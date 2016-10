26.10.2016 – „Regionalklasse“ war in der vergangenen Woche zu erraten. Wer beim aktuellen Rätsel an bunte Sommerabende oder Ähnliches denkt, ist auf dem Holzweg. Hier geht es, wie immer, um einen Fachbegriff. Gesucht wird etwas in Englisch.

Ein Buchstabe und eine Silbe sind in der Woche aus dem in den Bildern Gezeigten zu streichen, um zum Lösungswort zu kommen. Gesucht wird in diesem Rätsel ein Begriff aus dem Angelsächsischen. Das Gegenteil des Gesuchten wird häufiger verwendet – lässt sich aber nicht so schön darstellen.

Was ist das? (156) (Bild: Lier)

Wer glaubt, die Lösung zu kennen, kann bis 1. November um 12.00 Uhr mittags eine E-Mail mit seinem Tipp über dieses Formular einsenden. Mitmachen darf jeder. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Auch in dieser Woche gilt für smarte Rätselfreunde: Unter allen richtigen Einsendungen wird eine original VersicherungsJournal-Smartphone-Tasche verlost. Die Hülle aus silbergrauem Filz schützt Ihr Telefon vor Stößen und Kratzern und macht auf Geschäftsterminen eine gute Figur.

Die Lösung der Vorwoche

Was ist das? (155) (Bild: Veleius, Wikipedia.de/Lier)

Den „Legionär“ und die „Asse“ haben in der letzten Woche wieder viele erkannt und die richtigen Buchstaben verändert, so dass sie zum Lösungsbegriff „Regionalklasse“ gelangten.

Die Regionalklasse ist eines der maßgeblichen Tarifmerkmale in der Kraftfahrtversicherung. Konkret: Statistisch gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Ort der Zulassung des Kraftfahrzeugs und dem Schadenverlauf.

So beeinflussen das Fahrverhalten der Autofahrer, die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge, die örtlichen Straßenverhältnisse den Schadenverlauf und damit die Entwicklung der Regionalklassen. In den Kaskosparten kommen zudem örtliche Gegebenheiten wie die Diebstahlhäufigkeit, Sturm- und Hagelschäden oder Wildunfälle hinzu.

Jeweils zum 1. Oktober eines jeden Jahres wird durch einen unabhängigen Treuhänder in einem Zulassungsbezirk separat für die Kfz-Haftpflichtversicherung, die Vollkaskoversicherung und die Teilkaskoversicherung ein Indexwert ermittelt, nach dem die Einsortierung in die Regionalklassen vorgenommen wird. Die jeweils aktuelle Regionalstatistik veröffentlicht der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (VersicherungsJournal 1.9.2016).

Gewonnen hat

Als Gewinner des letzten Rätsels wurde Volker Janssen gezogen.

Er erhält eine VersicherungsJournal-Smartphone-Tasche.