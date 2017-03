15.3.2017 – „Spätschaden“ ist die Lösung des letzten Rätsels. In dieser Woche wird ein typischer Wirtschaftsbegriff gesucht, den jeder kennt. In der Versicherungswirtschaft beschreibt er aber zusätzlich einen ganz bestimmten Sachverhalt.

Rate-Füchsen reicht wahrscheinlich ein Blick, um zu erkennen, was in diesem Bilderrätsel gesucht wird. Es geht um einen aus mehreren Wörtern zusammengesetzten Begriff. Dieser taucht in jeder Versicherungsbilanz auf und beschreibt eine Besonderheit der Assekuranz.

Was ist das? (174) (Bild: Lier)

Und, erkannt? Wer meint, das Gesuchte erraten zu haben, schicke seinen Tipp bis zum 21. März um 12.00 Uhr mittags als E-Mail über dieses Formular. Mitmachen darf jeder. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Auch in dieser Woche gilt für smarte Rätselfreunde: Unter allen richtigen Einsendungen wird eine original VersicherungsJournal-Smartphone-Tasche verlost. Die Hülle aus silbergrauem Filz schützt Ihr Telefon vor Stößen und Kratzern und macht auf Geschäftsterminen eine gute Figur.

Die Lösung der Vorwoche

Was ist das? (173) (Bild: Lier)

Die um drei Buchstaben verkürzten „Spätzle“ und der bereits aus früheren Rätseln bekannte (Auto-) Schaden ergeben das in der Vorwoche gesuchte Lösungswort „Spätschaden“. Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich beim Spätschäden um etwas mit Zeitverzug.

Es handelt sich also um Schäden, die vor dem Bilanzstichtag eingetreten sind, dem Versicherer aber noch nicht bekannt sind. Das können zum einen Fälle sein, in denen bisher nur die Ursache durch den Versicherungsfall eingetreten ist – beispielweise in der Betriebsunterbrechungs-Versicherung eine zerstörte Produktionsstätte eines Lieferanten.

Zum anderen handelt es sich um schon eingetretene Schäden, die als solche aber noch nicht erkennbar sind.

Spätschäden spielen vor allem in den Haftpflichtsparten eine große Rolle. Für sie bilden die Versicherer Rückstellungen – womit das Bild vom Auto-Schaden eben passt. Denn in den Kraftfahrtsparten konnten sich die Anbieter lange Zeit einen harten Preiswettbewerb liefern, weil die Zinsgewinne aus den insgesamt hohen Rückstellungen in diesem Geschäft versicherungstechnische Verluste kompensierten.

Wer gewonnen hat

Als Gewinner des letzten Rätsels wurde Michael Richert gezogen.

Er erhält eine VersicherungsJournal-Smartphone-Tasche.