8.3.2017 – Änderungsrisiko lautet die Lösung des letzten Rätsels. Von dem in dieser Woche Gesuchten hat jeder zumindest irgendwann schon einmal gehört – das heißt natürlich nicht, dass jedermann auch die versicherungs-wirtschaftliche Dimension bekannt ist.

Treue Rätselrater haben es gleich gesehen: Neu ist nur das erste Bild. Hier muss aber genau hingeschaut werden. Hilfreich, aber nicht unbedingt vonnöten, ist dabei ein schwäbischer Hintergrund.

Was ist das? (173) (Bild: Lier)

Um das genaue und schnelle Erkennen geht es übrigens auch beim Lösungswort. Wäre das immer gegeben, gäbe es das Gesuchte deutlich seltener.

Haben Sie es erkannt? Wer meint, das Gesuchte erraten zu haben, kann seinen Tipp bis zum 14. März um 12.00 Uhr mittags als E-Mail über dieses Formular einschicken. Mitmachen darf jeder. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Auch in dieser Woche gilt für smarte Rätselfreunde: Unter allen richtigen Einsendungen wird eine original VersicherungsJournal-Smartphone-Tasche verlost. Die Hülle aus silbergrauem Filz schützt Ihr Telefon vor Stößen und Kratzern und macht auf Geschäftsterminen eine gute Figur.

Was ist das? (172) (Bild: Lier)

Die Lösung der Vorwoche

Die geänderten „Wanderer“, das modifizierte „und“ und das verkürzte „Reiskorn“ ergeben zusammen das „Änderungsrisiko“. Da bekanntlich „nichts bleibt, wie es war“, müssen Aktuare bei der Kalkulation auch immer eine Portion an nachträglicher Änderung von Risikofaktoren oder Ertrags- und Kostenkomponenten berücksichtigen.

Das Änderungsrisiko kann in allen Sparten auftreten – und zwar positiv wie negativ. Beispielsweise können Schadentrends aufgrund von technischem Fortschritt oder Verhaltensänderungen erheblich vom kalkulierten Erwartungswert abweichen.

In Sparten wie Leben, Unfall oder Kranken wird das Änderungsrisiko in Form von sehr vorsichtiger Kalkulation in den Rechnungsgrundlagen berücksichtigt – etwa in den Sterbetafeln. In den Sachsparten gibt es dafür meist Beitragsanpassungs-Klauseln oder Klauseln zur Leistungsanpassung.

Gewonnen hat

Als Gewinner des letzten Rätsels wurde Armin Backhaus gezogen.

Er erhält eine VersicherungsJournal-Smartphone-Tasche.