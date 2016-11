30.11.2016 – Das Lösungswort „Vergleichsportal“ war beim letzten Rätsel zu erraten. Drei Bilder zeigen in dieser Woche einen Begriff, den wahrscheinlich nur Versicherungsexperten verwenden.

Der hier gesuchte Sachverhalt erklärt sich relativ einfach: Es ist eine Konsequenz daraus, dass sich etwas ändert. Drei Bilder zeigen den Begriff, der diesen Umstand beschreibt. Zum Raten oder Erklären braucht man wahrscheinlich viel länger, als wenn man den Sachverhalt an sich erzählt, oder?

Was ist das? (161) (Bild: Lier)

Wer glaubt, die Lösung zu kennen, kann bis 6. Dezember um 12.00 Uhr mittags eine E-Mail mit seinem Tipp über dieses Formular einsenden. Mitmachen darf jeder. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Auch in dieser Woche gilt für smarte Rätselfreunde: Unter allen richtigen Einsendungen wird eine original VersicherungsJournal-Smartphone-Tasche verlost. Die Hülle aus silbergrauem Filz schützt Ihr Telefon vor Stößen und Kratzern und macht auf Geschäftsterminen eine gute Figur.

Die Lösung der Vorwoche

Was ist das? (160) (Bild: Lier)

Aus den Wörtern „Vier“, „gleich“ und dem einen „Portal“ gleichenden Eingangsbereich wird mit ein wenig Buchstabenkosmetik das in der letzten Woche gesuchte Lösungswort „Vergleichsportal“. Ob Energie, Telefon oder Kredite – die Preise für fast alle Güter und Dienstleistungen lassen sich inzwischen im Internet vergleichen.

Bei den Versicherungen handelt es sich nicht um reine Preis-, sondern auch um Konditionsvergleiche. Was sich für den Verbraucher hinsichtlich seiner Informationswünsche verlockend anhört, hat aber seine „Pferdefüße“. So geben die Portale keinen Überblick über den gesamten Markt, sondern im Regelfall nur über die Gesellschaften, mit denen sie in irgendeiner Form zusammenarbeiten (VersicherungsJournal 8.11.2016).

Und: Auch die Portale sind keine gemeinnützigen Institutionen, sondern Wirtschaftsunternehmen – und dies üblicherweise in Form des Vermittlers. Als solche müssen sie sich auch zu erkennen geben (VersicherungsJournal 18.8.2016, 22.11.2016)

Aktuellen Studien des Beratungsunternehmens Willis Towers Watson zufolge werden den Vergleichsportalen – neben dem Direktvertrieb – die größten Wachstumschancen in der Kranken- und der Lebensversicherung zugeschrieben (Versicherungsjournal 4.11.2016).

Und gewonnen hat

Als Gewinner des letzten Rätsels wurde Dr. Bertel Karnarski gezogen.

Er erhält eine Smartphone-Tasche.