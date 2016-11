23.11.2016 – Das Lösungswort „Zinszusatzreserve“ war beim letzten Bilderrätsel gesucht. In dieser Woche ist ein Begriff zu erraten, den inzwischen fast jeder kennt. Und das damit Bezeichnete wird von ganz vielen genutzt.

Zwei Bilder, drei Begriffe zeigen in dieser Woche etwas, das inzwischen jeder kennt und wahrscheinlich auch irgendwie schon einmal genutzt hat. Beliebt ist es in der Assekuranz eher nicht – und so wirklich kostenlos ist das Angebot natürlich auch nicht.

Was ist das? (160) (Bild: Lier)

Die Lösung der Vorwoche

Was ist das? (159) (Bild: Lier)

Das in der Vorwoche zu erratende Lösungswort war „Zinszusatzreserve“ – gebildet aus den jeweils um einige Buchstaben zu korrigierenden Begriffen „Schatzinsel“, „Absatz“ und „Reservekanister“. Lebensversicherungs-Unternehmen sind seit 2011 verpflichtet, diese zusätzliche Deckungsrückstellung zu bilden, um ihre langfristigen Garantieversprechen abzusichern.

Als Folge des rapiden Zinsverfalls müssen die Lebensversicherer erhebliche Mittel für den Aufbau dieser Reserve aufwenden. Für 2017 rechnen Analysten mit einer Dotierung um rund 14 Milliarden Euro, so dass die Zinszusatzreserve dann bei insgesamt etwa 46 Milliarden Euro läge (17.6.2016).

Die Branche fordert, die Berechnungsmethode für diesen Sicherheitspuffer und damit das Zeitintervall für dessen Aufbau zu ändern. Andernfalls müssen die Unternehmen für den Aufbau der Reserve zunehmend höher verzinsliche Wertpapiere verkaufen, was letztlich auch zulasten der Versicherten geht (VersicherungsJournal 8.9.2016). Vonseiten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) wird so bald aber nicht mit einer Gesetzesänderung gerechnet (VersicherungsJournal 15.11.2016)

