21.12.2016 – „Systemrelevant“ war beim Rätsel der Vorwoche zu erraten. Zur Lösung des neuen Bilderrätsels können sich alle Leserinnen und Leser bis zur zweiten Kalenderwoche des neuen Jahres Zeit lassen.

Auch in dieser Woche ist das Bilderrätsel sicher schnell gelöst. Mit ein bisschen Buchstabenkosmetik gelangt man zu einem Begriff, der in der Beratung von Privatkunden mit Sicherheit hin und wieder fällt. Er ist aber kein Teil der privaten Versicherungswirtschaft.

Was ist das? (164) (Bild: Lier)

Die Lösung der Vorwoche

Was ist das? (163) (Bild: Lier)

Der „Elefant“ zeigte beim Rätsel aus der vergangenen Woche recht eindrucksvoll, um was es beim gesuchten Begriff „systemrelevant“ eigentlich geht. „Too big to fail“, hieß es in der Finanzmarktkrise allenthalben, wenn große Banken mit staatlichen Geldern gestützt werden mussten, um weiteren Schaden vom Finanzsystem abzuhalten.

Versicherer waren an dieser Krise fast gar nicht beteiligt (VersicherungsJournal 1.3.2010). Doch wie krisenfest ist das Modell der Assekuranz? Wie schnell kann das Fallen eines großen Markteilnehmers ein System kippen? Mit diesen Fragen beschäftigen sich Politik und Finanzaufsichten rund um den Globus (VersicherungsJournal 22.7.2013, 14.10.2014, 5.8.2016).

Weltweit haben die Aufsichten neun Versicherer als systemrelevant eingestuft. Als einziges deutsches Unternehmen gilt die Allianz SE als systemrelevant. Anders als bei den Banken, gibt es für die Versicherungs-Gesellschaften noch keine einheitlichen höheren Kapitalanforderungen. Als eine erste Konsequenz aus der Einstufung müssen diese Unternehmen für den Notfall Sanierungs- und Abwicklungspläne entwickeln.

