibt zusammen mit der „Rechnung“ den Begriff „auf eigene Rechnung“. Dieser allgemeine Wirtschaftsbegriff meint in der Assekuranz, dass jemand sein eigenes Interesse und Risiko versichert. Versicherungsnehmer und Versicherter sind ein- und dieselbe Person oder Unternehmen.

Natürlich kann auch „auf fremde Rechnung“ versichert werden – dann wird das Interesse eines Dritten abgedeckt. Solche Versicherungen finden sich beispielsweise in betrieblichen Altersvorsorge oder der betrieblichen Krankenversicherung.

Hier schließt die Firma im Rahmen von Gruppen- oder Rahmenverträgen Versicherungsschutz für ihre Mitarbeiter ab. Die Versicherten sind die Mitarbeiter.

Und dann gibt es noch den Begriff „für eigene Rechnung“. Damit sind die Beiträge gemeint, die der Erstversicherer auf eigenes Risiko in den Büchern hält – also nicht an einen Rückversicherer weitergibt. Hier geht es also um das „Brutto-Nettoprinzip“ aus dem Bilanzrecht. Im Rätseltext der letzten Woche war dies ein wenig schwammig durcheinandergeraten, wie ein Leser bemerkte.

Wer gewonnen hat

Als Gewinner des letzten Rätsels wurde Alois Bernlöhr gezogen.

Er erhält eine VersicherungsJournal-Smartphone-Tasche.