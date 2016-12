14.12.2016 – Das Wort „Rennklausel“ wurde im Rätsel der Vorwoche als Lösung gesucht. In dieser Woche kann man allein die beiden Bilder auf sich wirken lassen – wahrscheinlich stellt sich das Lösungswort dann von selbst ein.

Nein, in dieser Woche geht es nicht um Auslandsreise-Versicherungen, Speziallösungen für Safari-Anbieter oder Ähnliches. Gesucht wird ein Adjektiv, das seit einiger Zeit verstärkt auch im Zusammenhang mit Versicherungen benutzt wird – auch wenn der Branche das aus verschiedenen Gründen nicht ganz recht ist.

Was ist das? (163) (Bild: Lier)

Altbekannt

Der hier gesuchte Begriff – verwendet wird für diesen Sachverhalt auch eine Umschreibung aus vier englischen Wörtern – ist übrigens keineswegs eine Erfindung der letzten Jahre. Mit diesem Umstand oder der dahinterstehenden grundlegenden Frage haben sich Menschen bereits vor mehr als 100 Jahren beschäftigt.

Die Lösung der Vorwoche

Was ist das? (162) (Bild: Lier)

Aus den Wörtern „Rentier“, „Nikolaus“ und „Esel“ wird mit der richtigen Buchstabenkosmetik der Lösungsbegriff „Rennklausel“.

In der Kraftfahrt-Haftpflichtversicherung werden grundsätzlich keine Schäden aus der Teilnahme an Autorennen ersetzt, so die unverbindliche Musterbedingungen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. in Ziffer A1.5.2 der Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Versicherung (AKB 2015).

Die Juristen unterscheiden zwischen behördlich genehmigten Rennen, für die ein klarer Leistungsausschluss besteht, und nicht genehmigten Rennen, bei denen der Schadenfall eine Obliegenheitsverletzung darstellt. Im Ergebnis gibt es für beide Arten der Rennen keinen Versicherungsschutz.

Unter Rennen werden Wettbewerbe, bei denen es auf Geschwindigkeit ankommt, verstanden. Übungsfahrten für solche Rennen sind ebenfalls nicht versichert.

