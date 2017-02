Was ist das? (171)

22.2.2017 – „D and O“ lautet die Lösung des letzten Rätsels. Zugegeben, es war etwas knifflig und nur wenige Leser haben ihre (dann aber meist richtige) Lösung eingesendet. In dieser Woche ist es einfacher, das Gesuchte zu finden.

Von der Schachfigur „Dame“ die erste Silbe und die Hälfte der Buchstaben von „London“ ergeben richtig getrennt „D and O“ (D&O) – die Manager-Haftpflichtversicherung. Die Directors-and-Officers-Liability-Insurance ist eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für Organmitglieder (also der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats).

Die Deckung sichert Mitglieder der Geschäftsleitung ab, wenn sie Sorgfaltspflichten verletzt haben, die zu finanziellen Nachteilen entweder beim Unternehmen oder aber auch bei Dritten geführt haben. Da die Deckung aus dem Angelsächsischen stammt, hat sich hierzulande die englische Abkürzung als Begriff durchsetzt.

Üblicherweise versichert das Unternehmen seine Organe bis auf einen kleinen Selbstbehalt, den das jeweilige Organmitglied selber versichern kann.

Die Deckung setzt sich angesichts steigender Haftungsrisiken für Unternehmenslenker immer mehr durch (VersicherungsJournal 24.1.2017, 2.12.2016). Versicherten sich anfangs nur Großkonzerne, haben inzwischen auch mittlere Unternehmen und Vereine eine D&O.

